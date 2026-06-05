لا صدام مع كريستيانو رونالدو!.. الكشف عن رئيس النصر المرتقب بدعم من سعود آل سويلم ومفاجأة سارة للجماهير

وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "الرياضية"، مساء الجمعة، عن تجهيز رئيس النصر الأسبق إبراهيم المهيدب؛ لعقد اجتماعات مهمة داخل النادي، خلال الأيام القليلة القادمة.

الصحيفة أشارت إلى أن اجتماعات المهيدب؛ ستشمل كل من الرئيس التنفيذي للنصر خوسيه سيميدو والمدير الرياضي سيماو كوتينيو، بالإضافة إلى عضو مجلس إدارة شركة النادي لويس بارافيتا.

وأكدت الصحيفة أن الاجتماعات، ستُناقش توزيع الصلاحيات المُتعلقة بملف كرة القدم، وآلية اتخاذ القرارات؛ في ظل رغبة المهيدب للترشح إلى رئاسة النصر، خلال الموسم القادم.



