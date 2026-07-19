"الأمل في تدخل كريستيانو رونالدو" .. اعتزال "صحفي النصر الموثوق" بعد الاعتراف بالمعاناة

النصر يعاني من أزمة مالية طاحنة، تعصف به بعد الموسم الناجح، الذي عاد به لمنصة التتويج بلقب دوري روشن السعودي (2025-26).

تلك الأزمة طالت رواتب لاعبيه، إذ لم يحصلوا على كامل راتب شهر يونيو الماضي، بجانب تعطيل المفاوضات مع صفقات جديدة، لدعم الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

العالمي قد تعاقد مع المدرب الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، عقب إصرار البرتغالي جورج جيسوس على عدم تجديد عقده، لكنه حتى الآن لم يفلح في توفير متطلبات الجهاز الفني الجديد.



