"تكتل كريستيانو رونالدو يواجه منافسة شرسة".. كواليس معركة شراء النصر

وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" مساء اليوم الثلاثاء، عن تنافس 3 تكتلات استثمارية كبيرة؛ لـ"شراء" 70% من أسهم عملاق الرياض النصر، خلال الفترة القادمة.

على رأس هذه التكتلات؛ صندوق استثماري تديره شركة مالية معروفة في سوق الأسهم السعودية - لم تذكر الصحيفة اسمها -، حيث أبدى اهتمامه بالاستحواذ على 70% من حصة النصر رسميًا.

وأوضحت الصحيفة أن هذا التكتل، يضم عددًا من رجال الأعمال والمستثمرين؛ يتقدمهم محمد الخريجي، مالك نادي ألميريا الإسباني.

وأشارت إلى أن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم؛ يُعدّ أحد الشركاء في هذا التكتل الاستثماري، الذي أبدى اهتمامه بالاستحواذ على نادي النصر.