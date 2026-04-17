أحمد فرهود

إعادة إنجاز كريستيانو رونالدو ومنع مشهد برشلونة التاريخي في الكلاسيكو!.. تحديات ريال مدريد لـ"تجميل الموسم الصفري"

ريال مدريد عانى من تخبطات فنية وإدارية عديدة..

في أروقة "سانتياجو برنابيو"، حيث لا تُرفع إلا الكؤوس؛ أصبحت تفوح الآن رائحة قلق شديد، استعدادًا لـ"موسم صفري" جديد في 2025-2026.

جماهير العملاق الإسباني ريال مدريد التي كانت تُمني النفس، بأن يكون الموسم الحالي بمثابة "صك الغفران"، بعد خيبات العام الرياضي الماضي 2024-2025؛ استيقظت على واقع أكثر مرارة، بمستويات ونتائج صادمة للغاية.

وبدأت المرارة المدريدية؛ بخسارة لقبي كأس العالم للأندية والسوبر المحلي، ومن ثم توديع كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا.

ولم يتبق للميرينجي سوى بطولة وحيدة فقط، وهي الدوري الإسباني؛ إلا أن وضع الفريق فيها معقدًا للغاية، حيث يبتعد بـ9 نقاط كاملة عن العملاق الكتالوني برشلونة "المتصدر".

فارق الـ9 نقاط مع تبقي 7 جولات فقط من النهاية، يجعل من فرص تتويج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني 2025-2026 "صعبة"؛ ما لم تحدث انتفاضية كبيرة للفريق، مقابل انهيار سريع لبرشلونة.

وإذا افترضنا أن فرص ريال مدريد انتهت في التتويج باللقب، خلال الموسم الرياضي الحالي؛ إلا أنه ستظل هُناك بعض التحديات المُهمة للفريق الملكي في الدوري الإسباني، وهو ما سنحاول استعراضه في السطور القادمة..

  Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg

    منع برشلونة من "دوري الـ100 نقطة"

    يُعد الوصول إلى "النقطة 100" في مسابقة الدوري الإسباني، إنجازًا كبيرًا للغاية؛ ليس من السهل على أي فريق، تحقيقه.

    ورغم ذلك.. فريقان سبقا وأن حققا هذا الإنجاز التاريخي؛ وهما ريال مدريد وبرشلونة، على النحو التالي:

    * ريال مدريد: حقق "دوري الـ100 نقطة" موسم 2011-2012، تحت قيادة المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو.

    * برشلونة: حقق "دوري الـ100 نقطة" موسم 2012-2013، تحت قيادة المدير الفني الإسباني الراحل تيتو فيلانوفا.

    وبإمكان برشلونة أن يُكرر هذا الإنجاز، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، تحت قيادة مديره الفني الألماني هانزي فليك.

    "برشلونة فليك" يمتلك 79 نقطة من 31 مباراة، في "صدارة" جدول ترتيب الدوري الإسباني؛ مع تبقي 7 جولات فقط من النهاية.

    وحال فاز برشلونة في مبارياته السبع الأخيرة؛ فإنه سيحصد 21 نقطة إضافية، ما يعني تحقيقه "دوري الـ100 نقطة".

    وقد تكون مباريات العملاق الكتالوني القادمة، في المتناول نوعًا ما؛ باستثناء "كلاسيكو الأرض" ضد نادي ريال مدريد، في الجولة 35 من مسابقة الدوري الإسباني.

    هُنا.. سيحاول ريال مدريد منع برشلونة من تحقيق "دوري الـ100 نقطة"؛ حيث يكفي الفوز أو التعادل معه، ليحدُث ذلك.

  FBL-KSA-SUPERCUP-BARCELONA-REAL MADRID

    حرمان برشلونة من التتويج في "ليلة الكلاسيكو"

    بعيدًا عن منع العملاق الكتالوني برشلونة من تحقيق "دوري الـ100 نقطة"؛ فإن عدم خسارة نادي ريال مدريد في "كلاسيكو الأرض" القادم، قد يكون أمرًا ضروريًا للغاية.

    وكما ذكرنا.. برشلونة يبتعد في "صدارة" الدوري الإسباني، بفارق 9 نقاط عن ريال مدريد "الوصيف"؛ بينما سيكون "كلاسيكو الأرض"، في الجولة 35 من عمر المسابقة.

    ونظريًا.. إذا فاز برشلونة وريال مدريد في المباريات الثلاث القادمة، بالجولات 32 و33 و34 تواليًا؛ فإن "كلاسيكو الأرض" قد يكون لقاء تتويج العملاق الكتالوني، باللقب.

    فوز برشلونة ضد ريال مدريد، سيعني توسيع الفارق بينهما إلى 12 نقطة، قبل 3 جولات من نهاية الدوري الإسباني؛ وهو ما يحسم المُنافسة على اللقب، بشكلٍ رسمي.

    لذا.. سيكون أمام الميرينجي حل من الاثنين، لمنع تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني أمامه؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: الفوز على برشلونة؛ مع تقليل الفارق إلى 6 نقاط، قبل 3 جولات من النهاية.

    * ثانيًا: التعادُل مع برشونة؛ مع إبقاء فارق النقاط التسع، قبل 3 جولات من النهاية.

    وبما أن لقب الدوري الإسباني يُحسم بـ"المواجهات المُباشرة"؛ فإن تعادُل ريال مدريد في الكلاسيكو القادم سيؤجل إعلان "هوية" البطل، باعتبار أنه فاز في مباراة الدور الأول على برشلونة (2-1).

    بمعنى.. إذا افترضنا أن الكلاسيكو انتهى بالتعادُل، ومن ثم خسر برشلونة آخر 3 جولات وفاز ريال مدريد فيها جميعًا، فإن الفريقين سيتساويان في عدد النقاط؛ ليحصد الميرينجي اللقب، بسبب تفوقه في المواجهات المُباشرة.

  Hansi Flick

    فوز يساوي "رد صفعة فليك وإنهاء جحيم كامب نو"

    أيضًا.. سيكون نادي ريال مدريد أمام تحدٍ آخر، فيما تبقى من مسابقة الدوري الإسباني؛ حتى ولو خرج بـ"موسم صفري" جديد، في 2025-2026.

    التحدي الذي نقصده هُنا، هو الفوز على العملاق الكتالوني برشلونة، في الجولة 35 من مسابقة الدوري الإسباني؛ لتحقيق الآتي:

    * أولًا: رد "صفعة" الموسم الماضي للألماني هانزي فليك، المدير الفني لبرشلونة.

    * ثانيًا: إنهاء جحيم "سبوتيفاي كامب نو" المستمر، منذ عمليات التجديد.

    ونتذكر أن فليك في موسمه الأول مع برشلونة 2024-2025، نجح في تحقيق الفوز على ريال مدريد، في "الدورين الأول والثاني" بمسابقة الدوري الإسباني.

    والآن.. يريد الميرينجي رد هذه الصفعة، وتحقيق مكسب معنوي حتى ولو خرج بـ"موسم صفري"؛ وذلك بالفوز على برشلونة، في الدورين الأول والثاني في مسابقة الدوري 2025-2026.

    وفاز ريال مدريد (2-1) على ملعب "سانتياجو برنابيو" في العاصمة الإسبانية، خلال الدور الأول من مسابقة الدوري؛ في انتظار ما ستسفر عنه مباراة الإياب، في الجولة 35.

    أما النقطة الثانية وهي جحيم "سبوتيفاي كامب نو"؛ فنحن نعلم أن برشلونة عاد إلى ملعبه بعد التجديد، في شهر نوفمبر 2025.

    ومنذ ذلك الوقت؛ لعب فريق برشلونة الأول لكرة القدم 11 مباراة في مسابقة الدوري الإسباني على ملعبه، فاز فيهم جميعًاظ

    لذلك.. يريد ريال مدريد أن ينهي هذه الهيمنة البرشلونية المرعبة، على ملعبه "سبوتيفاي كامب نو" في إقليم كتالونيا.

    لكن يجب الإشارة إلى أن العملاق الكتالوني، لا يزال لديه مباراة على ملعبه قبل "كلاسيكو الأرض"؛ حيث ستكون ضد نادي سيلتا فيجو، في الجولة 33 من مسابقة الدوري الإسباني.

  Kylian Mbappe Cristiano Ronaldo Real Madrid 2025

    تحقيق "رقم مدريدي غائب" منذ عهد كريستيانو رونالدو

    قبل أسابيع قليلة.. كان الجميع يعتقد أن النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم نادي ريال مدريد، حسم صراع التتويج بلقب هداف الدوري الإسباني "بيتشيتشي"، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    إلا أنه وبشكلٍ مفاجئ؛ اشتعل صراع الـ"بيتشيتشي" من جديد في الدوري الإسباني، وذلك بعد انتفاضة النجم الكوسوفي فيدات موريكي.

    انتفاضة موريكي؛ جاءت بالتزامن مع المرحلة الصعبة التي يُعيشها مبابي، من إصابة ثم انخفاض في المستوى.

    * صراع الـ"بيتشيتشي" 2025-2026:

    - كيليان مبابي "ريال مدريد": 23 هدفًا.

    - فيدات موريكي "ريال مايوركا": 21 هدفًا.

    - أنتي بوديمير "أوساسونا": 16 هدفًا.

    - لامين يامال "برشلونة": 15 هدفًا.

    ولذلك.. سيكون أحد تحديات ريال مدريد، فيما تبقى من مسابقة الدوري الإسباني 2025-2026؛ هو مساعدة مبابي على التتويج بلقب "الهداف"، أمام منافسيه - خاصة موريكي -.

    وتوّج مبابي هدافًا لمسابقة الدوري الإسباني 2024-2025، وبالتالي إذا حققها الموسم الرياضي الحالي؛ فإنه سيُعيد إنجازًا غائبًا عن ريال مدريد، منذ عهد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

    رونالدو هو آخر لاعب مدريدي، توّج بجائزة الـ"بيتشيتشي" موسمين متتاليين؛ وذلك في 2013-2014 و2014-2015، برصيد 31 و48 هدفًا تواليًا.

