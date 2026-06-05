لا صدام مع كريستيانو رونالدو!.. الكشف عن رئيس النصر المرتقب بدعم من سعود آل سويلم ومفاجأة سارة للجماهير

المثير في الأمر أن إبراهيم المهيدب، ترأس مجلس إدارة نادي النصر؛ قبل الرئيس الحالي عبدالله الماجد، الذي تنتهي ولايته في 30 يونيو.
ولم يستمر المهيدب طويلًا في منصبه وقتها؛ حيث قدّم استقالته بشكلٍ رسمي، بحجة وجود إدارتين للنصر وتداخل الصلاحيات بين الشركتين "الربحية وغير الربحية".
لكن.. يبدو أن المهيدب يخطط للعودة بشكلٍ أقوى؛ وسط وعود بضخ مالي كبير وصفقات ضخمة، تسعد جماهير الفريق الأول لكرة القدم.
وحسب خبر صحيفة "الرياضية"؛ يبدو أنه لن يكون هُناك مساس بالثنائي البرتغالي خوسيه سيميدو وسيماو كوتينيو، الرئيس التنفيذي والمدير الرياضي للنصر تواليًا.
ويرتبط سيميدو وكوتينيو بعلاقة قوية مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق النصراوي؛ لذا.. استمرارهما يعني عدم دخول المهيدب في صدام مبكر، مع هذا اللاعب التاريخي.