كريستيانو رونالدو في دور "زوجة الأخ على الفطور" أمام الأهلي .. ونجما النصر "الثابتان الوحيدان والبقية متحركون"

في مباراة من جانب واحد، واصل النصر السعودي مشواره الثابت في دوري أبطال آسيا 2، حاسمًا صعوده للنهائي بأقل مجهود أمام الأهلي القطري.

العالمي حقق الفوز على نظيره العميد اليوم الأربعاء، بخماسية مقابل هدف وحيد، ضمن نصف النهائي، على استاد زعبيل في الإمارات، حيث البلد المستضيف للأدوار الإقصائية من البطولة القارية.

العميد القطري بدأ المباراة بهدف مبكر في الدقيقة العاشرة عن طريق الفرنسي الشاب عمر سيكو يانسان، لكن عودة النصر لم تتأخر، حيث أدرك مواطنه كينجسلي كومان التعادل بعدها بدقيقتين فقط.

كومان سجل "هاتريك" في شباك الأهلي، حيث أحرز الهدفين الآخرين في الدقيقتين 7+45 و63، فيما تكفل البرازيلي أنجيلو والمهاجم السعودي البديل عبدالله الحمدان بهدفين في الدقيقتين 23 و80.

بهذه النتيجة، يصعد النصر لمواجهة غامبا أوساكا الياباني، في نهائي دوري أبطال آسيا 2، المقرر له 16 من مايو المقبل، على استاد الأول بارك في العاصمة السعودية "الرياض".

وللتعمق أكثر في تفاصيل مواجهة النصر والأهلي، دعونا نستطرد في السطور التالية..