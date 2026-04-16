وكشف نجم برنامج "ماتش أوف ذا داي" أن نجم فريق النصر يبدو أنه يشعر بالاستياء بعد سنوات من الإشادة العلنية بمنافسه الأرجنتيني اللدود.
"أرجوك اتصل بي لنعد أصدقاء" .. جاري لينكر: ميسي تسبب في غضب كريستيانو رونالدو مني
الكشف عن تجاهل على مواقع التواصل الاجتماعي
وفي حديثه مع بودكاست "The Rest Is Football"، أشار لينكر إلى أن النجم البرتغالي اختار إلغاء متابعته على إنستجرام، وهي خطوة ربما تكون قد جاءت ردًا على تقييمه الصريح لمسيرة اللاعبين. وعلى الرغم من هذا التجاهل، ظل المهاجم السابق لبرشلونة ثابتًا على رأيه بأن ميسي يمثل قمة هذه الرياضة.
ميسي هو «اللاعب المفضل لدى لينكر على مر العصور»
وربما تفاقمت حدة التوتر العام الماضي بعد أن استبعد لينكر النجم البرتغالي من قائمته الشخصية لأعظم لاعبي كرة القدم، التي أطلق عليها اسم «ماونت راشمور». ورغم اعترافه بالإنجازات المذهلة التي حققتها نخبة لاعبي كرة القدم الحديثة، إلا أن المهاجم الإنجليزي السابق أصر على أن ميسي يحتل مرتبة فريدة من نوعها في عالم العظمة.
وفي معرض شرحه لأسباب تفضيله لميسي على كريستيانو، أضاف لينكر: "إنه [ميسي] لاعبي المفضل على الإطلاق، ببساطة لأنه أفضل لاعب على الإطلاق، من وجهة نظري. حتى الفارق بين بعض العظماء الحقيقيين، مثل كرويف وزيدان ورونالدو، وحقيقة أنه يمكن أن يكون هناك مستوى آخر فوقهم، أعلى منهم بوضوح، هو أمر رائع حقًا.
"لولا إصاباته، أعتقد أننا كنا سنضم رونالدو البرازيلي إلى هذه المجموعة. لكن للأسف، تعرض للإصابات، ومع ذلك حقق إنجازات مذهلة، وكان مبهجًا. لذا، لو كان لدي أربعة، كما تعلمون، مثل "جبل رشمور"، نعم، سيكون هؤلاء هم الأربعة الذين سأختارهم. إذن، بيليه، مارادونا، ميسي، فينومينو [رونالدو]".
رونالدو «لا يحب» لينكر
وفي معرض تعليقه على قرار رونالدو بإلغاء متابعته على إنستجرام، مازح لينكر قائلاً إنه سيتجاوز خيبة الأمل هذه: «كريستيانو رونالدو لا يحبني كثيرًا. لم أزعجه بأي شيء قلته عنه، سوى حقيقة أنني صادق وأعتقد بشكل عام أن ميسي لاعب كرة قدم أفضل. لقد ألغى متابعتي على إنستجرام. سأتجاوز الأمر. سأظل أحبه دائماً. لقد قابلته مرات عديدة. أعلم أنه غاضب مني. لكن لا بأس بذلك. وبهذا الصدد... أرجوك يا كريستيانو... اتصل بي. لنعد أصدقاء مرة أخرى".
رونالدو يطمح إلى ترك بصمة في كأس العالم
ظل رونالدو مركزاً على الملعب في الوقت الذي يتصدر فيه فريق «الناصر» الدوري السعودي للمحترفين برصيد 76 نقطة من 29 مباراة.
بعد أن سجل 24 هدفاً في 25 مباراة بالدوري هذا الموسم، يضع المهاجم نصب عينيه الفوز باللقب المحلي قبل أن يدخل ربما آخر موسم له كلاعب محترف.
وعلى الرغم من اقتراب عيد ميلاده الثاني والأربعين، يمتد عقد اللاعب المخضرم حتى يونيو 2027، ومن المتوقع أن يقود البرتغال في كأس العالم 2026 ضمن مجموعة تضم الكونغو الديمقراطية وأوزبكستان وكولومبيا.