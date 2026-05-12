ويزعم النجم الفرنسي السابق أن الاستثمارات الضخمة التي يضخها النادي، وليس براعة اللاعب الفردية، هي السبب الحقيقي وراء أي ألقاب يحصدها النجم البرتغالي المخضرم في الشرق الأوسط.
نجم فرنسا السابق: فوز كريستيانو رونالدو بلقب في السعودية لا يمكن مقارنته بما فعله ليونيل ميسي بإنتر ميامي
تأثير ميسي الفوري مقابل طريق طويل
في حديثه إلى قناة RMC Sport، كان ليبوف حازماً في تقييمه لهذه المنافسة الأبدية بين البرتغالي والأرجنتيني.
انضم ميسي إلى إنتر ميامي في يوليو 2023 وفاز على الفور بكأس الدوري، ليضيف لاحقاً لقب درع المشجعين وكأس الدوري الأمريكي، مسجلاً 87 هدفاً و47 تمريرة حاسمة في 101 مباراة.
في المقابل، انضم رونالدو إلى النصر في يناير 2023، وسجل 121 هدفًا في 139 مباراة، لكنه لم يفز بالدوري بعد.
وقال ليبوف: "علينا أن نكون واضحين جدًا بشأن هذا الأمر. مهما حدث، إذا تمكن النصر من رفع الكأس، فلن يكون ذلك بفضل رونالدو. لن يحصل على هذا الفضل. على الأقل بالنسبة لي".
مقارنة التحول الذي شهدته ميامي بالتحول الذي شهدته الرياض
استخدم الفرنسي هذين المسارين المتباينين لتوضيح وجهة نظره، مشيرًا إلى الكيفية التي أعاد بها قائد المنتخب الأرجنتيني الحيوية على الفور إلى نادٍ كان يعاني من صعوبات.
ويعتقد ليبوف أن السرعة الفائقة التي تم بها هذا التحول تضع معيارًا لم يتمكن مهاجم مانشستر يونايتد السابق من تجاوزه. وتأكيدًا على هذه الفجوة، طرح التحدي قائلاً: "هل تريدون المقارنة؟ إذن فلنقارن. فوز رونالدو بلقب في السعودية لا يمكن أبدًا مقارنته بما فعله ليونيل ميسي بفوزه بأول لقب له مع إنتر ميامي. وصل ميسي إلى نادٍ كان في ذيل الترتيب وقام بتحويله على الفور. وقد فعل ذلك في موسمه الأول. يا للروعة".
الاستثمارات الأوروبية الضخمة تتعرض لانتقادات
وصل النصر إلى صدارة الدوري برصيد 82 نقطة، متقدماً بخمس نقاط على الهلال. ومع ذلك، يرى ليبوف أن هذا يعود إلى الإنفاق وليس إلى الأداء البطولي: "ورونالدو؟ لم يحقق ذلك في العام الأول. ولم يحققه في العام الثاني. استغرق الأمر ثلاث سنوات، وكان بحاجة إلى موجة ضخمة من المساعدين حتى يقترب من الهدف. احتاج إلى أن يذهب النادي ويستقطب نصف أفضل اللاعبين في أوروبا، الذين تم جلبهم خصيصاً لدعمه، قبل أن يتمكن من المنافسة على اللقب".
واختتم قائلاً: "إذا فازوا، فسيكون ذلك نتيجة جهود زملائه في الفريق وقوة التعاقدات، وليس العظمة الفردية لكريستيانو رونالدو. لم يحملهم هو؛ بل هم الذين بنوا في النهاية قاعدة كبيرة بما يكفي لحمله".
التطلع إلى تحقيق المجد على الصعيدين المحلي والقاري
يخوض النصر مباراة محلية حاسمة ضد الهلال اليوم الثلاثاء، حيث يمكنه تعزيز حظوظه في الفوز باللقب.
وبعيدًا عن الدوري، يستعد الفريق لنهائي دوري أبطال آسيا 2 ضد جامبا أوساكا يوم السبت. وقد يؤدي الفوز في هذه المباريات المرتقبة إلى تحقيق ثنائية تاريخية، مما يغير مسار الأحداث الحالي تمامًا.