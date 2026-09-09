كريستيانو رونالدو أمام أبها .. بطل لقطة تحكيمية كوميدية وبدأ رحلة التخلص من وصف "عبء" فتحول إلى "مسخ"!

على مدار ثلاث سنوات ونصف تقريبًا في دوري روشن السعودي، مؤكد أن وصف "عبء" قد وصل لمسامع كريستيانو رونالدو، خاصةً وأن الوصف نفسه يرافقه مع المنتخب البرتغالي في الفترة الأخيرة.

ويبدو أن من كثرة تردد هذا اللفظ على مسامعه، أراد أن يثبت ما هو عكسه، لكن لسوء حظه أن أداءه لم يسعفه فتحول لـ"مسخ"!

الحديث هنا عن محاولة رونالدو التخلص من الانتقادات التي تطاله على إثر عدم مشاركته في بناء اللعب في النصر وإصراره على الوقوف على حدود منطقة جزاء الخصم في انتظار وصول الكرة له ومن ثم محاولة تسجيل هدف.

كريستيانو لم يكن أمام أبها على هذا الحال، إنما كان مصرًا على الخروج كثيرًا خارج منطقة الجزاء والعودة لمنتصف الملعب للمشاركة في بناء اللعب ومحاولة صناعة الفرص لزملائه، لكن النهاية لم تكن في صالحه في غالبية المرات، حيث تُقطع الكرة منه أو يخطئ في التمرير.

تلك الطريقة وضعت رونالدو في حرج أكبر أمام الجماهير، خاصةً وأنه تسبب في أكثر من هجمة مرتدة على مرمى حارس النصر بينتو من وراء قطع الكرات منه.

وما بين رغبته في التخلص من وصف "عبء" والتأكيد على إعلاء مصلحة الفريق فوق حلم الألف هدف، وبين السعي وراء حلمه الشخصي .. ما على الدون سوى القبول بالأمر الواقع ومراعاة أحكام عمره التي تفرض عليه ضرورة عدم خوض 90 دقيقة كاملة.



