Al Nassr v Al Qadsiah: Saudi Pro League
فيديو | "تسبب في قدوم هؤلاء وهذا ما فعله مع والدتي" .. رودجرز يكشف سر تحيته الخاصة لرونالدو!

القادسية ضد النصر
القادسية
النصر
دوري روشن السعودي
كريستيانو رونالدو
بريندان رودجرز

قصة تعود إلى فترة عمله في تشيلسي

كشف بريندان رودجرز مدرب القادسية، عن موقف إنساني نبيل، جمعه بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مما جعله يحتفظ بمكانة خاصة لديه طوال مسيرته.

النصر لعب أمام القادسية يوم الأحد 3 مايو الجاري، وسقط في فخ الخسارة بنتيجة 3/1، ولكن رونالدو شوهد وهو يصافح رودجرز بحرارة على هامش هذه المباراة.


  • ما هي القصة؟

    رودجرز قال في تصريحات بمقطع فيديو نُشر على الحساب الرسمي للقادسية على منصة "إكس":"علاقتنا تعود إلى وقت طويل عندما كنت مدربًا شابًا في تشيلسي، كانت والدتي حاضرة في إحدى مباريات الفريق أمام مانشستر يونايتد وأرادت مقابلة رونالدو".

    وأضاف:"كان لاعبها المفضل في تلك الفترة رغم عملي كمدرب في تشيلسي، لذلك تحدثت مع رونالدو بعد المباراة وسألته عما كان بإمكانه إلقاء التحية على والدتي ووافق على طلبي".

    وتابع:"إنها لم تعد معي الآن، لقد توفيت في عام 2010، ولكن تحيته لها كانت تعني لي ولوالدتي الكثير جدًا، لقد أمضى وقتًا معها والتقط صورة تذكارية، وتحدث إليها بكلمات جميلة جدًا، وهذا سيبقى في ذاكرتي إلى الأبد".



  • ليست المرة الأولى

    وواصل المدرب المدرب الأيرلندي حديثه:"منذ تلك اللحظة وكما هو واضح في مختلف الأندية التي عملت بها وقابلته من خلالها، ظلت علاقتنا قوية دائمًا، إنه شخص حقق الكثير من الأشياء المذهلة في مسيرته، وربما هو السبب الرئيسي وراء وجود الكثير من الأشخاص من أوروبا ومختلف أنحاء العالم، من أجل العمل في المملكة العربية السعودية".

    وأوضح:"لن أنسى أبدًا تلك اللحظة التي عشتها معه خلال حديثه مع والدتي، كانت خاصة جدًا بالنسبة لي ولها".

    وعن توقيت الواقعة:"ربما كان ذلك تقريبًا بين عامي 2004 و2008، لذا ربما في الفترة التي لعب فيها مع مانشستر بالدوري الإنجليزي، لا أعرف العام بالضبط، والدتي لم تكن مشجعة لمانشستر يونايتد، إنها أحبت كرة القدم بشكل عام وأعجبت بموهبة رونالدو".


  Reading v Chelsea - Pre Season Friendly

    رحلة رودجرز مع تشيلسي

    المدرب الأيرلندي عمل كمدرب مساعد في ريدينج، قبل الانتقال إلى تشيلسي في 2004، ليكون مدربًا لفريق تحت 18 سنة بالنادي اللندني.

    وبعدها أصبح مدربًا للفريق الرديف في تشيلسي من 2006 وحتى 2008، وخاض عدة تجارب لاحقة مع واتفورد وريدينج وسوانزي سيتي وليفربول وسلتيك وليستر سيتي ثم سلتيك مرة أخرى وصولًا بالقادسية فريقه الحالي.


  Al Shabab v Al Nassr - Saudi Pro League

    الموقف في دوري روشن

    المسابقة تضم 18 فريقًا، مما يعني أن عدد الجولات في كل موسم هو 34 جولة، وبحسب الجدول الحالي، من المقرر أن تنتهي البطولة في 21 مايو الجاري.

    النصر صاحب المركز الأول بـ82 نقطة، لديه مباراتين أمام كل من الهلال وضمك، ولو حسمهما سيفوز رسميًا بلقب دوري روشن.

    وعلى الجانب الآخر، يخوض الهلال 3 مباريات، ضد كل من النصر ونيوم والفيحاء، ويحتل المركز الثاني برصيد 77 نقطة.

