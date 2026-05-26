أحمد فرهود

أمنية كريستيانو رونالدو، شروط جورج جيسوس وعودة بطل المشاكل!.. تحديات تهدد بـ"إسقاط النصر" في الموسم الجديد

النصر
كريستيانو رونالدو
جورج جيسوس
جون دوران
مارسيلو بروزوفيتش
إينيغو مارتينيز
عبد الرحمن غريب
دوري روشن السعودي

الطريق ليس سهلًا يا النصر..

لم تكد تنتهي مراسم التتويج الصاخبة في "الأول بارك"، أو تجف دموع الفرح من الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، وهو يرفع لقب دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026 عاليًا؛ حتى بدأت الأضواء الخافتة في المكاتب الإدارية لشركة النصر، تكشف عن مجموعة من "التحديات الصعبة" التي تنتظر النادي العاصمي الكبير.

وكما يُقال دائمًا "الحفاظ على النجاح أصعب من الوصول إليه"؛ لذا فاليوم.. يجد النصر نفسه يقف أمام حقل ألغام حقيقي، استعدادًا للموسم الرياضي القادم 2026-2027.

نعم.. الإدارة النصراوية يجب أن تحسم عدة ملفات مهمة، وأن تلتزم بـ"الوعود" التي تقطعها؛ حتى لا تضع الفريق الأول وسط العاصفة، خلال منافسات الموسم القادم.

ومن حُسن حظ النصر، أن معظم منافسيه - خاصة عملاق الرياض الهلال -، كانوا بعيدين عن مستواهم في الموسم المُنتهي؛ ما ساعده على التتويج بلقب الدوري، رقم 20 في تاريخه.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز "التحديات" التي تواجه نادي النصر، استعدادًا للموسم الرياضي القادم..

    جورج جيسوس.. تجديد فيه الكثير من المخاطر!

    لا صوت يعلو داخل نادي النصر حاليًا، على "مستقبل" المدير الفني البرتغالي المخضرم جورج جيسوس؛ الذي تولى قيادة الفريق صيف عام 2025، ولمدة موسم رياضي واحد فقط.

    وتحاول الإدارة النصراوية حاليًا، تجديد عقد جيسوس؛ لمدة موسم رياضي آخر، حتى 30 يونيو 2027.

    لكن.. المدير الفني البرتغالي المخضرم، حسب ما نشره موقع "365Scores" في الساعات الماضية، وضع مجموعة من الشروط لتجديد عقده؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: زيادة في راتبه السنوي.

    * ثانيًا: ضمانات بعدم تكرار الأزمات الإدارية.

    * ثالثًا: تدعيم الفريق الأول بـ6 صفقات صيفية جديدة.

    وهُنا.. سنجد النصر أمام حلين لا ثالث لهما؛ وهما: "عدم التجديد لجيسوس والبحث عن مدرب كبير آخر، أو تمديد عقده وضرورة تنفيذ شروطه بأي شكل".

    بمعنى.. إذا تم تجديد عقد جورج جيسوس، ثم لم تنفذ الإدارة النصراوية الوعود التي قطعتها له؛ فإن الأزمات قد تشتعل في النادي، مع رحيل المدرب وسط الموسم.

    كل ذلك من شأنه أن يؤثر على مسيرة الفريق النصراوي، في الموسم القادم 2026-2027؛ حيث قد لا يستطيع البناء على ما حققه في العام الرياضي المُنتهي، ويخرج بـ"صفر ألقاب".

    لذا الأفضل للنصر - إذا كان غير قادر على تلبية شروط جيسوس -، أن لا يقوم بتجديد عقده؛ على أن يتم التعاقد مع مدير فني جديد، يستطيع التعامل مع ما هو موجود في النادي بالفعل.

    جون دوران.. عودة ستشعل غرفة ملابس النصر

    في 30 يونيو 2026، ستنتهي "إعارة" المهاجم الكولومبي جون دوران، من عملاق الرياض النصر إلى نادي زينيت سانت بطرسبرج الروسي؛ حيث سيعود بعدها إلى قلعة العالمي، من جديد.

    وواضح جليًا أنه لا مكان لدوران، في صفوف فريق النصر الأول لكرة القدم؛ لعدة أسباب مهمة، أبرزها:

    * أولًا: شخصيته التي تسبب الكثير من المشاكل في غرفة الملابس.

    * ثانيًا: عدم الانسجام "الفني" بينه والأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

    * ثالثًا: راتبه الضخم الذي سيرهق خزينة نادي النصر في الموسم الرياضي القادم.

    وبالتالي.. سيواجه النصر تحديًا كبيرًا في هذا الملف؛ حيث يجب إقناع اللاعب بالرحيل عن الفريق، سواء بتسويقه أو فسخ عقده بـ"التراضي".

    إلا أنه يجب عدم إغفال حقيقة مهمة، وهي أن دوران لم يتألق خلال فترة إعارته إلى نادي فنربخشه التركي ثم زينيت؛ ما يعني صعوبة تسويقه بمبلغ جيد، مع إمكانية تمسك اللاعب نفسه بتسوية ضخمة للفسخ

    والحقيقة الواضحة الآن على الأقل؛ هي أن استمرار جون دوران - إذا حدث - سيُسبب مشاكل في غرفة الملابس، كما أن خروجه قد يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة للعالمي.

    عبدالرحمن غريب.. رحيل يضعف "دكة بدلاء" النصر

    جميع عشاق عملاق الرياض النصر، يعلمون أن فريقهم يُعاني من نقصٍ واضح، على مستوى "جودة" العنصر المحلي.

    والآن.. قد يفقد النصر لاعبًا محليًا مهمًا؛ وهو عبدالرحمن غريب، جناح الفريق الأول لكرة القدم.

    عقد غريب مع الفريق النصراوي، ينتهي في 30 يونيو 2026؛ حيث أنه حسب ما ذكره المستشار القانوني السابق للنادي سعد السبيعي، فإن اللاعب سيرحل بنسبة 90%.

    وسيكون النصر مُطالبًا الآن؛ ليس بإضافة عناصر محلية على مستوى عالٍ فقط، بل تعويض من سيرحل أيضًا.

    والأزمة الأكبر أن غريب قد ينتقل إلى أحد المُنافسين المباشرين، حيث يُقال إن الهلال والاتحاد يريدان التعاقد معه؛ وهو ما يُمثّل تقوية للخصوم، وإضعاف لقائمة النصر نفسه.

    وقد يردد البعض أن غريب احتياطيًا أساسًا، في صفوف قلعة العالمي؛ إلا أننا نتحدث هُنا عن عمق القائمة، وعن لاعب يستطيع تعويض الغيابات وقت الحاجة.

    * أرقام عبدالرحمن غريب مع النصر

    - مباريات: 130.

    - دقائق: 6.428.

    - مساهمات تهديفية: 48.

    - أهداف: 20.

    - تمريرات حاسمة: 28.

    ملفات ساخنة.. العقود المنتهية وأزمة حراسة المرمى

    هُناك العديد من الملفات الساخنة الأخرى، داخل عملاق الرياض النصر؛ والتي يجب حسمها سريعًا قبل الموسم الرياضي القادم 2026-2027، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: عقود الأجانب المُنتهية.

    * ثانيًا: أزمة حراسة المرمى.

    وتنتهي عقود المدافع الإسباني إينيجو مارتينيز ومتوسط الميدان الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، مع فريق النصر الأول لكرة القدم، يوم 30 يونيو 2026.

    ويجب على الإدارة الرياضية في النصر أن تقرر الآن؛ هل يتم التجديد مع مارتينيز وبروزوفيتش، أم تتجه للتعاقد مع أسماء بديلة جديدة.

    وأي خطأ من الإدارة الرياضية، سيُواجه بغضب جماهيري كبير؛ لذا يجب تأمين البديل الأفضل سريعًا، حال تم الاستقرار على عدم التجديد معهما.

    وعامة.. قدّم المدافع الإسباني مستوى رائع، في موسمه الأول مع النصر "2025-2026"؛ بينما يُعاني بروزفيتش من تذبذب في الأداء، منذ الانضمام إلى الفريق صيف 2023.

    أما بخصوص حراسة المرمى؛ فالثنائي نواف العقيدي والبرازيلي بينتو ماتيوس، يرتكبان الكثير من الأخطاء المؤثرة للغاية.

    وأساسًا.. لا يحظى هذا الثنائي بتأييد كبير من الجماهير؛ وبالتالي يجب اتخاذ قرار حاسم، سواء باستمرارهما مع الفريق أو الاستغاء عنها.

    لكن قرار الاستغناء عن العقيدي وبينتو، يجب أن يتم دراسته جيدًا؛ فنحن نتحدث عن مركز حساس، حيث لابد أن يكون البديل أفضل وليس خطوة للوراء.

    أزمة الظهيرين.. هل التعاقد مع "لاعب أجنبي" هو الحل؟

    يُعد مركز الظهير - سواء الأيمن أو الأيسر -، نقطة ضعف حقيقية في صفوف عملاق الرياض النصر، منذ فترة طويلة؛ وهو ما تأكد في موسم 2025-2026، من جديد.

    وباستثناء نواف بوشل.. يُعاني جميع أظهرة النصر من تذبذب في المستوى؛ الأمر الذي دفع المدير الفني البرتغالي المخضرم جورج جيسوس لتغيير مراكز بعض اللاعبين، على النحو التالي:

    * أولًا: الجناح أيمن يحيى؛ الذي لعب في الظهير الأيسر.

    * ثانيًا: قلب الدفاع الإسباني إينيجو مارتينيز؛ الذي لعب في الظهير الأيسر.

    ولذا.. من المهم أن يقرر النصر؛ ما إذا كان سيتعاقد مع لاعب أجنبي كبير في مركز الظهير، أم سيظل يراهن على العنصر المحلي.

    وإذا تعاقدت الإدارة النصراوية مع "أجنبي"، لحل أزمة الظهير الأيسر تحديدًا؛ فهُنا سيكون عليها التضحية بتدعيم مركز مهم آخر، كالدفاع أو وسط الميدان.

    وما ذكرناه يؤكد أن النصر أمام تحدٍ صعب؛ حيث أن التدعيم الخاطئ في الميركاتو الصيفي القادم، قد يدمر موسم الفريق بالكامل.

    كريستيانو رونالدو.. من تحقيق أمنيته إلى إدارة دقائق لعبه

    أخيرًا.. يجب الحديث عن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم عملاق الرياض النصر؛ والذي سيكون هُناك مجموعة من التحديات المُرتبطة به، على النحو التالي:

    * أولًا: حلم اللعب مع نجله.

    * ثانيًا: إدارة دقائق لعبه.

    * ثالثًا: الانسجام مع المدرب.

    والجميع يعلم أن إحدى أمنيات رونالدو، قبل اعتزال كرة القدم نهائيًا؛ هي اللعب مع نجله كريستيانو جونيور، في فريقٍ واحد.

    وبما أن جونيور شارف على الـ16 عامًا، فهو بإمكانه اللعب مع الفريق الأول، في الموسم الرياضي القادم 2026-2027.

    وهُنا.. ستكون الإدارة النصراوية والجهاز الفني أمام تحدٍ مهم؛ وهو مدى جدوى حجز "مقعد أجنبي تحت السن" لجونيور، إرضاءً للأسطورة البرتغالية.

    أي أن النصر قد يخسر مقعد أجنبي مهم، فقط من أجل إرضاء كريستيانو رونالدو؛ وذلك حال حجزه لنجله ثم عدم إثبات نفسه، أو عدم اعتماد المدير الفني عليه.

    وفيما يتعلق بإدارة الدقائق، يجب عدم إغفال حقيقة أن كريستيانو سيكمل الـ42 عامًا في فبراير القادم؛ وبالتالي يجب أن يتقبل أن يلعب "دور البديل" في كثير من المباريات، دون أن يسبب المشاكل.

    أما النقطة الثالثة المُتعلقة بـ"الانسجام"؛ ستكون حال فشل النصر في تجديد عقد البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، المدير الفني الحالي للفريق الأول.

    وقتها.. لا نعلم هل سينسجم الأسطورة البرتغالية، مع المدير الفني الجديد الذي سيتم التعاقد معه، أم ستشتعل بعض الأزمات بينهما.

    وأي أزمة سيكون رونالدو طرفًا فيها، كفيلة لأن تهد استقرار الفريق النصراوي، وأن تجعل العالمي يبتعد عن البطولات في الموسم القادم.

    وليس علينا الآن سوى الانتظار؛ لمعرفة ما سيحدث داخل البيت النصراوي الكبير، من هُنا وحتى بداية الموسم القادم 2026-2027.