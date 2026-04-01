أحمد فرهود

تحدث في كرة القدم كثيرًا: "سُلفة" كريستيانو رونالدو للنصر ليست بدعة.. وأسماء تاريخية شاهدة على ذلك

رونالدو أحد الرياضيين القلائل الذين دخلوا عالم "المليارديرات"..

في غرف الملابس الفاخرة، تُوقّع العقود بملايين الدولارات؛ حيث يُنتظر من اللاعب أن يقدّم العرق والجهد، مقابل "شيك" في نهاية الأسبوع أو الشهر.

لكن.. خلف الستائر المرصعة بالنجوم، تُكتب فصول مُغايرة أحيانًا، لا يتصدرها المدربون أو كشافوا المواهب؛ بل "الحسابات البنكية" للاعبين، الذين يتحوّلون إلى "مقرضين" لإنقاذ أنديتهم.

نعم.. بعض الأندية تُعاني ماليًا في فتراتٍ ما، وهو نفس الأمر بالنسبة للاتحادات الوطنية؛ الأمر الذي يدفع الكثير من اللاعبين، لتقديم المساعدات إليهم.

هذه المساعدات المالية من اللاعبين، تتنوع بين تأجيل الرواتب وتخفيض العقود، أو حتى الدفع من "جيبهم الخاص"؛ من أجل إنقاذ أنديتهم، أو اتحاداتهم الوطنية.

وبما أن مسألة تأجيل الرواتب وتخفيض العقود، شائعة جدًا في عالم الساحرة المستديرة؛ فإننا سنُركز على بعض الأمثلة، عن لاعبين دفعوا الأموال من "جيبهم الخاص".

وحديثنا عن هذه النماذج؛ يأتي كدليل على أن ما يفعله النصر مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو حاليًا، ليس ببدعة أو أمر غريب.

وحسب الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، طلب النصر "سُلفة مالية" من رونالدو؛ لمساعدة النادي في الحصول على "الرخصة الآسيوية"، في ظل الأزمة الاقتصادية التي يُعاني منها النادي.

    نادي برشلونة خير مثال على "السُلفة المالية"

    يُعد العملاق الكتالوني برشلونة؛ هو أبرز "مثال حي" على مساعدات اللاعبين لأنديتهم، وذلك على النحو التالي:

    * سيسك فابريجاس:

    فابريجاس هو أحد أبناء برشلونة، الذين رحلوا عن النادي في سن صغير؛ قبل العودة إليه عندما أصبح نجمًا كبيرًا، يعرفه العالم أجمع.

    ورحل فابريجاس عن الفئات السنية لبرشلونة صيف عام 2003، لينضم إلى نادي آرسنال الإنجليزي؛ ومنذ ذلك الوقت حاول العملاق الكتالوني استعادة اللاعب، مرة أخرى.

    وجاءت الفرصة الذهبية للبلوجرانا، من أجل استعادة لاعبه السابق صيف عام 2011؛ إلا أن الصفقة كانت مهددة بالفشل، بسبب عجز برشلونة عن دفع 5 ملايين يورو إضافية لآرسنال.

    هُنا.. قرر فابريجاس دفع الـ5 ملايين يورو من "جيبه الخاص"، لإتمام الصفقة بشكلٍ رسمي؛ حيث اتفق على سداد هذا المبلغ لآرسنال من راتبه، بواقع مليون يورو سنويًا.

    * جيرارد بيكيه:

    الجميع يعلم أن برشلونة عانى من أزمة اقتصادية عنيفة للغاية؛ بعد تفشي فيروس "كورونا"، عام 2020.

    الأزمة الاقتصادية جعلت برشلونة، غير قادر على سداد رواتب الموظفين الصغار في النادي؛ وهو الأمر الذي دفع النجم المخضرم جيرارد بيكيه، لاتخاذ مجموعة من المبادرات الشخصية.

    بيكيه وافق على تخفيض راتبه بشكلٍ كبير؛ إلى جانب تحويل جزء آخر إلى الموظفين الصغار، كـ"سُلفة مالية" لمساعدة النادي.

    إيتو ودروجبا.. عندما يُساعد الأساطير اتحاداتهم الوطنية

    اشترك صامويل إيتو وديدييه دروجبا، أسطورتا الكاميرون وكوتِ ديفوار على التوالي، في أمر مُشابه تمامًا؛ مُتعلق بالاتحادين الوطنيين لكرة القدم.

    إيتو ودروجبا تكفلا في أكثر من مرة، بدفع مكافآت نجوم الكاميرون وكوتِ ديفوار من "جيبهما الخاص"؛ وذلك عندما كان يُعاني الاتحادين الوطنيين للبلدين، من أزمة اقتصادية.

    ليس هذا فقط؛ أسطورتا الكاميرون وكوتِ ديفوار كانا يتكفلان برحلات سفر المنتخبين، عندما يعجز المسؤولون عن ذلك.

    لويس سواريز.. 6 أشهر تعني الكثير مع نادي ناسيونال

    قرر الأسطورة الأوروجويانية لويس سواريز، العودة إلى ناديه الأم ناسيونال، صيف عام 2022؛ وذلك بعد مغادرته الملاعب الأوروبية، بشكلٍ نهائي.

    سواريز لعب مع ناسيونال، لمدة 6 أشهر فقط؛ قبل الذهاب إلى جريميو البرازيلي، ثم نادي إنتر ميامي الأمريكي.

    ولم يكتفِ الأسطورة الأوروجويانية، بالحصول على راتب رمزي فقط، خلال الستة أشهر التي لعبها مع ناسيونال؛ بل منح النادي "سُلفة مالية"، لتحسين البنية التحتية.

    دليل آخر.. "مُبادرة" قائد نادي بارما التاريخي

    واجه نادي بارما الإيطالي شبح "الإفلاس" عام 2015؛ وهو الأمر الذي دفع القائد التاريخي أليساندرو لوكاريلي، للقيام بمبادرة عاجلة.

    لوكاريلي قام بسداد تكاليف المُعدات التدريبية من "جيبه الخاص"، بالإضافة إلى تحمله مبالغ سفريات الفريق الأول لكرة القدم؛ وذلك في محاولة لإنقاذ ناديه، بأي شكل.

    إحداها عربية.. أمثلة عديدة عن مساعدة اللاعبين لأنديتهم

    لم ينتهِ الأمر عند ما سبق فقط؛ فهُناك نماذج فردية وجماعية عديدة عن مساعدة اللاعبين لأنديتهم "ماليًا"، وذلك على النحو التالي:

    * الألماني مسعود أوزيل: تكفل بدفع رواتب الشخص الذي يرتدي "تميمة" آرسنال الإنجليزي؛ وذلك عندما قرر النادي التخلي عنه، لتوفير النفقات خلال جائحة "كورونا".

    * نجوم آيك أثينا: قاموا بتقديم "سُلفة مالية" للنادي، من أجل دفع رواتب الموظفين الصغار؛ وذلك خلال الأزمة الاقتصادية في اليونان، عام 2012.

    * نجوم بورتسموث: عندما أصبح النادي الإنجليزي تحت الحراسة القضائية؛ قام بعض النجوم بدفع أموال من "جيبهم الخاص"، لتغطية تكاليف التشغيل اليومية.

    * سيف الدين الجزيري: النجم التونسي قام بـ"تسليف" بعض زملائه في نادي الزمالك المصري، والذين كانوا يعانون من ضائقة مالية؛ وذلك بعد أن عجز مجلس الإدارة عن دفع رواتبهم مؤخرًا.

    ومن هُنا.. لن يكون الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، أول أو آخر لاعب يقوم بـ"تسليف" ناديه؛ ولكن الأمر يمثّل "إحراجًا" لعملاق الرياض النصر، بشكلٍ كبير.

    إلا أن النصر مُقبل على انفراجة مالية كبيرة؛ حيث أعلن الإعلامي الرياضي علي العنزي أن النادي سيوقع عقدي رعاية، بقيمة 900 مليون ريال سعودي.

    لذلك.. فإن "سُلفة" رونالدو قد تكون مؤقتة؛ ويتم رد المبلغ له في أسرع وقتٍ ممكن، وربما مع امتيازات إضافية.