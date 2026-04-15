لم يكتفِ بما فعله داخل الملعب فواصل الخذلان خارجه! .. كريستيانو رونالدو أمام الاتفاق "جسد بلا عقل"

بينما نحن على مشارف انتهاء موسم 2025-2026 من دوري روشن السعودي، لا يوجد لاعب متشوق لحمل اللقب من الأجانب أكثر من القائد البرتغالي كريستيانو رونالدو .. هذه حقيقة بعد سنوات عجاف داخل المملكة السعودية، لكن ما قدمه أمام خصم بحجم الاتفاق الليلة، يوحي بعكس ذلك تمامًا.

صاروخ ماديرا شارك في فوز العالمي اليوم الأربعاء، أمام الاتفاق بهدف نظيف، سجله الجناح الفرنسي كينجسلي كومان، على استاد الأول بارك، ضمن الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي.

بهذا الفوز ارتفع رصيد العالمي للنقطة 76 في صدارة جدول الترتيب، متفوقًا بثماني نقاط عن الهلال "الوصيف"، لكن الزعيم خاض مباراة أقل.

بالعودة لكريستيانو رونالدو تحديدًا، دعونا نتحدث تفصيلًا عما قدمه في مواجهة النصر والاتفاق في السطور التالية..