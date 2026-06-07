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Cristiano Ronaldo Portugal World Cup portrait GFX 1:1GOAL
محمود خالد

الثوب الخادع للحقيقة: إحصائية صادمة لكريستيانو رونالدو .. هل تؤثر على رحلته في كأس العالم؟

فقرات ومقالات
كريستيانو رونالدو
النصر
البرتغال
دوري روشن السعودي
كأس العالم

هل يتأثر الدون بصراع العمر؟

الرحلة لن تكون سهلة، فمثلما هناك من يعشق كريستيانو رونالدو حد الجنون، ويحلم برؤيته يحقق المعجزة، ويرفع كأس العالم في أرض الولايات المتحدة، هناك أيضًا من يتصيد له الأخطاء، ويقلل من مساهماته داخل أرض الملعب.

رونالدو، الأسطورة البرتغالية، الذي ينقصه فقط كأس العالم، حتى يختتم دولاب إنجازاته، بعد مسيرة حافلة بالألقاب والأرقام القياسية، إلا أنه أيضًا، يحارب في جبهة أخرى، أمام العمر، بعد تخطي حاجز الـ41 عامًا، ما يؤكد أن مونديال 2026 الذي ينطلق خلال بضعة أيام، سيشهد الرقصة الأخيرة للدون، بل وقد يعلق حذاءه الدولي أيضًا.

إحصائية ربما تكون "محرجة" للدون، تقدم لمتصيدي أخطائه فرصة على طبق من فضة، لإثبات قلة فعاليته في أرض الميدان، وهو النجم البرتغالي الذي غزا الملاعب، وبات قريبًا من تحقيق الإنجاز التاريخي ببلوغ الألف هدف في مسيرته.

  • إحصائية رونالدو "السلبية"

    ونشر حساب موثق عبر موقع التغريدات "إكس"، إحصائية لكريستيانو رونالدو، تفيد بأنه - للمباراة السابعة على التوالي - يحقق معدل لمسات للكرة، أقل من حارس مرمى الخصم.

    يأتي ذلك في المباراة التي حقق فيها منتخب البرتغال، فوزًا وديًا على تشيلي بنتيجة (2-1)، وشارك فيها كريستيانو لمدة 45 دقيقة، قبل أن يقرر المدير الفني روبرتو مارتينيز، استبداله مع بداية الشوط الثاني.


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  • Cristiano Ronaldo Al-Nassr 2025-26Getty

    هل هذا حقيقي؟

    وللتأكد من هذا الأمر، يجب أن نستعرض معًا، سجل كريستيانو رونالدو في آخر سبع مباريات متتالية، سواءً مع منتخب البرتغال أو النصر، مع الأخذ في الاعتبار، عدد الدقائق التي خاضها النجم البرتغالي..

    * مباراة النصر والأهلي:

    - كريستيانو رونالدو: لعب 89 دقيقة ولمس الكرة 19 مرة.

    - الحارس إدوارد ميندي: لعب 90 دقيقة ولمس الكرة 30 مرة.

    * مباراة القادسية والنصر:

    - كريستيانو رونالدو: لعب 90 دقيقة ولمس الكرة 21 مرة.

    - الحارس كوين كاستيلز: لعب 90 دقيقة ولمس الكرة 45 مرة.

    * مباراة الشباب والنصر:

    - كريستيانو رونالدو: لعب 89 دقيقة ولمس الكرة 24 مرة.

    - الحارس مارسيلو جروهي: لعب 90 دقيقة ولمس الكرة 21 مرة.

    * مباراة النصر والهلال:

    - كريستيانو رونالدو: لعب 83 دقيقة ولمس الكرة 20 مرة.

    - الحارس ياسين بونو: لعب 90 دقيقة ولمس الكرة 42 مرة.

    * مباراة النصر وجامبا أوساكا (نهائي دوري أبطال آسيا 2):

    - كريستيانو رونالدو: لعب 90 دقيقة ولمس الكرة 32 مرة.

    - الحارس روي أراكي: لعب 90 دقيقة ولمس الكرة 41 مرة.

    * مباراة النصر وضمك:

    - كريستيانو رونالدو: لعب 87 دقيقة ولمس الكرة 18 مرة.

    - الحارس كيوين: لعب 90 دقيقة ولمس الكرة 47 مرة.

    * مباراة البرتغال وتشيلي:

    - كريستيانو رونالدو: لعب 45 دقيقة ولمس الكرة 12 مرة.

    - الحارس لورانس فيجوروكس: لعب 90 دقيقة ولمس الكرة 42 مرة.

    وبعيدًا عن أن الإحصائية تفتقر إلى الدقة، كون رونالدو تفوق في عدد لمساته للكرة عن حارس الشباب، خلال مباراة الفريقين في دوري روشن، ولكن ماذا تعني هذه الإحصائية؟

  • الجانب الظاهر والخادع في إحصائية رونالدو

    إذا نحينا لقاء النصر والشباب جانبًا، فماذا تعني إحصائية أن لمسات رونالدو للكرة أقل من حارس مرمى الخصم؟

    على الورق، هذه الإحصائية ربما تحرج رونالدو، وتعد في الظاهر إثباتًا على قلة معدل إسهامات كريستيانو داخل أرض الملعب، ويفتح الباب أمام مدى فعالية الدون مع زملائه، والانطلاقات بالكرة وصنع الفرص.

    ولكن هذه الإحصائية تعد خادعة أيضًا، لثلاثة أسباب..

    * مقارنة عدد دقائق مشاركة رونالدو، والتي يتفوق فيها بالطبع حارس الخصم.

    * لمسات الحارس تشمل أيضًا تعاملاته ضد كل لاعبي الفريق الخصم، سواءً بالاعتراضات أو تمريرات الكرة.

    * المقياس ليس في عدد اللمسات فقط، ولكن بتأثير لمساته للكرة، حيث أن لمسة واحدة ربما تؤول إلى فرصة أو هدف.

    في المباريات المذكورة، هناك لقاءات بالفعل كان رونالدو متراجعًا فيها إلى حد كبير، بل شبه تائه أو مقيد داخل أرض الميدان، ولكن أيضًا، هناك لقاءات أخرى، قدم فيها المطلوب، وساهم في فوز فريقه، كما شاهدنا مثالًا، في تسجيله هدفًا ضد الأهلي، وآخر أمام الشباب، فضلًا عن ثنائيته في الجولة الأخيرة ضد ضمك.

    وأضف إلى ذلك، أن رونالدو أيضًا كان على وشك أن يخرج من 45 دقيقة أمام تشيلي، بهدف، إلا أن راية التسلل حرمته من احتساب الهدف، أليس تلك لمسة تكفي؟


  • كلمة أخيرة..

    أداء رونالدو عادة ما يكون تحت طائلة النقد، تراجعه بدنيًا في بعض المباريات، وقلة التراجع للمساندة الدفاعية، أو إهدار الفرص، إلا أنه معدل أهدافه يؤكد أنه لا يزال بخير، ويتمتع بذلك الحس التهديفي الذي جعله، حتى آخر لحظة، منافسًا على لقب هداف دوري روشن، للمرة الثالثة تواليًا، قبل أن ينتزع خوليان كينيونيس، مهاجم القادسية، الجائزة، فضلًا عن سيره بانتظام نحو تحقيق حلم الألف هدف، مع وصوله إلى 973 هدف في 1320 مباراة.

    الإحصائية في ظاهرها تفيد بأن مستويات رونالدو في تراجع، ولكن الواقع يقول إن كريستيانو لا يزال الحصان الرابح الذي يراهن عليه روبرتو مارتينيز في عامه الحادي والأربعين، للرد على المشككين حول قدرته على اللعب لمدة 90 دقيقة في كل مباراة، بكأس العالم التي تنطلق خلال أيام على أرض الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.


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