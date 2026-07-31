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Al Nassr vs Damac - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

بعد جدل إجازته.. الكشف عن "موعد مفاجئ" لانضمام كريستيانو رونالدو إلى تدريبات النصر

كريستيانو رونالدو
النصر
دوري روشن السعودي

تطورات جديدة عن الأسطورة البرتغالية..

جدل كبير صاحب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم عملاق الرياض النصر، خلال فترة إجازته الصيفية؛ وذلك بعد نهاية مشاركته مع منتخب بلاده، في بطولة كأس العالم 2026.

رونالدو ودع مونديال القارة الأمريكية، مع منتخب البرتغال الأول لكرة القدم؛ بعد الخسارة (0-1) ضد إسبانيا، في دور ثمن النهائي.

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    جدل كريستيانو رونالدو خلال الإجازة الصيفية

    لم يعلن عملاق الرياض النصر، مدة إجازة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو؛ وذلك بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم 2026، التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

    إلا أن بعض التقارير الصحفية، أشارت إلى أنه سينضم إلى المعسكر الإعدادي للنصر في البرتغال، مطلع شهر أغسطس 2026.

    ومن ناحيتهم.. أعلن عدد من الإعلاميين المقربين من النصر، في الأيام القليلة الماضية، أن الأسطورة البرتغالية قطع إجازته وحضر "المعسكر الإعدادي" للفريق الأول؛ من أجل مناقشة مجموعة من الملفات المهمة مع الإداراتين الرياضية والتنفيذية، قبل بداية الموسم الرياضي الجديد 2026-2027.

    وبالتحري عن الأمر؛ لم يتم العثور على أي إثباتات بشأن حضور رونالدو معسكر النصر، ليبقى موعد عودته للتدريبات غامضًا.

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  • موعد انضمام كريستيانو رونالدو إلى تدريبات النصر

    بعد كل الجدل سالف الذكر.. ظهر الصحفي الرياضي رتيبان الدوسري عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الجمعة؛ ليعلن موعد انضمام الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، إلى تدريبات عملاق الرياض النصر.

    الدوسري أعلن أن رونالدو، سينضم إلى تدريبات فريق النصر الأول لكرة القدم، في العاصمة السعودية الرياض؛ وليس في معسكر البرتغال، كما كان يتوقع البعض.

    وينتهي معسكر النصر في البرتغال، يوم 5 أغسطس 2026؛ حيث من الممكن أن يتحصل نجوم الفريق الأول، على راحة 24 أو 48 ساعة بعدها.

    بمعنى.. الأسطورة البرتغالية لن يحضر تدريبات الفريق النصراوي؛ إلا قبل أسبوع من بداية الموسم الرياضي الجديد 2026-2027، تقريبًا.

  • FBL-KSA-NASSR-DAMACAFP

    أرقام كريستيانو رونالدو مع نادي النصر

    يمتلك الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 41 سنة، أرقامًا رائعة مع نادي النصر؛ مع قيادته الفريق الأول للتتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026، بعد غياب 7 سنواتٍ كاملة.

    كريستيانو سجل 123 هدفًا وصنع 24 آخرين، خلال 142 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في مختلف المسابقات.

    كما أحرز رونالدو 6 أهداف، في مسابقة كأس الملك سلمان للأندية العربية؛ ما يرفع رصيده الإجمالي مع الفريق النصراوي إلى 129 هدفًا، ليصبح "الهداف الأجنبي التاريخي" للنادي.

    وتحصل الأسطورة البرتغالية على جائزة "هداف" دوري روشن السعودي للمحترفين، موسم 2023-2024، برصيد 35 هدفًا - وهو رقم قياسي في نسخة واحدة -؛ قبل أن يحصد جائزة العام الرياضي ما قبل الماضي أيضًا، ولكن بـ25 هدفًا فقط.

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    معاناة النصر وسط احتفالات التتويج بلقب الدوري

    ومن ناحيته.. عملاق الرياض النصر يُعاني من أزمة مالية حاليًا، تؤثر على تحركاته في سوق الانتقالات الصيفية؛ حسب العديد من المصادر المقربة من النادي.

    أزمة النصر المالية، ممتدة من الموسم الرياضي الماضي أساسًا؛ والذي تحصل فيه على لقب دوري روشن السعودي للمحترفين، لأول مرة منذ 7 سنوات.

    لقب دوري 2025-2026؛ جاء بقيادة المدير الفني البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، الذي فضل عدم تجديد عقده والرحيل رسميًا.

    وبعد رحيل جيسوس؛ قام النصر بالتعاقد مع المدير الفني الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، لقيادة الفريق الأول خلال الفترة القادمة.

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