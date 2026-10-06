هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
Portugal v Wales - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD1Getty Images Sport
علي سمير

"جيسوس قرر اتباع أسلوب تين هاج" .. صديق رونالدو المُقرب يكشف مطالبه وكواليس أزمته مع البرتغال

كريستيانو رونالدو
جورج جيسوس
البرتغال ضد النرويج
البرتغال
النرويج
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
الدنمارك ضد البرتغال
الدنمارك
إريك تين هاج

رونالدو حديث الجميع في التوقف الدولي

كشف الصحفي البريطاني بيرس مورجان، عن القصة الكاملة وراء ما حدث بين كريستيانو رونالدو وجورج جيسوس، وأزمة مغادرة مهاجم النصر لمعسكر المنتخب البرتغالي.

الجميع يتحدث عن ما وقع مع رونالدو، وصدامه مع جيسوس بعد جلوسه على دكة البدلاء في الفوز على النرويج 2/1 بدوري الأمم الأوروبية، ليصبح مستقبله مع بلاده هو الشغل الشاغل للجميع في فترة التوقف الدولي الحالية.


  • ماذا حدث؟

    الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم عملاق الرياض النصر، جلس على "دكة البدلاء"، طوال الـ90 دقيقة من عمر مباراة منتخب بلاده ضد نظيره النرويجي، ضمن الجولة الثانية من منافسات "المجموعة الرابعة" بمسابقة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

    وبمجرد إطلاق صافرة النهاية؛ غادر رونالدو الملعب وهو مُحبط، دون أن يُشارك في المصافحة بين أعضاء المنتخبين، أو تحية الجماهير البرتغالية التي حضرت في المدرجات.

    وتم الربط بين تصرف الأسطورة البرتغالية، وعدم تنفيذ المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس وعده، بإشراكه في الشوط الثاني ضد النرويج.

    جيسوس صرح قبل المباراة، بأن رونالدو سيُشارك في الشوط الثاني ضد النرويج، وذلك إذ لم يدخل "التشكيل الأساسي"؛ ولكنه تراجع عن تنفيذ ذلك خلال المباراة نفسها، بسبب سير مجريات اللعب.

    وبعد ذلك.. أخذت الأزمة في التصاعد تدريجيًا؛ حيث قيل إن رونالدو "تمرد" وغاب عن تدريبات المنتخب دون إذن وأن جيسوس سيعاقبه، قبل أن ينفي المدير الفني المخضرم كل ذلك.

    ورغم نفيه وجود أي خلاف؛ إلا أن جيسوس أكد أنه صاحب الكلمة "الأولى والأخيرة"، حيث لن يستطيع رونالدو أو أي لاعب ومسؤول تغيير خطته أو طريقة تفكيره.

    هذه الكلمات يبدو أنها أغضبت الأسطورة البرتغالية؛ الذي غادر معسكر منتخب بلاده نحو مدريد، مع تأكيده على أنه سيكشف الحقائق كاملة في الوقت المناسب.

  • Cristiano Ronaldo Piers MorganGOAL AR / Getty

    تصريحات مورجان

    المذيع المعروف بصداقته الشديدة لرونالدو قال في تصريحات عبر برنامج "Football Uncensored":"كريستيانو حصل على ضمانات واضحة، تم وعده بالمشاركة لمدة 90 دقيقة في المباراة الأولى مع ويلز، ولكن المدرب استبدله في الدقيقة 67 من عمر اللقاء".

    وأضاف:"رونالدو غضب وقتها ثم اعتذر له جيسوس وفعل نفس الأمر لرئيس الاتحاد البرتغالي، ووعده الجميع بأنه سيشرح أسباب تصرفه، لكنه لم يصدق وفعل العكس تمامًا".

    وتابع:"جيسوس حاول اتباع نفس أسلوب إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد السابق، وذلك بالتقليل منه وإحراجه أمام الجميع".


  • وعد آخر

    وفي نفس السياق قال مورجان:"جيسوس ذهب لرونالدو وأخبره بأنه سيحصل على راحة في المباراتين الثانية والثالثة ضد الدنمارك والنرويج، وطلب منه اللعب لمدة 30 دقيقة أمام النرويج، ووافق كريستيانو على الفور وأجرى عمليات الإحماء لحوالي 25 دقيقة ومع ذلك لم يلعب، ومن هنا شعر بالإهانة وعدم الوفاء بالوعد".

    وقرر الصحفي البريطاني الدفاع عن صديقه قائلًا:"البرتغال فازت بدوري الأمم العام الماضي ومن سجل في المباراة النهائية؟ إنه رونالدو، لذلك لا تقل لي إن الفريق أصبح أفضل بدونه، الأمر هنا يتعلق بالاحترام فقط، المدرب وعده بشيء ما ثم فعل العكس".

    وأوضح:"أكثر ما استفز كريستيانو هو إجراء عمليات الإحماء وعدم اللعب، قال لهم:هذا يكفي، ثم رحل وغادر المنتخب تمامًا، كما قام المدرب بمخالفة كل ما وعد به في الغرف المغلقة أمام الصحفيين في المؤتمرات".


    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل
  • Cristiano ronaldoGetty Images

    رونالدو لا يطلب اللعب أساسيًا

    وواصل مورجان حديثه:"رونالدو لا يطلب اللعب كأساسي بصفة مستمرة، ولا يريد خوض كل مباراة بأكملها لمدة 90 دقيقة، كل ما فعله هو المطالبة بالوفاء بالوعود التي قيلت له".

    واستكمل:"المشكلة تكمن في محاولة المدرب فرض سلطته على حساب رونالدو، بدلًا من الامتنان بتواجد أعظم لاعب في تاريخ البرتغال معه، انظروا إلى تكريم الأرجنتين لليونيل ميسي بعد اعتزاله، أشعر بالحزن لأن رونالدو قد لا يحظى بهذا الأمر".