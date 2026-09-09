"شرف كبير أن يساهم في تطور كرتنا كما فعل كريستيانو رونالدو" .. تيباس يعلق على اقتراب ميسي من شراء نادٍ إسباني

على الرغم من منصبه البارز في قمة كرة القدم الإسبانية، اعترف تيباس بأنه لم يكن لديه أي معلومات داخلية بشأن صفقة الاستحواذ المحتملة. وأوضح المسؤول التنفيذي في الدوري أنه لم يعلم بهذه الشائعات غير العادية إلا من خلال التغطية الصحفية الأخيرة.

وقال تيباس، وفقًا لما نقلته صحيفة «موندو ديبورتيفو»: «علمت بأمر نادي إلدينسي من خلال وسائل الإعلام. لا أعرف إن كان الأمر كذلك أم لا، وما إذا كان ميسي قد اشتراه أم لا، وما إذا كان الاستحواذ من قبل مجموعة أم من قبله هو شخصيًا».

ورغم أن الصفقة لم تؤكدها الجهات الرسمية بعد، إلا أن احتمال قيام الفائز بـ«جائزة الكرة الذهبية» ثماني مرات بالاستثمار في فريق من دوري الدرجة الثانية أثار حماساً هائلاً. ويشارك نادي إلدينسي حالياً في دوري الدرجة الثانية الإسباني الذي يشهد منافسة شرسة، وقد يؤدي هذا الاستثمار الجديد إلى تغيير مساره بشكل جذري.