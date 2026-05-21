"النسخة القديمة" من كريستيانو رونالدو تعود في ليلة تتويج النصر بطلًا .. المستديرة تبتسم لمن بكى كلاعب ناشئ وأقلق جمهوره قبل المونديال

"ليلة للتاريخ" .. عادت هذه العبارة لتُقال قبل اسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من جديد بعد سنوات عجاف على صعيد الأندية، بكى بها حزنًا وضحك بها من شدة صدمته أحيانًا، لكن الساحرة المستديرة قررت أن تبتسم له أخيرًا كما كانت تفعل في الماضي.

اليوم الخميس، قاد صاروخ ماديرا النصر للتتويج بطلًا لدوري روشن السعودي 2025-2026، بالفوز أمام ضمك برباعية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ34 (الأخيرة).

هذا اللقب هو الأول للعالمي من الدوري المحلي بعد غياب دام منذ موسم 2018-19، والـ20 تاريخيًا، بينما هو الثاني للدون مع الفريق العاصمي بعد تحقيق كأس محمد بن سلمان "البطولة العربية" 2023.







