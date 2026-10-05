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زهيرة عادل

بين النشأة الدينية وانعكاسها حتى على ملابسها إلى أسوأ ما تعلمته من كريستيانو رونالدو .. عندما استحضرت جورجينا "المسيح" للتصعيد ضد جورج جيسوس!

فقرات ومقالات
كريستيانو رونالدو
جورج جيسوس
البرتغال
النصر
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول

ربما هذه السطور تفسر البعد الديني الذي فرضته الأرجنتينية على أزمة الدون الأخيرة مع جيسوس!

"لا أعرف كيف يمكن لهذا الرجل أن يحمل اسم المسيح (يسوع)" .. تصريح لو قرأته دون معرفة سياقة، ستظن أنه صدر في قضية أخلاقية أو إيمانية، لكن الغريب أنها قضية إشراك لاعب من عدمه، مهما كان اسمه!

الأرجنتينية جورجينا رودريجيز قررت الاستعانة بالاسم الأكثر قداسة في عقيدتها، للدفاع عن شريك حياتها؛ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على إثر أزمته الأخيرة من مدرب منتخب بلاده جورج جيسوس.

دفاع جورجينا عن الدون ليس بجديد، فحسابها على منصة "إنستجرام" شاهد على معاركها السابقة مع عدة جهات، ربما أبرزهم مدرب البحارة السابق فرناندو سانتوس، إذ أطلقت عدة تصريحات ضده إبان كأس العالم قطر 2022 وبعده، للسبب نفسه .. جلوس رونالدو على مقاعد البدلاء!

لكن المفارقة هذه المرة أن جورجينا لم تكتفِ بالدفاع عن رونالدو، وإنما استغلت اسم جورج جيسوس نفسه لتضفي بُعدًا دينيًا على خلاف رياضي في الأساس.

فهل كان استخدام اسم المسيح مجرد سخرية من اسم مدرب البرتغال؟ أم أن خلفية جورجينا الدينية تجعل اختيارها لهذه العبارة أكثر دلالة؟



  • تأثير النشأة في مدرسة دينية

    تعتنق جورجينيا الديانة المسيحية، ويظهر ارتباطها الشديد بالمسيحية الكاثوليكية في مختلف مناسباتها وعبر منشوراتها عبر حسابها على منصة "إنستجرام".

    وبالعودة للوراء حيث طفولة جورجينا رودريجيز، فقد كشفت في حوار قديم لها مع مجلة "Cosmopolitan" عن نشأتها في مدرسة دينية، وتأثير ذلك على حياتها بشكل عام.

    الأرجنتينية قالت للمجلة حينها: "طوال حياتي الله كان حاضرًا جدًا لأنني درست في مدرسة دينية، نعم، طوال حياتي شعرت دائمًا بالدعم والحماية منه. أنا ممتنة له إلى الأبد، لقد نصحني وقادني حتى اليوم".


  • Cristiano Ronaldo Georgina Getty

    من تعلقها بالعذراء مريم إلى أزيائها الدينية

    "devota de la Virgen de Fátima" أو "المرأة شديدة التعبد للعذراء فاطيما" .. هذا أحد الألقاب التي تطلقها الصحافة الأجنبية على جورجينا رودريجيز.

    هذا اللقب مستنبط من زياراتها المتكررة لـ"مزار فاطيما" - العذراء مريم - الموجود في البرتغال، حيث كان أبرز زيارة لها، تلك التي قامت بها قبل فترة قصيرة من زفافها على كريستيانو رونالدو، في أوائل أغسطس الماضي.

    حتى من خلال ملابسها، تحرص الأرجنينية على عكس هويتها الدينية، ففي ذات مرة، نشرت عبر حسابها على "إنستجرام"، صورة سلسال من فصوص حمراء، يتدلى منه صليب، معلقة: "الرب يحمي من يثقون به".

    فيما كانت اللقطة الأبرز في هذا الجانب هي إطلالتها الخاصة في حفل "Met Gala 2026"، الذي أقيم في مايو الماضي، تحديدًا في متحف "متروبوليتان" بنويورك.

    في الحفل، ظهرت زوجة صاروخ ماديرا بفستان من تصميم البلجيكي لودوفيك دي سانت سيرنين، يعكس تدينها، حيث قال فريقها الخاص في تصريحات لمجلة "Vogue": "في محادثة مع جورجينا، بُهر لودوفيك بعمق إيمانها الشديد، خاصةً تعبدها للعذراء فاطيما. أصبحت رقة قوامها والنغمات الزرقاء الفاتحة التي تحدد صورتهما هي الأساس لهذه القطعة، مما ترجم الروحانيات إلى أزياء راقية".

    الرؤية الدينية بين لودوفيك وجورجينا أسفرت في النهاية عن فستان مصنوع يدويًا في باريس، لكن الفكرة ليست في مظهره الخارجي بقدر تفاصيله المخفية التي تعكس تدين جورجينا..

    المصمم البلجيكي أخفى داخل الفستان أكثر من إشارة إلى إيمان جورجينا، فبجوار قلبها تمامًا، كُتب بالإسبانية جملتان مطرزتان يدويًا: "حيث تكون هي، يجد ألم الروح وملاذًا"، و"نجنا من الشر، آمين".

    بخلاف ذلك، حمل زوجة رونالدو في يدها كذلك سبحة طويلة من تصميمها الخاص، مصنوعة من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطًا، وتتضمن خمس لآلئ طبيعية، بالإضافة إلى 53 ماسة مرصعة في السلسلة و11 ماسة في الصليب من قراريط مختلفة.

    وتضم الميدالية أيضاً صورة لـ "العذراء مريم" من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطًا محاطة بالماس، وعلى الجزء الخلفي نُقشت أسماء جميع أفراد عائلة رودريجيز

    يقول المصمم البلجيكي عن تعاونه مع الأرجنتينية لمجلة "Vogue ": "الكلمات التي طبعناها في الفستان من الداخل تعد كصلاة مدمجة به. لقد تشاركنا التعبد للعذراء فاطيما، حتى أصبحت تلك النقطة المشتركة بيننا نقطة الانطلاق، لتشكل اتجاه الفستان وتوجه تطوره من المفهوم إلى الشكل النهائي".

    أما فريق جورجينا فعبّر عنها بقول: "في سياق الموضة كفن، يعكس هذا الطقم كيف يمكن للإيمان - تماماً مثل الفن - أن يعبر عن نفسه من خلال الشكل، والتفاصيل، والعاطفة. النتيجة هي توازن بين لغة لودوفيك المميزة والعالم الشخصي لجيو، حيث تتحول الموضة إلى صورة ومعنى على حد سواء".


  • أسوأ ما تعلمه من كريستيانو رونالدو

    المشهد لا يقتصر فقط عن تدين جورجينا وانعكاسه على نظرتها للقضايا، لكن ربما كذلك يحمل في طياته أبرز صفة سيئة في كريستيانو رونالدو..

    "المبالغة" أكثر ما يعاب عن صاروخ ماديرا في تعامله في عدة مواقف، لعل أبرزها هجومه المتكرر على معايير الكرة الذهبية، وهو المتوج بها خمس مرات من قبل، لكنه لم ينقلب عليها إلا بعد أن أدارت ظهرها له.

    كذلك يظهر في تعامله مع الحكام داخل المستطيل الأخضر، خاصةً منذ انتقاله لدوري روشن السعودي من بوابة النصر في شتاء 2023، حيث يكون الانفعال والغضب مسيطرين في أبسط المواقف.

    ناهيك عن إيمان الدون بنظريات المؤامرة حوله من مختلف الجهات الرياضية، فمن ليس معه، يعتبره ضده مهما كان الموقف، فلا مجال للوسطية في أي شيء!

    تلك المبالغة ربما تعلمتها جورجينا من رونالدو – والعكس وارد كذلك – حتى دفعها لإقحام اسم المسيح في أزمته الأخيرة، وبل واستنكار أن يكون اسمه جيسوس (يسوع)!



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  • كل ما سبق ربما يفسر لماذا كان استدعاء اسم المسيح حاضرًا بهذه السهولة في رد جورجينا، فالدين ليس مجرد رمز عابر في حياتها، وإنما حاضر في نشأتها ومنشوراتها وزياراتها وحتى اختياراتها في الأزياء.

    وسواء اتفقت أو اختلفت مع طريقتها، يبقى دفاعها عن شريك حياتها حقًا أصيلًا لها.

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