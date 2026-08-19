فيديو | صفقة هجومية قادمة؟ مطالب باستبعاد رونالدو من دوري روشن وتحويله لقائمة النصر الآسيوية!

يؤمن أحمد عطيف، لاعب المنتخب السعودي السابق، بأنه على النصر تحويل كريستيانو رونالدو إلى قائمة دوري أبطال آسيا للنخبة، واستبعاده من دوري روشن السعودي.

ويأتي ذلك لإيمان عطيف بأن العالمي لم يعد بحاجة إلى خدمات البرتغالي على المستوى المحلي، مطالبًا إدارة النادي بالتعاقد مع مهاجم جديد قبل نهاية السوق.



