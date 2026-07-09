"مفاوض كريستيانو رونالدو وأسطورة الهلال".. المرشحون لخلافة ياسر المسحل في رئاسة اتحاد الكرة السعودي

لا يزال الشارع الرياضي السعودي، يترقب اختيار "خليفة" ياسر المسحل، على رأس مجلس إدارة الاتحاد المحلي لكرة القدم.
المسحل أعلن استقالته من رئاسة اتحاد الكرة السعودي؛ وذلك بعد الخروج المخيب للمنتخب الوطني، من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.
لا يزال الشارع الرياضي السعودي، يترقب اختيار "خليفة" ياسر المسحل، على رأس مجلس إدارة الاتحاد المحلي لكرة القدم.
المسحل أعلن استقالته من رئاسة اتحاد الكرة السعودي؛ وذلك بعد الخروج المخيب للمنتخب الوطني، من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.
وفي هذا السياق.. كشف الصحفي الرياضي محمد البكيري، عن قائمة المرشحين لتولي منصب رئيس اتحاد الكرة السعودي؛ وذلك خلفًا لياسر المسحل الذي أعلن استقالته، بشكلٍ رسمي.
البكيري أشار عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الخميس، إلى 4 أسماء مرشحة لرئاسة اتحاد الكرة؛ على النحو التالي:
* عبدالله حماد.
* سعد اللذيذ.
* بدر الرزيزاء.
* حاتم خيمي.
اللذيذ تحديدًا، تعرض لانتقادات عنيفة للغاية، عندما تولى منصب نائب رئيس الرابطة السعودية المحترفة سابقًا، مع إدارته ملف التعاقدات الخاصة بـ"لجنة الاستقطابات السعودية" وقتها؛ حيث قيل إنه يُجامل أندية بعينها، على حساب أخرى.
أما حماد وهو الرئيس التنفيذي لأكاديمية مهد الرياضية، فقد أثار الجدل بـ"كواليس" صفقة انضمام الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر؛ عندما كشف عن أن صاروخ ماديرا تواصل معه، للتأكُد من رغبة المملكة في التعاقده معه.
وأشار حماد إلى أنه تواصل بعدها مع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودي؛ الذي طلب منه معرفة هل رونالدو جاد في القدوم أم لا، لتبدأ مفاوضات صفقة القرن بعدها.
ومن ناحيته.. أيّد الصحفي الرياضي ضيف الله الصقر، الأسماء التي ذكرها محمد البكيري؛ بخصوص المرشحين لرئاسة مجلس إدارة اتحاد الكرة السعودي، خلفًا لـ"المستقيل" ياسر المسحل.
وأعلن الصقر عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الخميس، أن عبدالله حماد وسعد اللذيذ وحاتم خيمي وبدر الرزيزاء؛ على رأس الأسماء المرشحة لتولي رئاسة اتحاد الكرة بالفعل، في الفترة القادمة.
إلا أن الصحفي الرياضي ذكر 4 أسماء أخرى، من الممكن أن تتولى رئاسة اتحاد الكرة السعودي؛ وذلك على النحو التالي:
* سامي الجابر.
* نواف التمياط.
* حمد الصنيع.
* زياد اليوسف.
المثير في الأمر أن عبدالرحمن الحميدي، مقدم برنامج "نادينا"، قام بطرح سؤال على سامي الجابر، أسطورة نادي الهلال ومنتخب السعودية "المعتزل"؛ بشأن إمكانية توليه منصب رئاسة اتحاد الكرة المحلي، "خلفًا" للمستقيل ياسر المسحل.
هُنا.. رفض الجابر تأكيد أو نفي رغبته، في تولي هذا المنصب؛ مشددًا على أن الأهم في هذه المرحلة، هو تحقيق النجاحات مهما كان اسم رئيس اتحاد الكرة الجديد.
وقال الجابر عن ذلك؛ سابقًا: "لا يهم من يكون رئيس الاتحاد السعودي؛ بل إيجاد البيئة المناسبة والخطط الصحيحة، لتحقيق النجاح".
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منتخب السعودية الأول لكرة القدم خيب الآمال، خلال بطولة كأس العالم 2026؛ حيث كان قد تواجد في "المجموعة الثامنة"، مع كل من إسبانيا وأوروجواي وكاب فيردي.
وبدأ الأخضر السعودي مشواره، بالتعادل (1-1) مع منتخب أوروجواي؛ قبل أن يسقط ضد إسبانيا، بأربعة أهداف دون رد.
وكان يكفي السعودية الفوز على كاب فيردي، في الجولة الثالثة، من أجل التأهُل إلى دور الـ32 بكأس العالم؛ ولكنها سقطت في فخ التعادل السلبي (0-0)، لتودع البطولة رسميًا.