نجم فرنسا السابق: فوز كريستيانو رونالدو بلقب في السعودية لا يمكن مقارنته بما فعله ليونيل ميسي بإنتر ميامي

في حديثه إلى قناة RMC Sport، كان ليبوف حازماً في تقييمه لهذه المنافسة الأبدية بين البرتغالي والأرجنتيني.

انضم ميسي إلى إنتر ميامي في يوليو 2023 وفاز على الفور بكأس الدوري، ليضيف لاحقاً لقب درع المشجعين وكأس الدوري الأمريكي، مسجلاً 87 هدفاً و47 تمريرة حاسمة في 101 مباراة.

في المقابل، انضم رونالدو إلى النصر في يناير 2023، وسجل 121 هدفًا في 139 مباراة، لكنه لم يفز بالدوري بعد.

وقال ليبوف: "علينا أن نكون واضحين جدًا بشأن هذا الأمر. مهما حدث، إذا تمكن النصر من رفع الكأس، فلن يكون ذلك بفضل رونالدو. لن يحصل على هذا الفضل. على الأقل بالنسبة لي".