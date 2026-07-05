"ليس كريستيانو من 6 سنوات فاتت ولكن انظر ماذا فعل في دوري الأمم" .. حارس إسبانيا يحذر من رونالدو

قبل مباراة الأدوار الإقصائية، قيّم سيمون التحدي المتمثل في مواجهة رونالدو، مشيرًا إلى الكفاءة الرائعة التي يتمتع بها المهاجم داخل منطقة الجزاء على الرغم من تقدمه في السن.

وقال سيمون، وفقًا لما نقلته صحيفة «أو جوغو»: «كريستيانو الذي نراه في كأس العالم ليس هو نفسه الذي كان عليه قبل ست أو سبع سنوات، عندما كان في ذروة مستواه. لكن علينا أن نحاول إبعاده عن منطقة الجزاء قدر الإمكان. في نهائي دوري الأمم، استقبل كرة داخل المنطقة وسجل هدفًا. إنه يتمتع بتلك القدرة التهديفية التي نود جميعًا أن نمتلكها في فريقنا".

وأردف: "ما يميز كريستيانو هو أنه، داخل منطقة الجزاء، يستدير لينهي الهجمة، ويبحث عن التمريرات العميقة، ويخلق المساحات... لديه خبرة كبيرة وزملاء لعب معهم لفترة طويلة ويفهم كل شيء تمامًا. إذا دخل منطقة الجزاء، فهو حاسم. إنه يقرأ هذه المواقف جيدًا جدًا وعلينا أن نكون مستعدين لكل شيء."