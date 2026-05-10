كريستيانو رونالدو .. لا نحتاج كثيرًا للحديث عنه، فاستعراض تاريخه وإنجازاته في الملاعب هو بمثابة "مضيعة" للوقت، ولكن، الجديد في الأمر، أنه إذا صنفنا أهم "5" مباريات في حياته، فلن أبالغ إذا ما قلت إن ديربي النصر والهلال، الثلاثاء، سيكون واحدًا منها، خاصة إذا ما حقق الفوز فيها.

حديثي هنا، ليس بنبرة هلالية أو نصراوية، بل إجابة على سؤال حاسم "لماذا مباراة الثلاثاء، ستكون بمثابة "مباراة العمر" لكريستيانو رونالدو؟ بل وقد تتفوق على مواجهات سابقة، سبق وأن التقى فيها مع غريمه اللدود، ليونيل ميسي، في كلاسيكو برشلونة وريال مدريد، أو مواجهاته لليفربول ومانشستر سيتي وتشيلسي مع اليونايتد، أو إنتر وميلان وروما مع يوفنتوس؟".

المسألة ليست مجرد حسم للقب الدوري السعودي، بل إن هناك أسبابًا كثيرة تجعل مباراة الهلال، بمثابة "حياة أو موت" لكريستيانو رونالدو، وإن قدر له أن يصير كما يُقال عنه بأنه يتخطى حدود العمر، فإن لقاء الثلاثاء ربما يؤكد أنه بحاجة للعودة إلى العشرين من عمره، ولا يسقط كالمعتاد مؤخرًا في مصيدة التسلل، أو يهدر الفرص.

جماهير النصر ليست أقل "قلقًا" من عشاق آرسنال، هذا الموسم، الأمر أشبه بمن وضع كل ماله في مشروع، لا سبيل للخسارة أو العودة للوراء، لأنه ببساطة؛ ليس هناك فرصة أفضل من هذه، لكتابة التاريخ.

"لماذا مباراة الهلال حياة أو موت لكريستيانو رونالدو؟"، الإجابة في السطور التالية..