لا يزال الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، يواصل الخطى، بحثًا عن النهاية المثالية لمسيرته المليئة بالإنجازات، من أجل الاستعداد للحظة الاعتزال النهائي.
"نهاية مسيرتي تقترب" .. كريستيانو رونالدو عن حلمه مع النصر: نرغب بشدة في هذا الشيء!
رونالدو يصل إلى الـ970
ووقّع كريستيانو رونالدو على هدف رقم "970"، في مسيرته الكروية، بطريقة رائعة، خلال مباراة النصر والأهلي، حيث أبهر الجميع بتحرك ذكي من خلف الحارس، ثم ارتقاء وكرة رأسية خلفية في الشباك.
وتمكن رونالدو من قيادة النصر للفوز على الأهلي، بنتيجة (2-0)، من قلب الأول بارك، في قمة الجولة الثلاثين من مسابقة دوري روشن السعودي.
"نهاية مسيرتي تقترب .. أريد أن تبقى رائعة"
وقال رونالدو، في تصريح لقناة Canal GOAT البرازيلية، "نهاية مسيرتي تقترب، لنستمتع بكل مباراة".
وأضاف "أواصل اللعب، ليس فقط من أجل هذا الجيل، ولكن أيضًا من أجل الجيل السابق، والقادم، أستمتع بذلك يومًا بعد يوم، ومباراة تلو الأخرى، عامًا بعد عام، حتى مع اقترابي من نهاية مسيرتي، هذه حقيقة".
واستطرد رونالدو "كانت مسيرتي رائعة وأريد أن تبقى كذلك، لازلت أستمتع بها، وأواصل تسجيل الأهداف، ولكن الأهم من كل شيء هو الفوز، ونحن نرغب بشدة في الفوز بالدوري".
5 دوري أبطال!
ورد كريستيانو رونالدو، على استفزازات جماهير الأهلي، بالإشارة إلى الرقم "2"، والتي ترمز إلى بطولتي دوري أبطال آسيا للنخبة، التي حققها الراقي، بقوله "أنا لدي 5 دوري أبطال"، ويقصد هنا بطولاته في دوري أبطال أوروبا.
ويواصل كريستيانو رونالدو، دفاعه عن الصورة المثالية لدوري روشن السعودي، حيث أبدى امتعاضه من سلوكيات الكثيرين، وأنه بصدد الحديث أكثر في هذا الشأن مع نهاية الموسم الحالي.
وقال رونالدو، عبر قناة "ثمانية"، "أعتقد أن هذا ليس جيداً للدوري، الجميع يشتكي ويبالغ أكثر مما ينبغي، هذه كرة قدم وليست حرباً، الجميع يريد الفوز لكن لا يجوز أن يتحول الأمر إلى فوضى".
وتابع "لقد رأيت الكثير من الأمور السيئة؛ لاعبون يشتكون، منشورات على فيسبوك وإنستجرام، وحديث مستمر عن الحكام والمشروع. يجب أن نكون قدوة، ونراجع الأمور ونتحدث مع رابطة الدوري، لأنه بالنسبة لي، هذه ليست كرة قدم".
لا مبرر لهذه الرسالة
من جانبه، أعرب الإعلامي وليد الفراج، عن استغرابه من تصريحات رونالدو، قائلًا إن التفسير الوحيد لهذا التصريح هو أن كريستيانو يستبق تصريحات قد تصدر من اللاعبين الأجانب بعد نهاية الدوري، قد تحمل تلميحات تجاهه، مضيفًا أنه لا مبرر لتلك الرسالة، وقد يتفهمها إن كانت صادرة من مسؤولي رابطة الدوري أو اتحاد الكرة أو لجنة الانضباط، ولكن من لاعب تبقى غير مفهومة.
في المقابل، قال الإعلامي خالد الشنيف، عبر برنامج "دورينا غير"، إن كريستيانو رونالدو هو من يستحق ممرًا شرفيًا من قِبل لاعبي الأهلي، بعد الدعاوي التي خرجت على مدار الأسبوع، بتنظيم النصر ممر شرفي للراقي بعد تتويجه بطلًا لدوري أبطال آسيا للنخبة.
وأشاد الشنيف بالهدف الذي سجله رونالدو في مرمى الأهلي، مؤكدًا أنه يستحق ممرًا شرفيًا على أدائه طوال الموسم، وأهدافه التي تأتي في توقيت صعب أمام منافسين أصعب.
ما ينتظر النصر
ومن المنتظر أن يشهد النصر، صراعًا ثقيلًا خلال مايو، حيث يواجه القادسية والشباب والهلال تباعًا في دوري روشن السعودي، قبل أن يخوض نهائي دوري أبطال آسيا 2، في مواجهة جامبا أوساكا الياباني، في السادس عشر من الشهر المُقبل.
ويختتم النصر مشواره بملاقاة ضمك، علمًا بأن العالمي ضمن مقعدًا في دوري أبطال آسيا للنخبة، خلال الموسم الرياضي الجديد "2026-2027".
2026 .. موسم تاريخي؟
ومع ارتباطه بعقد مع النصر حتى يونيو 2027، فإن كريستيانو رونالدو سبق وأن ألمح - خلال العام الماضي - بأنه قد يتخذ قرار الاعتزال خلال عام أو اثنين، وأن كأس العالم 2026 ستكون الأخيرة له مع منتخب البرتغال.
ويملك رونالدو الفرصة لإنهاء تاريخي لعام 2026، خاصة وأنه يحارب في أكثر من جبهة، سواءً مع النصر، أو منتخب البرتغال.
* دوري روشن السعودي.
* دوري أبطال آسيا 2.
* كأس السوبر السعودي.
* كأس العالم.
* تحقيق الـ1000 هدف.
* الفوز بجائزة هداف الدوري.
* الفوز بجائزة هداف كأس العالم.
يأتي ذلك في ظل الحديث عن حظوظ رونالدو في المنافسة على الكرة الذهبية السادسة في مسيرته، إن تمكن من تحقيق تلك الإنجازات، خاصة وأنه ستكمل دولاب بطولات الدون، الذي لا يزال ينتظر حلم المونديال.