ليلة كريستيانو رونالدو ضد الفيصلي: سجلت ولكن.. "اللعنة على حظك يا رجل"! وثنائيتك مع نجم النصر تستحق الدراسة

للقصة فصول أخرى؛ هكذا قالها الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، في مباراة عملاق الرياض النصر ضد مضيفه نادي الفيصلي.

نعم.. رونالدو لم يعد هو نفس اللاعب الأسطوري السابق، كما بات يقدم مستويات متذبذبة من مباراة إلى أخرى؛ ولكن صاحب الـ41 عامًا لم يستسلم يومًا، ويواصل كتابة قصته الشخصية في الملاعب.

آخر فصول هذه القصة حتى الآن؛ جاءت في فوز النصر (3-1) ضد فريق الفيصلي الأول لكرة القدم، في الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027.

ثلاثية الفريق النصراوي، جاءت بواسطة "عبدالله الحمدان، رونالدو والبرازيلي أنجيلو جابرييل"، في الدقائق 4 و49 و79؛ بينما أحرز الفيصلي هدفه الوحيد في المباراة، عن طريق الكونغولي ثيو بونغوندا في الدقيقة 66.

وبهذه النتيجة.. وصل النصر إلى النقطة الخامسة والعشرين، في "وصافة" دوري روشن السعودي مؤقتًا؛ في الوقت الذي تجمد فيه الفيصلي عند النقطة السابعة، في "المركز الخامس عشر".

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يمكن الوقوف أمامها، بعد ظهور كريستيانو رونالدو ضد الفيصلي..