وسط أزمة الرقابة المالية: تحذير من معركة قضائية جديدة ضد النصر بسبب كريستيانو رونالدو!

النصر تحت طائلة الرقابة النشطة، أزمة جديدة تعكس "الوضع الاقتصادي" الذي يعيشه النادي، خلال الموسم الرياضي الجاري "2025-2026".

وأوضح القانوني الرياضي أحمد الشيخي، بأنه إذا أراد النصر أن يتعاقد مع أي لاعب أو مدرب، تتجاوز قيمة عقده 500 ألف ريال، فعليه مخاطبة رابطة الدوري السعودي للمحترفين، والحصول على موافقة منه.

أضف إلى ذلك، أن النصر سيكون مطالبًا، بإطلاع الرابطة على حسابات النادي البنكية، بشكل مستمر، وسيكون تحت رقابة الرابطة.

وفيما يتعلق بأزمة النصر الاقتصادية، فقد تم الكشف عن "مفاجأة" جديدة في انتظار الإدارة، تتعلق بصفقة كريستيانو رونالدو، فضلًا عن كواليس جديدة حول التعاقد مع عبد الله الحمدان، في الميركاتو الشتوي.