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Cristiano Ronaldo Nassr GFX GOAL ONLYGOAL AR
أحمد فرهود

ليلة كريستيانو رونالدو ضد الفيصلي: سجلت ولكن.. "اللعنة على حظك يا رجل"! وثنائيتك مع نجم النصر تستحق الدراسة

فقرات ومقالات
كريستيانو رونالدو
النصر
عبد الله الحمدان
الفيصلي ضد النصر
الفيصلي
دوري روشن السعودي

بصمة جديدة من كريستيانو رونالدو..

للقصة فصول أخرى؛ هكذا قالها الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، في مباراة عملاق الرياض النصر ضد مضيفه نادي الفيصلي.

نعم.. رونالدو لم يعد هو نفس اللاعب الأسطوري السابق، كما بات يقدم مستويات متذبذبة من مباراة إلى أخرى؛ ولكن صاحب الـ41 عامًا لم يستسلم يومًا، ويواصل كتابة قصته الشخصية في الملاعب.

آخر فصول هذه القصة حتى الآن؛ جاءت في فوز النصر (3-1) ضد فريق الفيصلي الأول لكرة القدم، في الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027.

ثلاثية الفريق النصراوي، جاءت بواسطة "عبدالله الحمدان، رونالدو والبرازيلي أنجيلو جابرييل"، في الدقائق 4 و49 و79؛ بينما أحرز الفيصلي هدفه الوحيد في المباراة، عن طريق الكونغولي ثيو بونغوندا في الدقيقة 66.

وبهذه النتيجة.. وصل النصر إلى النقطة الخامسة والعشرين، في "وصافة" دوري روشن السعودي مؤقتًا؛ في الوقت الذي تجمد فيه الفيصلي عند النقطة السابعة، في "المركز الخامس عشر".

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يمكن الوقوف أمامها، بعد ظهور كريستيانو رونالدو ضد الفيصلي..

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  • FBL-KSA-NASSR-NEOMAFP

    كريستيانو رونالدو.. خطوة جديدة نحو حلم "الألف هدف"

    سجل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو هدفًا؛ ليقود عملاق الرياض النصر للفوز (3-1) ضد نادي الفيصلي، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027.

    ومع كل مرة سيهز فيها رونالدو شباك المنافس؛ سنبدأ في "العد التنازلي" لحلم الألف هدف، الذي يركض وراءه الأسطورة البرتغالية في الموسم الرياضي الحالي.

    وإجمالًا.. وصل رونالدو إلى الهدف "رقم 982" في مسيرته الكروية؛ وذلك بعد هزه شباك الفيصلي مساء اليوم الجمعة، على النحو التالي:

    * ريال مدريد الإسباني: 450 هدفًا.

    * منتخب البرتغال الأول: 146 هدفًا.

    * مانشستر يونايتد الإنجليزي: 145 هدفًا.

    * النصر السعودي: 135 هدفًا.

    * يوفنتوس الإيطالي: 101 هدف.

    * سبورتنج لشبونة البرتغالي: 5 أهداف.

    أي أنه يتبقى 18 هدفًا فقط للأسطورة كريستيانو رونالدو؛ حتى يصل إلى حلمه "الألف هدف"، ويعتزل كرة القدم في سلام.

  • FBL-KSA-NASSR-NEOMAFP

    كريستيانو رونالدو.. لو كان الحظ رجلًا لقتلته!

    المثير في الأمر أن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، كان بإمكانه أن يخرج بأكثر من هدف واحد؛ وذلك خلال مواجهة عملاق الرياض النصر ضد نادي الفيصلي مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027.

    نعم.. رونالدو واجه سوء حظ كبيرًا للغاية ضد الفيصلي، منعه من تسجيل أكثر من هدف واحد؛ على النحو التالي:

    * أولًا: كرة اصطدمت بالقائم خلال الشوط الأول؛ بعد تسديدة رائعة من داخل منطقة الـ18.

    * ثانيًا: إلغاء هدف في الشوط الثاني؛ بعد احتساب "تسلل" ضد زميله عبدالله الحمدان الذي مرر له الكرة.

    وبعد إلغاء هدفه في الشوط الثاني؛ ظهر رونالدو كما لو كان يستغيث بالله عز وجل، حيث يحق له أن يقول: "لو كان الحظ رجلًا لقتلته".

    وكما ذكرنا.. مع كل هدف يسجله رونالدو، سيقترب أكثر من حلمه الكبير "الألف هدف"؛ لذا كان الأمر سيختلف لو وقف الحظ معه وليس ضده، وخرج بثلاثية "هاتريك" في شباك الفيصلي.

    * ملحوظة مهمة:

    إذا كنا قد ذكرنا أن رونالدو كان يستطيع الخروج بـ"هاتريك" ضد الفيصلي؛ فصدق أو لا تصدق عزيزي القارئ، كان بالإمكان أن يُسحب منه الهدف الذي سجله، أساسًا.

    "كيف؟!"؛ بعد المباراة تم تداول لقطات تثير الشكوك بشأن هدف رونالدو، وأنه جاء "عكسيًا" من لاعب الفيصلي نفسه.

    إلا أنه بالبحث؛ وجدنا أن الرابطة السعودية أقرت بتسجيل الهدف باسم الأسطورة البرتغالية، رغم مطالبات البعض بسحبه.

    كما نشرت صحيفة "الرياضية" خبرًا؛ يفيد بأن حكم المباراة سجل الهدف باسم رونالدو، وذلك في تقرير المباراة (اقرأ التفاصيل).

  • Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    كريستيانو رونالدو.. بين الغضب وثنائية الحمدان!

    بعيدًا عن لغة الأرقام والأهداف؛ يجب التوقف عند أمرين في غاية الأهمية بخصوص الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، خلال مواجهة عملاق الرياض النصر ضد نادي الفيصلي.

    هذان الأمران بخصوص رونالدو، في مباراة الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027؛ هما:

    1/ غضب في الشوط الأول

    ظهر رونالدو غاضبًا بشدة في الشوط الأول؛ حيث كان يحتج على حكم المباراة، مع كل لعبة جدلية تقريبًا.

    أيضًا.. كان رونالدو يتناقش مع زملائه بحدة؛ وخاصة النجم السنغالي ساديو ماني، جناح فريق النصر الأول لكرة القدم.

    2/ ثنائية رائعة مع الحمدان

    في مباراة الفيصلي.. شاهدنا ثنائية رائعة بين رونالدو ومهاجم النصر الآخر عبدالله الحمدان؛ حيث تستحق الدراسة بحق، خاصة في ظل قلة مشاركات الثاني والانتقادات التي توجه له باستمرار.

    هذه الثنائية الرائعة؛ تمثّلت في التفاهم الرائع بين رونالدو والحمدان، في التحركات وتبادل المراكز فوق أرضية المستطيل الأخضر.

    وأساسًا.. حرص رونالدو على تسليم جائزة "أفضل لاعب في المباراة" إلى الحمدان؛ في الوقت الذي أعرب فيه الأخير عن فخره الكبير باللعب بجوار هذه الأسطورة، والتعلّم منه باستمرار.

    نعم عزيزي القارئ، تخيل أن الدون رفض استلام جائزة "أفضل لاعب في المباراة"، مفضلًا أن يتحصل عليها الحمدان؛ في لقطة فريدة تعكس التفاهم المتصاعد بين هذا الثنائي، داخل الملعب وخارجه.

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  • FBL-KSA-NASSR-NEOMAFP

    كريستيانو رونالدو.. ليلة مميزة ضد الفيصلي ولكن!

    الخلاصة من كل ما سبق عزيزي القارئ؛ أن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو قدّم مباراة جيدة للغاية، في مواجهة عملاق الرياض النصر ضد نادي الفيصلي.

    أداء رونالدو الجيد للغاية ضد الفيصلي، في الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027؛ يمكن تلخيصه في مجموعة من النقاط السريعة، هي:

    * أولًا: انتعاشة بدنية واضحة.

    * ثانيًا: تفاهم حركي مع زملائه.

    * ثالثًا: فاعلية أمام مرمى المنافس.

    * رابعًا: القيام ببعض الأدوار الدفاعية.

    لكن وكما ذكرنا؛ واجه الأسطورة البرتغالية سوء حظ كبيرًا، جعله يخرج بهدف وحيد فقط.

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