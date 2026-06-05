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Al Nassr vs Damac - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

لا صدام مع كريستيانو رونالدو!.. الكشف عن رئيس النصر المرتقب بدعم من سعود آل سويلم ومفاجأة سارة للجماهير

النصر
كريستيانو رونالدو
دوري روشن السعودي

كواليس مهمة من داخل البيت النصراوي..

تترقب جماهير نادي النصر، حسم العديد من الملفات "الإدارية والرياضية" المهمة؛ وذلك ضمن الاستعدادات للموسم الرياضي الجديد 2026-2027.

النصر يدخل الموسم الجديد؛ بهدف الحفاظ على لقب دوري روشن السعودي للمحترفين الذي حققه في 2025-2026، مع رغبة في تحقيق بطولة النخبة الآسيوية لأول مرة في التاريخ.

  • Al Nassr Fans Ibrahim AlmuhaidebSocial gfx/ Goal Arabia

    اجتماعات مهمة لإبراهيم المهيدب في النصر

    وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "الرياضية"، مساء الجمعة، عن تجهيز رئيس النصر الأسبق إبراهيم المهيدب؛ لعقد اجتماعات مهمة داخل النادي، خلال الأيام القليلة القادمة.

    الصحيفة أشارت إلى أن اجتماعات المهيدب؛ ستشمل كل من الرئيس التنفيذي للنصر خوسيه سيميدو والمدير الرياضي سيماو كوتينيو، بالإضافة إلى عضو مجلس إدارة شركة النادي لويس بارافيتا.

    وأكدت الصحيفة أن الاجتماعات، ستُناقش توزيع الصلاحيات المُتعلقة بملف كرة القدم، وآلية اتخاذ القرارات؛ في ظل رغبة المهيدب للترشح إلى رئاسة النصر، خلال الموسم القادم.


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  • Saud Al Suwailm - al nassr fanssocial gfx

    ترشيح المهيدب بـ"دعم كبير" من سعود آل سويلم

    واستكمالًا لخبرها.. أوضحت صحيفة "الرياضية" أن إبراهيم المهيدب، يحظى بتأييد من شخصيات كبيرة؛ من أجل تولي رئاسة مجلس إدارة نادي النصر، بشكلٍ رسمي.

    ولفتت الصحيفة إلى أن سعود آل سويلم، رئيس نادي النصر الأسبق؛ على رأس الشخصيات البارزة داخل قلعة العالمي، التي تدعم ملف المهيدب.

  • Al Nassr vs Damac - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    تعهدات من إبراهيم المهيدب إلى إدارة النصر الرياضية

    لم ينتهِ الأمر هُنا.. صحيفة "الرياضية" كشفت عن أن إبراهيم المهيدب، سيقدّم تعهدات مالية؛ وذلك قبل توليه رئاسة نادي النصر، بشكلٍ رسمي.

    هذه التعهدات سيتم تقديمها إلى الإدارة الرياضية في النصر؛ بحيث تضمن الآتي:

    * أولًا: تقديم المهيدب دعم مالي ضخم للنصر.

    * ثانيًا: توفير موارد مالية تسمح للنصر بإبرام تعاقدات ضخمة.

    وكما ذكرنا.. الهدف هو حفاظ النصر على لقب دوري روشن السعودي للمحترفين؛ بالإضافة إلى التتويج ببطولة النخبة الآسيوية، لأول مرة في التاريخ.

  • Al Nassr vs Damac - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    لا صدام مع كريستيانو رونالدو.. ومفاجأة للجماهير

    المثير في الأمر أن إبراهيم المهيدب، ترأس مجلس إدارة نادي النصر؛ قبل الرئيس الحالي عبدالله الماجد، الذي تنتهي ولايته في 30 يونيو.

    ولم يستمر المهيدب طويلًا في منصبه وقتها؛ حيث قدّم استقالته بشكلٍ رسمي، بحجة وجود إدارتين للنصر وتداخل الصلاحيات بين الشركتين "الربحية وغير الربحية".

    لكن.. يبدو أن المهيدب يخطط للعودة بشكلٍ أقوى؛ وسط وعود بضخ مالي كبير وصفقات ضخمة، تسعد جماهير الفريق الأول لكرة القدم.

    وحسب خبر صحيفة "الرياضية"؛ يبدو أنه لن يكون هُناك مساس بالثنائي البرتغالي خوسيه سيميدو وسيماو كوتينيو، الرئيس التنفيذي والمدير الرياضي للنصر تواليًا.

    ويرتبط سيميدو وكوتينيو بعلاقة قوية مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق النصراوي؛ لذا.. استمرارهما يعني عدم دخول المهيدب في صدام مبكر، مع هذا اللاعب التاريخي.