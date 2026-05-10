Goal.com
مباشر
Cristiano ronaldo gfxGOAL GFX
محمود خالد

مباراة العمر: ليس حسم الدوري .. 8 أسباب تؤكد أن ديربي الهلال "مسألة حياة أو موت" لكريستيانو رونالدو!

فقرات ومقالات
كريستيانو رونالدو
النصر
الهلال
دوري روشن السعودي

أكثر من مجرد مباراة..

كريستيانو رونالدو .. لا نحتاج كثيرًا للحديث عنه، فاستعراض تاريخه وإنجازاته في الملاعب هو بمثابة "مضيعة" للوقت، ولكن، الجديد في الأمر، أنه إذا صنفنا أهم "5" مباريات في حياته، فلن أبالغ إذا ما قلت إن ديربي النصر والهلال، الثلاثاء، سيكون واحدًا منها، خاصة إذا ما حقق الفوز فيها.

حديثي هنا، ليس بنبرة هلالية أو نصراوية، بل إجابة على سؤال حاسم "لماذا مباراة الثلاثاء، ستكون بمثابة "مباراة العمر" لكريستيانو رونالدو؟ بل وقد تتفوق على مواجهات سابقة، سبق وأن التقى فيها مع غريمه اللدود، ليونيل ميسي، في كلاسيكو برشلونة وريال مدريد، أو مواجهاته لليفربول ومانشستر سيتي وتشيلسي مع اليونايتد، أو إنتر وميلان وروما مع يوفنتوس؟".

المسألة ليست مجرد حسم للقب الدوري السعودي، بل إن هناك أسبابًا كثيرة تجعل مباراة الهلال، بمثابة "حياة أو موت" لكريستيانو رونالدو، وإن قدر له أن يصير كما يُقال عنه بأنه يتخطى حدود العمر، فإن لقاء الثلاثاء ربما يؤكد أنه بحاجة للعودة إلى العشرين من عمره، ولا يسقط كالمعتاد مؤخرًا في مصيدة التسلل، أو يهدر الفرص.

جماهير النصر ليست أقل "قلقًا" من عشاق آرسنال، هذا الموسم، الأمر أشبه بمن وضع كل ماله في مشروع، لا سبيل للخسارة أو العودة للوراء، لأنه ببساطة؛ ليس هناك فرصة أفضل من هذه، لكتابة التاريخ.

"لماذا مباراة الهلال حياة أو موت لكريستيانو رونالدو؟"، الإجابة في السطور التالية..

  • حتى لا يضطر إلى التباهي بالهلال مجددًا

    شاهدنا كريستيانو رونالدو في أكثر من مناسبة، وهو يتحدث عن قوة نادي الهلال، كما فعل في حفل "جلوب سوكر"، من أجل إثبات بأن لقب الدوري السعودي ليس سهلًا، والآن بات عليه أن يحقق لقب الدوري مع النصر، حتى يقول إنه رغم المنافسة الشرسة، إلا أنه استطاع الظفر بالبطولة، وحينها لن يضطر للتباهي بالخصم مجددًا، لأنه ببساطة صار البطل.

    • إعلان

  • حتى لا يتحول الحديث إلى هجوم

    عندما قال كريستيانو رونالدو، عقب مباراة الأهلي، إنه سيتحدث عن الكثير من الأمور التي تتعلق بالدوري السعودي، في نهاية الموسم، خرجت أقاويل بأن "الدون" يتعرض لمحاولات هجومية، مثل خضوعه لفحص المنشطات ثلاث مرات، خلال مباراتي الأهلي والقادسية، أو الاتهامات الموجهة إليه، بأنه صرّح بأن هناك أندية تملك نفوذًا خارج الملعب، رغم توضيح الأمر فيما بعد، بأن رونالدو قال "قوة" وليس نفوذ، وليس شرطًا أن يحمل اتهامًا لمنافسين بسلوكيات خارج إطار الرياضة من أجل الفوز.

    فوز رونالدو بالدوري سيجعله يتحدث بلغة المنتصر، وليس المهزوم الذي سيصبح مضطرًا للبحث عن قشة لتبرير الهزيمة، أو يتحول حديثه إلى هجوم بدلًا من الرسائل المُلهمة.

  • Ronaldo Benzema - رونالدو بنزيما

    حتى لا تستفزه الجماهير بـ"بنزيما"

    بين الحين والآخر، لا يسلم كريستيانو رونالدو، من استفزازات الجماهير له بترديد اسم خصمه اللدود، ليونيل ميسي، من أجل التأثير عليه ذهنيًا.

    خسارة رونالدو لمباراة الهلال، ربما لتجعل اسمًا جديدًا يتردد في المدرجات، من أجل استفزازه، وهو "كريم بنزيما"، الذي حقق ثنائية دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين مع الاتحاد، ثم عاد وفاز بكأس الملك مع الهلال، أي أنه خلال موسمين، حقق ما عجز عنه كريستيانو منذ قدومه في شتاء 2023.

    وبينما فاز الأهلي أيضًا، بثنائية دوري أبطال آسيا للنخبة، فإن النجوم الذين تبعوا رونالدو إلى الدوري السعودي، تفوقوا عليه بالألقاب الرسمية، حتى هذه اللحظة، الأمر الذي يجعل ديربي الهلال، أكثر من مجرد مباراة للدون ورفاقه.

  • حتى لا يفكر في الرحيل عن النصر

    مع كل إخفاق للنصر، تشن الجماهير هجومًا على كريستيانو رونالدو، ويبدأ الحديث عن الأسطورة الذي تجاوز الأربعين، وبات لا يقدم الأداء المأمول في أرض الميدان، باختصار، ما حدث في الصيف الماضي، قد يتكرر - وبشكل أعنف - إذا ما فشل الفريق في تحقيق لقب الدوري.

    صحيح أن الفوز بلقب دوري أبطال آسيا 2، قد يخفف من وطأة ذلك الهجوم، إلا أن فشل انتزاع لقب الدوري، في موسم شهد تراجعًا كبيرًا للهلال والأهلي "محليًا" وخروج الاتحاد من السباق مبكرًا، قد يجعل كريستيانو لا ينتظر الموسم المُقبل، لإنهاء رحلته مع النصر.

  • Al Shabab v Al Nassr - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    حتى لا يقال فشل رونالدو في السعودية

    الحديث هنا ليس مجرد فشل، بل إن كريستيانو رونالدو، ارتبط اسمه بالثورة الإدارية والفنية، التي شهدها النصر في الصيف الماضي، بعدما اعتمد النادي "المدرسة البرتغالية"، في استقطاب المدير الفني جورج جيسوس، والرئيس التنفيذي جوزيه سيميدو، والمدير الرياضي سيماو كوتينيو، بل تردد أيضًا، بأن رونالدو كان له دور في ضم الصفقات الجديدة، مثل جواو فيليكس وكينجسلي كومان.

    وإذا ما تأكد صدق تدخل رونالدو من أجل إحداث تلك الثورة في النصر، فإن عدم الفوز بالدوري في الأمتار الأخيرة، سيعد فشلًا فوق المعتاد لكريستيانو.

    أضف إلى ذلك، أن رونالدو لم يسبق له أن خاض كل تلك المدة دون الفوز بلقب دوري، والحديث هنا منذ رحيله عن يوفنتوس، أي أنه إذا خسر الدوري، فسيكون للموسم السادس على التوالي، منذ آخر تتويج له، بلقب الدوري الإيطالي في موسم 2019-2020.

  • حتى لا يضطر إلى توجيه إشارات لا أخلاقية لجماهير الهلال

    أعتذر عن هذا الطرح، ولكنه يبقى أمر وارد، خاصة وأن كريستيانو رونالدو، وجه حركة لا أخلاقية لجماهير الشباب، في المباراة الماضية، وكان فريقه متقدمًا في النتيجة، لمجرد أن الجماهير استفزته بترديد "ميسي"، فكيف هو الحال، إذا ما تعرض لمضايقات من جماهير الهلال، ولم يكن فائزًا بالمباراة.

    سيناريو سبق وأن شاهدناه، في واقعة "شال" الهلال في مباراة موسم الرياض، أو إشارته الجدلية، التي ترمز للسطو أو السرقة، في مباراة الفريقين بالدور الأول.

  • حتى لا يسخرون من بكائه

    رونالدو شخص عاطفي، ظهر في أكثر من لقطة وهو يذرف الدموع، سواءً في لحظات الفرح أو الهزيمة، ولعل آخرها كان بعد الخسارة أمام الهلال في نهائي كأس الملك، بموسم 2023-2024.

    بكاء رونالدو كان محل حديث على مستوى العالم، وسخرية أيضًا من بعض الجماهير الهلالية فيما بعد، الأمر الذي يجعله بحاجة ماسّة للفوز في مباراة الثلاثاء، وإن بكى حينها، فمن الأفضل أن يكون بكاء المنتصر ليس المهزوم.

  • Ruben Neves Ronaldo Portugal IrelandGetty

    حتى لا تتوتر أجواء البرتغال قبل كأس العالم

    قد يبدو هذا سيناريو مستبعد قليلًا، ولكنه وارد، بأن تمثل خسارة الدون للقب الدوري، ضربة قوية لمعنوياته قبل مشاركته مع البرتغال في كأس العالم 2026.

    أيضًا، قد تتوتر الأجواء في غرفة الملابس، إذا ما التقى رونالدو مع روبن نيفيش، الذي سيكون حينها، نجم الهلال الذي حرمه من لقب الدوري مجددًا.

    صحيح أنه تحت راية المنتخب الأول، تسقط كل منافسات الأندية، ولكن بطبيعة رونالدو كـ"شخص عاطفي"، فإن أي نتيجة غير الفوز بالدوري، قد تربك حساباته بشكل كبير، وهو الذي يستعد لرقصته الأخيرة في المونديال.

  • كلمة أخيرة..

    "كانت مسيرتي رائعة وأريد أن تبقى كذلك، لازلت أستمتع بها، وأواصل تسجيل الأهداف، ولكن الأهم من كل شيء هو الفوز، ونحن نرغب بشدة في الفوز بالدوري".

    هكذا تحدث رونالدو عن قرب اعتزاله، بكلمات عاطفية تكشف عن لحظة لا يتمنى اقترابها أي عاشق لكرة القدم، وبالتالي، فإن لقب دوري روشن، سيحمل الكثير من الانتصارات لكريستيانو، ما يجعلنا نؤكد أن مباراة الهلال ليست مجرد ديربي لحسم اللقب.


دوري روشن السعودي
النصر crest
النصر
النصر
الهلال crest
الهلال
الهلال