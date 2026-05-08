فيديو | "تسبب في قدوم هؤلاء وهذا ما فعله مع والدتي" .. رودجرز يكشف سر تحيته الخاصة لرونالدو!

رودجرز قال في تصريحات بمقطع فيديو نُشر على الحساب الرسمي للقادسية على منصة "إكس":"علاقتنا تعود إلى وقت طويل عندما كنت مدربًا شابًا في تشيلسي، كانت والدتي حاضرة في إحدى مباريات الفريق أمام مانشستر يونايتد وأرادت مقابلة رونالدو".

وأضاف:"كان لاعبها المفضل في تلك الفترة رغم عملي كمدرب في تشيلسي، لذلك تحدثت مع رونالدو بعد المباراة وسألته عما كان بإمكانه إلقاء التحية على والدتي ووافق على طلبي".

وتابع:"إنها لم تعد معي الآن، لقد توفيت في عام 2010، ولكن تحيته لها كانت تعني لي ولوالدتي الكثير جدًا، لقد أمضى وقتًا معها والتقط صورة تذكارية، وتحدث إليها بكلمات جميلة جدًا، وهذا سيبقى في ذاكرتي إلى الأبد".







