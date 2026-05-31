ويستمتع نجم النصر بأشعة الشمس قبل أن يوجه تركيزه نحو قيادة منتخب البرتغال في ما يُتوقع أن يكون آخر ظهور له على الساحة العالمية بكأس العالم 2026.
نحو استكشاف المملكة السعودية .. كريستيانو رونالدو وجورجينا في رحلة عائلية قبل كأس العالم 2026
أوقات عائلية تحت أشعة الشمس السعودية
استبدل نجم النصر حدة المنافسات داخل منطقة الجزاء بهدوء الساحل السعودي. برفقة شريكته منذ زمن طويل وأطفالهما، يشارك الأيقونة البالغ من العمر 41 عامًا لقطات من عطلة فاخرة. من المياه الفيروزية الصافية إلى الاسترخاء الفاخر بجانب المسبح، يبدو أن عائلة رونالدو تستمتع إلى أقصى حد بفترة الراحة النادرة في جدول مباريات كرة القدم.
في سلسلة من المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، وثقت رودريجيز هذه العطلة، بما في ذلك لقطات مؤثرة للمهاجم الأسطوري وهو يمشي يداً بيد مع ابنته الصغرى، بيلا إزميرالدا. تقيم العائلة في منتجع منعزل، مما يوفر الخلفية المثالية لأعظم لاعب كرة قدم برتغالي على الإطلاق لاستعادة طاقته قبل السفر للانضمام إلى معسكر المنتخب الوطني استعداداً للبطولة القادمة في أمريكا الشمالية.
"أفضل ما في حياتي"
ظلت رودريجيز، خطيبة رونالدو، تُطلع المعجبين على تفاصيل عطلتهم الهادئة عبر حسابها على إنستجرام. وأرفقت إحدى المنشورات، التي ظهرت فيها الأطفال وهم يلعبون في المسبح وكريستيانو جونيور وهو يتقن ركوب لوح التزلج الكهربائي، تعليقًا حنونًا قالت فيه: «أفضل ما في حياتي». وتُظهر هذه اللمحة عن حياتهم الخاصة جانبًا أكثر رقةً من شخصية الرجل الذي غالبًا ما يُعرف بطبيعته التنافسية الشديدة على أرض الملعب.
كما سلطت الصور الضوء على اللحظات اليومية للرحلة، من وجبات الطعام على شاطئ البحر إلى استمتاع الأطفال باللعب في الماء. وقد جسدت صورة معينة للصغيرة إزميرالدا وهي تسترخي على عوامة على شكل حورية البحر أجواء العطلة. وعلى الرغم من الضغط المحدق بسبب البطولة الكبرى، يظل التركيز منصبًا بقوة على التماسك الأسري بينما يستعد المهاجم المخضرم لظهوره التاريخي السادس في كأس العالم.
لا أيام راحة لـ"أعظم لاعب في التاريخ"
حتى في خضم عطلة عائلية، تظل أخلاقيات العمل الأسطورية التي ميزت مسيرة رونالدو واضحة للعيان. ففي منشور آخر على إنستجرام تم مشاركته من رحلتهم، يظهر كريستيانو وهو ينقل عاداته الرياضية إلى الجيل القادم، حيث يعلم ابنه الصغير ماتيو بعناية كيفية أداء تمارين البطن. وهذا التفاني الدؤوب في الحفاظ على لياقته البدنية هو ما يسمح له بمواصلة المنافسة على أعلى المستويات حتى في أواخر العقد الخامس من عمره.
الحلم الأخير في كأس العالم
الوقت يمر بسرعة نحو 17 يونيو، حيث ستستهل البرتغال مشوارها في المجموعة K بمواجهة الكونغو في هيوستن. تمثل هذه البطولة التحدي الأخير لرونالدو، ذلك اللقب الكبير الوحيد الذي لم يتمكن من تحقيقه على مدار عقدين من الهيمنة. ومع إقامة مباريات دور المجموعات في تكساس وفلوريدا، يستغل المهاجم هذه الفترة للاستراحة لضمان استعادته للياقة البدنية والعقلية اللازمة لمواجهة حرارة الصيف الأمريكي.
بعد انتهاء موسم الأندية في أواخر مايو، تشكل هذه العطلة القصيرة جسراً بين النجاح المحلي والالتزامات الدولية. قريباً، ستنتهي فترة الاسترخاء، وسيتحول التركيز بالكامل إلى الملعب. سيتابع العالم ليرى ما إذا كان أفضل هداف في تاريخ كرة القدم الدولية قادراً على تقديم سلسلة أخيرة من اللحظات الأيقونية على أكبر مسرح على الإطلاق.