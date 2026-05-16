خاص | "طبيعة الوحش وكأنك تقارن التفاح والكمثرى" .. مدرب رونالدو السابق يرشحه لمزاملة ميسي في إنتر ميامي!

وإذا كان الأمر كذلك، فهل قد يميل هذا النجم الخالد إلى خوض تحدٍ جديد، وأين قد يكون ذلك؟ وعندما طُرحت هذه الأسئلة على ريني مولنستين، الذي عمل مع رونالدو كمدرب مساعد في مانشستر يونايتد، قال الهولندي - في حوار حصري مع GOAL برعاية Best Betting Bonuses -: «هذا ممكن. فهذه هي طبيعة الوحش. إذا نظرت إليه، ومن الواضح أنه في هذه المرحلة من مسيرته، أعتقد أن هناك بعض الاحتمالات التي ضاعت - سواء كان سيغريه العودة إلى نادٍ في أوروبا يلعب في دوري أبطال أوروبا، لأن هذا ما يريده".

وأتبع: "ربما أراه يذهب إلى الولايات المتحدة، ويلعب لمدة عام في الدوري الأمريكي لكرة القدم. لقد تساءلنا جميعًا كيف سيكون الأمر إذا لعب مع ميسي. سيكون ذلك أمرًا رائعًا. ربما قد يغريه تجربة ذلك، بدلاً من التنافس ضد بعضهما البعض، وضعهما في فريق واحد".

وعندما سُئل أكثر حول ما إذا كان من الممكن أن يتعايش نجمي العصر، ميسي ورونالدو، مع كل ما يملكان من مكانة وغرور، في نفس التشكيلة الأساسية، أضاف مولنستين: "كلاهما متساويان في ما حققاه - المباريات التي لعبوها، والأهداف التي سجلوها، لكن المقارنة بينهما أشبه بمقارنة التفاح بالكمثرى".

وواصل: "أجدها مناقشة لا معنى لها، من الأفضل، كريستيانو أم ميسي؟ لا، الأمر يتعلق أكثر بما الذي تجذبك أكثر؟ ميسي هو هذا اللاعب الأصغر حجماً، خفيف الوزن، يقود الكرة بقدميه، يقفز ويتغير، يركض، يتصدى للاعبين، وكريستيانو هو هذا الكتلة من الطاقة، قوي، طويل القامة، ديناميكي، سريع، قوي. كلاهما مهم بنفس القدر. أعتقد أنهما في الواقع يكملان بعضهما البعض بشكل كبير وأعتقد أنهما سيستمتعان باللعب معًا."