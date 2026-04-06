البداية الصادمة تتكرر: على طريقة كريستيانو رونالدو والنصر.. كريم بنزيما قد يتحوّل إلى "الصفقة النحس" في الهلال

ما أشبه الليلة بالبارحة..

في لغة كرة القدم، يُقال إن الحفاظ على القمة أصعب من الوصول إليها؛ إلا أن كبار دوري روشن السعودي للمحترفين، قرروا صياغة القاعدة بأسلوب مختلف.

الصياغة الجديدة لكبار دوري روشن السعودي، في لغة كرة القدم؛ هي: "لكي تحمي الصدارة.. عليك أن تجلب ملكًا".

نعم.. هذا ما فعله نادي النصر في يناير 2023، عندما تعاقد مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو؛ قبل أن يكرره عملاق الرياض الآخر الهلال في شتاء 2026، بضم المهاجم الفرنسي كريم بنزيما.

لكن يبدو أن الأمور لم تسر كما هو مخطط لها، داخل النصر والهلال؛ وهو ما سنحاول استعراضه من ناحيتنا، في السطور القادمة..

    النصر.. خسارة كل شيء بعد صفقة التعاقد مع كريستيانو رونالدو

    كما ذكرنا.. تعاقد نادي النصر مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، في الميركاتو الشتوي "يناير 2023"؛ وذلك بعد فسخ عقده مع العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد، عقب خلافات عنيفة مع مجلس الإدارة والجهاز الفني آنذاك.

    رونالدو عندما انضم إلى النصر؛ كان الفريق الأول لكرة القدم ينافس بقوة محليًا، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: "تصدُر" جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين.

    * ثانيًا: التقدُم في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

    إلا أن ما حدث بعد ذلك أمر مُغاير تمامًا؛ حيث انهار الفريق النصراوي في موسم 2022-2023، بعد التعاقد مع رونالدو.

    وفقد النصر "صدارته" لدوري روشن السعودي؛ لينهي البطولة في "المركز الثاني"، وبفارق 5 نقاط عن نادي الاتحاد "البطل".

    أما في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2022-2023؛ فقد تعرض النصر بقيادة رونالدو لمفاجأة من العيار الثقيل، بعدما خسر (0-1) على أرضه ضد نادي الوحدة.

    هذه الخسارة جاءت في دور نصف النهائي؛ ليودع العالمي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، وينهي الموسم بـ"صفر ألقاب" رسميًا.

    بدايات كريستيانو رونالدو تتكرر مع كريم بنزيما في الهلال

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ نستطيع القول إن تجربة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قد تتكرر مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما.

    بنزيما انضم إلى عملاق الرياض الهلال، في الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2026"، قادمًا من صفوف نادي الاتحاد، بعد مشاكل عنيفة مع الإدارة وزملائه اللاعبين.

    وعندما تعاقد الهلال مع بنزيما؛ كانت كتيبة المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، "تتصدر" جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

    إلا أنه الآن.. يبدو أن وضع الزعيم الهلالي بدأ يتعقد في مسابقة الدوري؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: خسارة "صدارة" الدوري؛ لمصلحة الغريم التاريخي النصر.

    * ثانيًا: الابتعاد بفارق 5 نقاط كاملة عن النصر "المتصدر"؛ مع تهديدات بخسارة "الوصافة" أيضًا.

    ومع الأداء السيئ للهلال مؤخرًا، والهجوم العنيف على إنزاجي؛ أصبح الزعيم أقرب من أي وقتٍ مضى لخسارة لقب الدوري، ما لم يقم بانتفاضة قوية مع انتظار تراجُع النصر.

    وإذا لم تتحقق هذه الانتفاضة، فإن بنزيما سيصبح مثل رونالدو مع النصر؛ من خلال الانضمام إلى الهلال وهو متصدر، ثم خسارة اللقب معه.

    الفرصة متاحة أمام الهلال لعدم تكرار سيناريو كريستيانو رونالدو

    لم ينتهِ الأمر عند ما ذكرناه سابقًا؛ حيث لا يتمنى أي عاشق لعملاق الرياض الهلال أن تتحوّل صفقة النجم الفرنسي كريم بنزيما إلى "نحس"، مثلما حدث لنادي النصر مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

    تراجُع النصر مع رونالدو، لم يتوقف عند موسم 2022-2023 فقط؛ حيث امتد للأعوام التالية، وذلك بخسارة جميع الألقاب الكبيرة.

    ولم يتوّج النصر في عهد رونالدو، سوى بلقب وحيد فقط؛ وهو كأس الملك سلمان للأندية العربية، مطلع موسم 2023-2024.

    وقد يتخلص النصر من هذا "النحس"، في الموسم الرياضي الحالي فقط؛ وذلك إذا واصل مشواره الرائع في دوري روشن السعودي للمحترفين، ودوري أبطال آسيا "2".

    لذلك.. هذا السيناريو لا يريده أي مشجع هلالي أبدًا؛ سواء في الموسم الحالي 2025-2026، أو الأعوام الرياضية القادمة.

    ولا يزال الهلال بإمكانه التتويج بلقبين أخريين، إذا حدث وخسر بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: لقب كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث من المقرر أن يواجه نادي الخلود في النهائي.

    * ثانيًا: لقب دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ حيث يستعد لخوض منافسات ثمن النهائي رسميًا.

    وبالتالي.. هُناك فرصة كبيرة أمام الزعيم الهلالي، لعدم تكرار سيناريو رونالدو والنصر؛ بعد صفقة التعاقد مع بنزيما، من الاتحاد.

    مشاكل النصر والهلال أكبر من كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما

    الخلاصة من كل ما ذكرناه؛ هو أن عالم كرة القدم لا يعترف بالصفقات الكبيرة فقط، بل بالمنظومة بأكملها.

    بمعنى.. مشكلة نادي النصر عندما تعاقد مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، في يناير من عام 2023؛ كانت أكبر من مجرد ضم اسم تاريخي، أو هداف لا يرحم.

    مشاكل النصر كانت واضحة قبل صفقة رونالدو؛ والتي يُمكن تلخيصها في بعض النقاط، على النحو التالي:

    * أولًا: خلافات ومعارك إدارية.

    * ثانيًا: تغيير الأجهزة الفنية باستمرار.

    * ثالثًا: نقص حاد في بعض مراكز الفريق.

    ونفس الأمر بالنسبة لعملاق الرياض الآخر الهلال؛ والذي كان يحتاج لمهاجم كبير مثل الفرنسي كريم بنزيما بالفعل، لكن مشكلته أكبر من ذلك.

    ويُعاني الهلال منذ فترة، من نقص في بعض المراكز الأخرى كـ"الظهير الأيمن"؛ إلى جانب تراجُع مستوى عدد من النجوم الكبار، وعدم تناسب أسلوب المدير الفني الإيطالي مع الفريق.

    ومن هُنا.. يجب على الأندية السعودية أن تتعلم من تجربتي النصر والهلال؛ بأن الصفقات الكبيرة - خاصة تلك التي تحدث في منتصف الموسم -، لن تحل المشاكل وحدها.

