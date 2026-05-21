كريستيانو رونالدو يسخر من الهلال في لحظة رفع كأس دوري روشن .. والدعيع يرد بالهجوم عليه!

أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عاصفة من الجدل مع تسلمه كأس دوري روشن السعودي للمحترفين، الذي حققه النصر رسميًا في الجولة الأخيرة للمسابقة بعد سباق طويل مع الغريم الأزلي الهلال

"الدون" الذي رفع كأس دوري روشن للمرة الأولى له منذ انضمامه للفريق عام 2023، تسلم الكأس وتوقف عدة ثوانٍ وهو يشير إلى الكأس وأرض الملعب، وكرر هذه الحركة أكثر من مرة.

هذا اللقب هو الأول للعالمي من الدوري المحلي بعد غياب دام منذ موسم 2018-19، والـ20 تاريخيًا، بينما هو الثاني للدون مع الفريق العاصمي بعد تحقيق كأس محمد بن سلمان "البطولة العربية" 2023.