بين النشأة الدينية وانعكاسها حتى على ملابسها إلى أسوأ ما تعلمته من كريستيانو رونالدو .. عندما استحضرت جورجينا "المسيح" للتصعيد ضد جورج جيسوس!

"devota de la Virgen de Fátima" أو "المرأة شديدة التعبد للعذراء فاطيما" .. هذا أحد الألقاب التي تطلقها الصحافة الأجنبية على جورجينا رودريجيز.

هذا اللقب مستنبط من زياراتها المتكررة لـ"مزار فاطيما" - العذراء مريم - الموجود في البرتغال، حيث كان أبرز زيارة لها، تلك التي قامت بها قبل فترة قصيرة من زفافها على كريستيانو رونالدو، في أوائل أغسطس الماضي.

حتى من خلال ملابسها، تحرص الأرجنينية على عكس هويتها الدينية، ففي ذات مرة، نشرت عبر حسابها على "إنستجرام"، صورة سلسال من فصوص حمراء، يتدلى منه صليب، معلقة: "الرب يحمي من يثقون به".

فيما كانت اللقطة الأبرز في هذا الجانب هي إطلالتها الخاصة في حفل "Met Gala 2026"، الذي أقيم في مايو الماضي، تحديدًا في متحف "متروبوليتان" بنويورك.

في الحفل، ظهرت زوجة صاروخ ماديرا بفستان من تصميم البلجيكي لودوفيك دي سانت سيرنين، يعكس تدينها، حيث قال فريقها الخاص في تصريحات لمجلة "Vogue": "في محادثة مع جورجينا، بُهر لودوفيك بعمق إيمانها الشديد، خاصةً تعبدها للعذراء فاطيما. أصبحت رقة قوامها والنغمات الزرقاء الفاتحة التي تحدد صورتهما هي الأساس لهذه القطعة، مما ترجم الروحانيات إلى أزياء راقية".

الرؤية الدينية بين لودوفيك وجورجينا أسفرت في النهاية عن فستان مصنوع يدويًا في باريس، لكن الفكرة ليست في مظهره الخارجي بقدر تفاصيله المخفية التي تعكس تدين جورجينا..

المصمم البلجيكي أخفى داخل الفستان أكثر من إشارة إلى إيمان جورجينا، فبجوار قلبها تمامًا، كُتب بالإسبانية جملتان مطرزتان يدويًا: "حيث تكون هي، يجد ألم الروح وملاذًا"، و"نجنا من الشر، آمين".

بخلاف ذلك، حمل زوجة رونالدو في يدها كذلك سبحة طويلة من تصميمها الخاص، مصنوعة من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطًا، وتتضمن خمس لآلئ طبيعية، بالإضافة إلى 53 ماسة مرصعة في السلسلة و11 ماسة في الصليب من قراريط مختلفة.

وتضم الميدالية أيضاً صورة لـ "العذراء مريم" من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطًا محاطة بالماس، وعلى الجزء الخلفي نُقشت أسماء جميع أفراد عائلة رودريجيز

يقول المصمم البلجيكي عن تعاونه مع الأرجنتينية لمجلة "Vogue ": "الكلمات التي طبعناها في الفستان من الداخل تعد كصلاة مدمجة به. لقد تشاركنا التعبد للعذراء فاطيما، حتى أصبحت تلك النقطة المشتركة بيننا نقطة الانطلاق، لتشكل اتجاه الفستان وتوجه تطوره من المفهوم إلى الشكل النهائي".

أما فريق جورجينا فعبّر عنها بقول: "في سياق الموضة كفن، يعكس هذا الطقم كيف يمكن للإيمان - تماماً مثل الفن - أن يعبر عن نفسه من خلال الشكل، والتفاصيل، والعاطفة. النتيجة هي توازن بين لغة لودوفيك المميزة والعالم الشخصي لجيو، حيث تتحول الموضة إلى صورة ومعنى على حد سواء".



