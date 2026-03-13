كريستيانو رونالدو يفاجئ نجوم النصر.. اجتماع مع "القادة" ومطالبتهم بهذا الأمر!

وفي هذا السياق.. كشف موقع "365Scores" مساء اليوم الجمعة، عن عقد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، اجتماعًا مع قادة الفريق الأول لكرة القدم عبر "زووم"، خلال الساعات القليلة الماضية.

الموقع أوضح أن رونالدو، طلب من قادة النصر الكبار، التركيز داخل أرضية الملعب فقط، والابتعاد عن أي أمور خارجية قد تؤثر على استقرار الفريق؛ وذلك لتحقيق الفوز في المباريات القادمة، والتتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين.

وشدد الأسطورة البرتغالية على زملائه، بضرورة خوض المباريات القادمة في مسابقة الدوري؛ على أنها نهائيات كؤوس، ولا بديل فيها عن الفوز.

كما دار حديث مطول بين كريستيانو رونالدو والبرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لفريق النصر الأول لكرة القدم؛ حيث قام المدرب بالاطمئنان على حالة لاعبه، وتطور إصابته في أوتار الركبة.