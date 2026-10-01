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محمود خالد

النصر يسدد فاتورة جيسوس: سيناريو مانشستر يطبخ على نار هادئة .. التضحية بجواو وبوستيكوجلو "بشخصية أخرى" من أجل رونالدو!

فقرات ومقالات
كريستيانو رونالدو
جورج جيسوس
أنجي بوستيكوجلو
جواو فيليكس
دوري روشن السعودي

9 شهور "على أحر من الجمر" في انتظار النصر مع كريستيانو رونالدو..

"هو العظمة التي لا تُمس"، لم يكن نادي النصر يدرك أن الشعار الذي أطلقه على قميصه الجديد في أغسطس 2025، سيتحوّل دراميًا، إلى اختبار حقيقي يتعلق بأسطورته البرتغالية كريستيانو رونالدو، والذي بات يواجه فصلًا خطيرًا في مسيرته، في ظل الأنباء التي تتحدث عن قراره بالاعتزال الدولي، بعد أزمته مع المدير الفني جورج جيسوس.

"سنوات وهو يعتلي القِمم .. عظيمًا شامخًا"، هذا أيضًا على قميص النصر، ولكنه رسالة بات النادي مجبرًا على إثباتها للجمهور، أمام أسطورة "جريح" دوليًا، سيصبّ كل غضبه في ملاعب السعودية، بعد معاناته مع "قاهر الأساطير"، لنشاهد معه فصلًا حدث في الهلال، ورائحة أزمة قديمة تعرض لها الدّون، قد تجعله جنديًا خسر المعركة، فقرر أن يصوّب سلاحه تجاه الجميع، وليس ما حدث في مانشستر يونايتد بعيد عنّا.

وكان رونالدو قد قرر مغادرة معسكر المنتخب البرتغالي، بعد أن قرر المدرب جورج جيسوس، إبقائه على مقاعد البدلاء، وعدم إشراكه في مباراة النرويج في دوري الأمم الأوروبية، فضلًا عن تصريحات جيسوس في المؤتمر الصحفي، التي أشعلت غضبه، ليغادر ويهدد بالكشف عن الحقائق في الوقت المناسب.

ماذا ينتظر النصر بعد فصل جيسوس مع البرتغال؟ هذا الاعتزال الدولي الذي - إن أعلن عنه بالفعل - سيكون بمثابة تحوّل خطير ينتظر "العالمي"، في آخر تسع شهور في عقد كريستيانو رونالدو "الحالي"..

  • Luis Castro Cristiano Ronaldo NassrGetty

    عودة زمن لويس كاسترو

    النصر في زمن لويس كاسترو، باختصار، اعملوا على إيصال الكرة إلى كريستيانو رونالدو، وبحسب حالته البدنية، ستتوقف عليها نتائج الفريق، "الدون" لعب دور البطولة في التتويج بكأس الملك سلمان للأندية العربية، إلا أنه لم يتمكن من قيادة فارس نجد، للفوز بأي ألقاب محلية أو آسيوية.

    ومع تعاقب المدربين، ثم مجيء جورج جيسوس، وضم العديد من النجوم في صيف 2025، كانت الرسالة واضحة، "رونالدو هو القائد"، ولكن الفريق لا يتوقف عليه، فصرنا نشاهد تنوعًا هجوميًا، بمشاركة ساديو ماني وكينجسلي كومان، وجواو فيليكس الذي علا نجمه على كريستيانو، فضلًا عن "إراحة" الدون في مباريات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2، والرهان على زملاء صاحب الـ41 عامًا، الذين لم يخيبوا الآمال.

    ولكن، إذا صار رونالدو "مُجبرًا" على تكريس ما تبقى من مسيرته للنصر، خاصة وأن بضعة أشهر ستكون فارقة في رحلته، حيث يطمح لتحقيق إنجاز الألف هدف، فإن ذلك قد يجعلنا نترقب عودة زمن لويس كاسترو، وإن كان في هيئة "أنج بوستيكوجلو"، والذي قد يصبح مطالبًا بأن يكون امتدادًا لمرحلة روبرتو مارتينيز، من باب ضرورة بقاء كريستيانو في أرض الملعب رغم كل شيء.

  • بعد أزمة "قاهر الأساطير" .. كيف يتحقق حلم الـ1000 هدف؟

    "سيناريو الهلال يحدث مع رونالدو"، بالفعل، جورج جيسوس رفع شعار "لا أحد أكبر من الفريق"، هكذا فعل مع النجم البرازيلي نيمار جونيور، حينما كان قراره بالإبقاء عليه خارج القائمة المحلية، سببًا وراء رحيل نيمار عن الهلال، والعودة إلى سانتوس، علمًا بأن خبر رحيل القائد عن معسكر البرتغال، قد لاقى إعجابًا من قِبل نجم برشلونة السابق، الذي يبدو وكأنه يتضامن مع كريستيانو.

    نيمار غضب حينها من مبرر جيسوس، بأن جونيور لا يستطيع إكمال 90 دقيقة في المباراة، وأنه لم يصل إلى الجاهزية التي تجعل جورج بحاجة لاستبدال أي لاعب أجنبي في القائمة المحلية، من أجله، فيما انتشرت تقارير آنذاك إلى أن نيمار يقود حربًا بالوكالة ضد المدرب البرتغالي، من أجل الترديد بأنه سيشعر بالندم على الكلمات التي قالها تجاهه، فيما باتت رسالة الأمير البرازيلي بعد العودة إلى سانتوس، بأنه سيرد على مبرر جيسوس ويثبت بأنه جاهز بدنيًا.

    بالعودة إلى رونالدو، الذي كان يطمح قبلًا لأن يسجل هدفه الألف بقميص البرتغال، فضلًا عن الفوز بدوري الأمم الأوروبية، فإن كريستيانو سيكون في سباق مع الزمن، من أجل تحقيق ذلك الرقم خلال مبارياته قبل نهاية الموسم.

    ورغم أن الدون يحتاج فقط لـ21 هدفًا، وهذا المعدل ليس صعبًا على نجم سجل 105 هدف في 113 مباراة - حتى الآن - في دوري روشن فقط، إلا أن تراجع مستواه مؤخرًا مع النصر، منذ بداية الموسم، وظهوره وكأنه يسير على سطر ويترك ثلاثة، يجعل التحدي أكثر صعوبة بالنسبة له، وبالتالي، لا مجال لأي استبعاد من مباريات العالمي، وظهوره باستمرار بات مطلبًا أساسيًا، من أجل الرد على جورج جيسوس، وتحقيق هدفه الكبير، في الوقت الذي يسير فيه منافسه التاريخي، ليونيل ميسي، نحو هذا الرقم أيضًا، وإنه كان لا يزال بعيدًا عن رونالدو، حيث يحتاج قائد إنتر ميامي، إلى 69 هدفًا لبلوغ ذلك الرقم.

    عدد أهداف رونالدو في كل موسم مع النصر في دوري روشن:

    * موسم 2022-2023: سجل 14 هدفًا في 16 مباراة.

    * موسم 2023-2024: سجل 35 هدفًا في 31 مباراة (رقم قياسي).

    * موسم 2024-2025: سجل 25 هدفًا في 30 مباراة.

    * موسم 2025-2026: سجل 28 هدفًا في 30 مباراة.

    * موسم 2026-2027: سجل 3 أهداف في 6 مباريات (حتى الآن).

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  • Cristiano Ronaldo Manchester United 2022Getty

    سيناريو مانشستر يطبخ على نار هادئة

    وكأننا نشاهد سيناريو مانشستر يونايتد "يُطبخ على نار هادئة"، في النصر، وإن اختلف ترتيب فصول الرواية، رونالدو يفضح أزمات النادي في مقابلته مع الإعلامي بييرس مورجان، ليقرر النادي إنهاء عقده في نوفمبر 2022، بينما كان في أزمة أخرى مع فيرناندو سانتوش، المدير الفني لمنتخب البرتغال، الذي لم يتقبّل غضب كريستيانو إزاء استبداله مبكرًا في مباراة كوريا الجنوبية، فقرر إشراكه لـ16 دقيقة فقط أمام سويسرا في دور الـ16، و39 دقيقة أمام المغرب في ربع نهائي كأس العالم 2022.

    في وجود روبرتو مارتينيز، كان رونالدو يتمتع بالاستقرار، أنا صاحب الكلمة الأولى في المنتخب، و"العظمة التي لا تُمس"، فكثيرًا ما كان مارتينيز يواجه انتقادات لاذعة، بسبب إصراره على إبقاء القائد في أرض الميدان، وإن كان مستواه متراجعًا، فكان الدون يردّ باستمرار؛ فبعد فشله في يورو 2024، عاد وقاد البحّارة للقب دوري الأمم الأوروبية 2025، وتألق بشكل لافت في تصفيات كأس العالم 2026، ومن ثمّ تراجع كثيرًا في المونديال، مكتفيًا بأرقام شخصية في رصيده، مثل الوصول إلى الهداف التاريخي للبرتغال في البطولة، وتسجيل أول أهدافه في الأدوار الإقصائية.

    ولكن، عادت أزمة رونالدو مع المنتخب، وفي تلك الحالة مع المدير الفني جورج جيسوس، في الوقت الذي صرّح فيه الإعلامي فيليكس دياز، بأن الاتحاد البرتغالي كان يأمل في أن يتخذ كريستيانو قرار الاعتزال الدولي بعد كأس العالم 2026، إلا أنه فوجئ برغبة "الدون" في الاستمرار.

    ما يختلف بين أزمتي جيسوس وسانتوش، بأن رونالدو بات يواجه اعتراضًا كبيرًا من جماهير البرتغال، على استمراره مع المنتخب، وكأنه بات عبئًا عليه، وزادت شقيقته إلما أفيرو، من حدّة الجدل، برسالة وصفت بها شعب بلدها، بأنه حسود ولا يستحق الأفضل في أي مجال.

    وبالعودة إلى الموسم الماضي، فقد صرح رونالدو بأنه سيتحدث عن الكثير من الأشياء في دوري روشن، بعد نهاية الموسم، رغم أن الأجواء قد هدأت بعد تحقيق لقب دوري روشن، إلا أن كريستيانو لا يزال يدرك مدى تأثيره الإعلامي، الذي جعله أيضًا ينذر بالكشف عن الحقائق في منتخب البرتغال، وما يجعله أيضًا "سيناريو" محتملًا، إذا ما واجه أزمة في المشاركة مع النصر، أو تجدد الحديث بشأن الأزمات المالية أو ملف الصفقات.


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  • كلمة أخيرة..

    في الوقت الذي يصارع فيه النصر في جميع الجبهات "الدوري، وكأس الملك، والسوبر، وأبطال آسيا للنخبة"، يجد نفسه أمام ملف أصعب، وهو أسطورة "جريحة" اسمه كريستيانو رونالدو، بات حائرًا بين ضغط من حوله من أجل الاعتزال، وتحقيق الألف هدف دون أي انتقادات بشأن تراجع مستواه أو اعتباره عبئًا على الفريق، الأمر الذي يجعل أنج بوستيكوجلو، مجبرًا إلى إرجاع سهم جواو فيليكس قليلًا، وارتداء سترة لويس كاسترو، أو روبرتو مارتينيز، بأنه على الجميع أن يخدم الدون في شهوره المتبقية.

    مخاوف أخرى بأن يتزامن تألق جواو فيليكس مع تلويح رونالدو بـ"الاعتزال"، إلى حدوث حالة من التصادم في النصر، بين أكبر قوتين في الفريق، في الوقت الذي كان فيه فيليكس يحلم بأن يصنع الهدف الألف لكريستيانو، وما بين خدمة القائد الأربعيني، والتلويح بكشف الحقائق، هل يستطيع النصر أن يواصل الاستفادة من القاعدة التي أرساها جيسوس، بأن الجميع قادرون على تحقيق الانتصار للفريق؟ أم الفريق قد يتأثر بصعود "إجباري" لسهم رونالدو مجددًا؟