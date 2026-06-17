قدّم صورة تليق بـ"تصريحه الجدلي" .. كريستيانو رونالدو يغضب زميله أمام الكونغو ومبرر غريب حوّل سوء مستواه لـ"دهاء كبير"!

إن كان قطب الساحرة المستديرة الأول النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قد أسعد عشاقه فجر اليوم الأربعاء بالفوز أمام الجزائر .. فالقطب الآخر البرتغالي كريستيانو رونالدو قد أغضب جماهير بالتعادل أمام الكونغو الديمقراطية (1-1)، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم 2026.

البحارة تقدموًا مبكرًا بهدف جواو نيفيش في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول، لكن يوني ويسا نجح في إدراك التعادل للمنتخب الأفريقي في الدقيقة 5+45 في الشوط ذاته.

ترتيب المجموعة (11) لم يتضح بعد هذا التعادل، في انتظار مواجهة كولومبيا وأوزبكستان، المقرر إقامتها فجر غدٍ الخميس، بتوقيت مكة المكرمة.

وبعيدًا عن الأداء الجماعي في المباراة، دعونا نتحدث تفصيلًا في السطور التالية عما قدمه قائد البرتغالي كريستيانو رونالدو أمام الكونغو الديمقراطية على المستوى الفردي..



