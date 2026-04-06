البداية الصادمة تتكرر: على طريقة كريستيانو رونالدو والنصر.. كريم بنزيما قد يتحوّل إلى "الصفقة النحس" في الهلال

لم ينتهِ الأمر عند ما ذكرناه سابقًا؛ حيث لا يتمنى أي عاشق لعملاق الرياض الهلال أن تتحوّل صفقة النجم الفرنسي كريم بنزيما إلى "نحس"، مثلما حدث لنادي النصر مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.
تراجُع النصر مع رونالدو، لم يتوقف عند موسم 2022-2023 فقط؛ حيث امتد للأعوام التالية، وذلك بخسارة جميع الألقاب الكبيرة.
ولم يتوّج النصر في عهد رونالدو، سوى بلقب وحيد فقط؛ وهو كأس الملك سلمان للأندية العربية، مطلع موسم 2023-2024.
وقد يتخلص النصر من هذا "النحس"، في الموسم الرياضي الحالي فقط؛ وذلك إذا واصل مشواره الرائع في دوري روشن السعودي للمحترفين، ودوري أبطال آسيا "2".
لذلك.. هذا السيناريو لا يريده أي مشجع هلالي أبدًا؛ سواء في الموسم الحالي 2025-2026، أو الأعوام الرياضية القادمة.
ولا يزال الهلال بإمكانه التتويج بلقبين أخريين، إذا حدث وخسر بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026؛ وذلك على النحو التالي:
* أولًا: لقب كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث من المقرر أن يواجه نادي الخلود في النهائي.
* ثانيًا: لقب دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ حيث يستعد لخوض منافسات ثمن النهائي رسميًا.
وبالتالي.. هُناك فرصة كبيرة أمام الزعيم الهلالي، لعدم تكرار سيناريو رونالدو والنصر؛ بعد صفقة التعاقد مع بنزيما، من الاتحاد.