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Ange Postecoglou Cristiano Ronaldo Al-Nassr GFXGetty/GOAL
أحمد فرهود

كريستيانو رونالدو ضد الاتحاد: قلّد التلميذ الغشاش.. وأكد أن "القليل منه كثير مع النصر" ولكن!

فقرات ومقالات
كريستيانو رونالدو
النصر
الاتحاد
دانيلو بيريرا
الاتحاد ضد النصر
دوري روشن السعودي

ماذا قدّم كريستيانو رونالدو؟!..

في الليالي الكروية الكبيرة، سواء على المستوى المحلي أو القاري أو حتى العالمي؛ يجب أن يظهر "الأساطير" بمستواهم المعهود، ويقودوا أنديتهم لتحقيق الانتصارات.

لكن.. ليس كل ما يتمناه جمهور عملاق الرياض النصر يدركه؛ فالأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو لم يستطع إنقاذ فريقهم من الهزيمة، مساء اليوم السبت.

نعم؛ النصر خسر (1-2) أمام مستضيفه نادي الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027.

ثنائية الاتحاد جاءت بواسطة نفس اللاعب النيجيري جورج إيلينخينا، في الدقيقتين 4 و22 تواليًا؛ بينما سجل البرازيلي أنجيلو جابرييل هدف النصر الوحيد في الكلاسيكو، في الدقيقة 36.

وبهذه النتيجة.. تجمد النصر عند النقطة 12، في "وصافة" جدول ترتيب دوري روشن السعودي؛ وبفارق نقطة وحيدة فقط عن الاتحاد، صاحب "المركز الرابع".

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد ظهور رونالدو في كلاسيكو النصر والاتحاد..

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  • Al Ittihad v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    كريستيانو رونالدو.. بين الغضب وتقليد "التلميذ الغشاش"!

    أبدى الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم عملاق الرياض النصر، "غضبه الشديد" طوال الـ90 دقيقة من عمر الكلاسيكو ضد نادي الاتحاد؛ لمجموعة من الأسباب المهمة، على النحو التالي:

    * أولًا: أخطاء زملاءه في النصر؛ والتي تسببت في هدفي الاتحاد.

    * ثانيًا: عدم تمرير بعض الكرات إليه؛ وذلك في الحالات الهجومية للنصر.

    * ثالثًا: احتجاجه على الحكم بسبب بعض اللقطات؛ بالإضافة إلى زعمه بتعمُد نجوم الاتحاد تضييع الوقت.

    وبالفعل؛ كان كلاسيكو الاتحاد هو المباراة الأقل للفريق النصراوي، في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    النصر كان الأكثر سيطرة على الكرة؛ ولكنه لم يكن بنفس السرعة في رتم اللعب أو الخطورة، ما أغضب رونالدو بشدة.

    إلا أنه وسط كل هذا الغضب؛ خطف الأسطورة البرتغالية "لقطة اليوم بل والجولة بأكملها"، بمشهد طريف مع المدافع البرتغالي للاتحاد دانيلو بيريرا.

    بيريرا استلم ورقة بها تعليمات فنية من الألماني الشاب ينز فيسينج، المدير الفني لنادي الاتحاد؛ حيث أنه أثناء قراءتها، قام رونالدو بتقليد "التلميذ الغشاش"، بالقدوم من الخلف ومحاولة معرفة ما كُتب فيها.

    بعدها.. ابتسم كريستيانو رونالدو للمدافع البرتغالي، وابتعد عنه؛ لتتواصل مجريات الكلاسيكو الذي خسره النصر، وحصل فيه الاتحاد على 3 نقاط غالية.

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  • Al Ittihad v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    كريستيانو رونالدو.. اللاعب الذي يفقد "مهاراته الكروية" يوميًا!

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. قد يظن البعض أن حديثنا السابق؛ يعني أن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو كان مُتألقًا في كلاسيكو النصر والاتحاد، بينما باقي زملائه هم "السيئين".

    وهُنا.. سنقول "لا" عزيزي القارئ، ليس هذا ما نقصده أبدًا؛ فرونالدو كان سيئًا هو الآخر ضد الاتحاد، على النحو التالي:

    * أولًا: ثقل في الحركة.

    * ثانيًا: فشل في معظم الثنائيات ضد الخصم.

    * ثالثًا: عدم القدرة على تنفيذ بعض المهارات.

    وإذا ركزنا على النقطة الثالثة تحديدًا؛ سنجد أن الأسطورة البرتغالية قام بحركة "مقصية"، لتحويل إحدى العرضيات إلى داخل الشباك.

    والحقيقة أن كريستيانو، سجل الكثير من "الأهداف المقصية" خلال مسيرته الكروية؛ آخرها مع النصر ضد نادي الخليج، يوم 23 نوفمبر 2025.

    إلا أنه مع كل يوم يمر؛ فإن رونالدو يتقدّم في العمر أكثر، ويبدو أنه يخسر مهاراته الكروية الواحدة تلو الأخرى.

  • Al Ittihad v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    اللقطة الأفضل.. عندما "ضحى" كريستيانو رونالدو من أجل النصر!

    وعلى جانب آخر.. نستطيع التأكيد على أن أفضل لقطة للأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، في كلاسيكو السعودية الكبير بين النصر والاتحاد؛ جاءت في الدقيقة 36.

    ماذا حدث في هذه اللقطة؛ الإجابة بسيطة جدًا، وهي أن رونالدو كان سببًا في هدف النصر الوحيد بشباك العميد الاتحادي.

    وبإمكاننا أن نلخص مساهمة رونالدو في هذا الهدف، في مجموعة من النقاط السريعة؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: العودة إلى منتصف ملعب الاتحاد؛ لاستلام الكرة وبناء اللعب.

    * ثانيًا: عودته إلى الخلف؛ تسببت في فتح المساحة إلى زميله البرتغالي جواو فيليكس.

    * ثالثًا: مرر كرة سحرية إلى زميله فيليكس؛ بل وجعله وجهًا لوجه مع الحارس الصربي للاتحاد بريدراج رايكوفيتش.

    وسدد فيليكس الكرة، التي تصدى لها الحارس الاتحادي؛ قبل أن تعود إلى زميله البرازيلي أنجيلو جابرييل، الذي أحرز الهدف.

    أي أنه في هذه اللقطة بالذات؛ وجدنا رونالدو تخلى عن الفردية ولعب من أجل زملائه، كما ضحى لعيون الفريق.

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  • Al Ittihad v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    كلمة أخيرة.. "القليل من كريستيانو رونالدو كثر" ولكن!

    ومن حيث توقفنا في السطور الماضية؛ نستطيع القول إن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو لكي يفيد عملاق الرياض النصر، يجب عليه أن يضحي أكثر.

    تضحية رونالدو مع النصر، والتي نقصدها هُنا في ختام تقريرنا؛ هي:

    * أولًا: إدارة دقائق لعبه؛ بما يتناسب مع عمره وحالته البدنية.

    * ثانيًا: عدم البحث عن الأهداف الشخصية؛ بل التضحية بالمشاركة أكثر في بناء اللعب، وفتح المساحات لزملائه.

    بمعنى.. يجب على رونالدو أن يفهم، أنه بدأ يفقد الكثير من المهارات؛ لذا عندما لا يستطيع خدمة الفريق، لا يعترض على الجلوس بـ"دكة البدلاء" أو الاستبدال.

    أيضًا.. يكفي ركض رونالدو وراء الأرقام الشخصية؛ حيث يجب أن يساعد الفريق بتحركاته، من أجل فتح المساحات لزملائه.

    وكما رأينا في كلاسيكو النصر ضد نادي الاتحاد، مساء اليوم السبت؛ عندما تحرك الأسطورة البرتغالية في لعبة واحدة فقط، كان "القليل منه كثير" وانتهت اللقطة بهدف.

    وكل هذه التضحيات يجب أن يتعلمها كريستيانو رونالدو؛ سواء كان ذلك هو الموسم الأخير له بالفعل في مسيرته الكروية، أم لا.

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