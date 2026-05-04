زهيرة عادل

تحت شعار "يريدون إرهاب كريستيانو رونالدو" .. مؤامرة المنشطات تتصدر المشهد في النصر وواقعة سالم الدوسري تزيل الشكوك!

جمهور النصر لم يتعلم الدرس!

خلال الـ24 ساعة الماضية تقريبًا، سيطرت "المؤامرة" على عقول النصراويين .. الأمر لم يقتصر فقط على بعض الأخطاء التحكيمية التي وقعت في مواجهة القادسية – بحسب خبراء التحكيم – إنما حتى بعيدًا عن تلك المباراة!

العالمي تلقى الهزيمة أمس الأحد، أمام القادسية بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ31 من دوري روشن السعودي 2025-2026.

ووسط الحديث عن أخطاء التحكيم، سر استبعاد المدرب البرتغالي جورج جيسوس للجناح السنغالي ساديو ماني، فارق الخمس نقاط ومنح الهلال أمل أكبر لخطف اللقب من النصر .. تصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو المشهد، ليس لسوء مستواه في المباراة، إنما بسبب فحص منشطات!

  • 72 ساعة = فحص رونالدو مرتين!

    الجدل فجره الإعلامي الرياضي النصراوي علي العنزي، بعدما رصد عدد مرات خضوع كريستيانو رونالدو للفحص من قبل لجنة المنشطات السعودية..

    العنزي أوضح أن الدون خضع للفحص مرتين خلال 72 ساعة فقط؛ الأولى قبل مواجهة القادسية، والثانية بعد المباراة.

    بل ووسع الإعلامي الرياضي الدائرة، وأشار إلى أن صاروخ ماديرا خضع لفحص المنشطات ثلاث مرات خلال شهرين فقط؛ بعد مواجهة الفيحاء في دوري روشن (28 فبراير 2026)، بخلاف المرتين قبل لقاء القادسية وبعده.


    لم يُكثر العنزي الحديث في هذا الشأن، فقط استعرض الموقف، وترك الباقي على جمهور النصر الذي لم يقصر في الترويج لنظرية المؤامرة..

  • "يريدون إرهاب رونالدو بسبب تهديداته"!

    الرواية النصراوية تقول إن ما تفعله اللجنة  السعودية للرقابة على المنشطات مع كريستيانو رونالدو هو "ملاحقة" أكثر منه عمل روتيني!

    والسبب؟ .. يقولون إنه جراء تصريحات رونالدو أو "تهديداته" – كما أطلق عليها البعض – بكشف أسرار كثيرة عقب نهاية الموسم الجاري، بخلاف زعمه وجود "نفوذ خارجي" لبعض الأندية بعيدًا عن المستطيل الأخضر يؤثر على عدالة المنافسة.


    على سبيل المثال لا الحصر، بشأن ما كتبه الجمهور في هذا الشأن: "ماهو العامل المشترك بين تصريح رونالدو الذي ذكر فيه أنه في نهاية الموسم سيتحدث عن أمور تهم الدوري السعودي وبين لجنة الكشف عن المنشطات ؟ الملاحظ على هذه اللجنة أنها بعد التصريح لجأت للوسائل القذرة التي لايقوم بها إلا السفلة والمنحطين أخلاقياً بإرهاب لاعبي النصر وبالذات رونالدو!".

    كذلك علق آخر: "هل اللجان تجهز لرونالدو ردة فعل على تهدايداته بعد مباراة الاهلي بالحديث عن الدوري ؟ هل رونالدو يستطيع المواجهه؟ لا ادري كيف ستنتهي مسيرة CR7 وهناك علامات لا تبشر  بخير تذكرت مارادونا، خلال الـ72 ساعه الماضية تم استدعاء كرستيانو رونالدو للمنشطات مرتين قبل وبعد مواجهة القادسية".

  • واقعة 2024 تنفي المؤامرة

    الحديث عن محاولات إرهاب رونالدو أو ملاحقته، على إثر تصريحاته الأخيرة الغاضبة ما هو إلا مجرد "هُراء"، يتناسب مع حالة التشكيك المنتشرة بقوة في الوسط الرياضي السعودي، لكن سهل دحضها بمثال بسيط..

    رونالدو نفسه سبق أن تعرض لموقف مشابه كثيرًا للموقف الحالي – الخضع لفحص المنشطات في فترة زمنية  قصيرة – عام 2024، أي في موسم لم يتوج به النصر بأي بطولة.

    في نهاية موسم 2024-2005، خضع صاروخ ماديرا لفحص منشطات من قبل اللجنة السعودية، تحديدًا يوم 27 مايو 2024، بعد مواجهة الاتحاد في الجولة الأخيرة، بحسب صحيفة "الرياضية".

    قبلها بـ13 يومًا تقريبًا، وتحديدًا في 14 من مايو 2024، خضع رونالدو رفقة سبعة آخرين من لاعبي العالمي، فحص منشطات في زيارة مفاجئة للتدريبات، قبل مواجهة الهلال، وقد خضع ثمانية لاعبين أيضًا من الزعيم للزيارة المفاجئة نفسها في اليوم التالي.


    المثيرة للسخرية وقتها، أن بعض جمهور النصر استاء وقتها أيضًا، مبررين موقفهم أن مثل هذه التصرفات – الفحص مرتين للدون خلال 13 يومًا – من شأنها أن "تضايق" النجم البرتغالي وربما يفسرها بأنها "استهداف شخصي" والبعض زعم أنها "مؤامرة" على النصر بشكل عام كونه النجم الأول في الفريق!

  • مؤامرة من فيفا؟! .. سالم الدوسري في الموقف ذاته خارجيًا

    حتى خارجيًا من الوارد أن يتعرض لاعب للموقف ذاته، خاصًا إن كان نجمًا، كون الأنظار تكون مُكثفة عليهم دونًا عن بقية اللاعبين، ناهيك عن أن الاختيار في غالبية الأوقات يكون عشوائيًا وليس متعمدًا..

    أقرب مثال على ذلك ما حدث مع سالم الدوسري؛ قائد المنتخب السعودي، في كأس العرب 2025، وقتما وقع الاختيار عليه للخضوع لفحص المنشطات مرتين متتاليتين عقب مواجهة عمان وجزر القمر في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة المجموعات.

    حينها كان تعاطي الجمهور مع الموقف بالطريقة نفسها، حيث مزاعم "مؤامرة"، رغم أن البطولة مقامة تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"!


  • لم يتعلم النصر الدرس!

    المقصد من كل ذلك أن يعي الجمهور أن اللاعبين، خاصًا النجوم منهم، معتادون على مثل تلك المواقف، والأمثلة خارجيًا كثيرًا وحتى داخليًا في الدوري السعودي، ولطالما تحدثت الجماهير عن مؤامرة على الهلال ومثلها على الاتحاد والأهلي ومختلف الأندية.

    من حق الجمهور أن يسعى وراء مصالح ناديه، لكن ما لم يستوعبه جمهور النصر رغم ما مر به طوال السنوات الماضية هو أن ثمن "اللا استقرار" غاليًا، وبينما نحن في الأمتار الأخيرة من مسابقة دوري روشن ومصير النصر لا يزال في يده، فالأولى دعم الفريق بمختلف الطرق الإيجابية بدلًا من تشتيت الأذهان بالحديث عن المؤامرات التي لا تجني البطولات.

