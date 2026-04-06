"اعترفوا أخيرًا بالبطولة العربية وأهداف رونالدو"، عنوان بدأ ينتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن اعتراف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، وما يترتب عليه من أهداف الأسطورة البرتغالية.
قفزة إلى حلم الألف؟ .. حقيقة اعتراف الفيفا واحتساب "أهداف جديدة" لرصيد الدون!
كأس الملك سلمان .. بطولة رونالدو الوحيدة
وساد جدل كبير حول بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، التي أقيمت عام 2023، وشهدت تتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، باللقب، لأول مرة في تاريخه، بعد الفوز على الهلال في نهائي سعودي خالص، بنتيجة (2-1).
البطولة العربية شهدت تألق كريستيانو رونالدو، والذي أحرز "6" أهداف، منها ثنائية في المباراة النهائية، ليتوج بجائزة الحذاء الذهبي.
وكان فريق عمل لجنة توثيق كرة القدم السعودية، قد ضم كأس الملك سلمان للأندية العربية، إلى قائمة بطولات النصر، ما يعد اعترافًا رسميًا بالبطولة المصنفة كـ"بطولة ودية".
ولا تزال كأس الملك سلمان للأندية العربية، هي البطولة العربية "الوحيدة" التي حصل عليها كريستيانو رونالدو حتى اللحظة، خاصة وأنه وصل إلى نهائي كأس السوبر مرتين، ونهائي كأس خادم الحرمين الشريفين "مرة"، قبل أن يكتفي بالوصافة.
هل اعتراف الفيفا بالبطولة العربية حديث؟
السؤال هو: هل هناك جديد حول اعتراف الفيفا بكأس الملك سلمان للأندية العربية، أو بضم أهداف البطولة الستة إلى رصيد كريستيانو رونالدو؟
الإجابة: لا، والدليل على ذلك، أن أهداف البطولة العربية معترف بها بالفعل، في رصيد رونالدو، بعد الإعلان عن وصوله إلى 967 هدف خلال مسيرته الكروية، بعد ثنائيته في مرمى النجمة، خلال الجولة السابعة والعشرين من دوري روشن السعودي.
الدليل على ذلك؟ احسب معي عزيزي القارئ!
* 450 هدف مع ريال مدريد.
* 145 هدف مع مانشستر يونايتد.
* 101 هدف مع يوفنتوس.
* 117 هدف مع النصر.
* 5 أهداف مع سبورتنج لشبونة.
* 143 هدف مع منتخب البرتغال الأول.
ومع إضافة الأهداف الستة في البطولة العربية مع النصر، يصبح المجموع النهائي "967 هدف"، وهو الرقم المعترف به سلفًا، ما يؤكد أن نتائج الدون في كأس الملك سلمان للأندية العربية، مُعترف بها من الأساس.
أضف إلى ذلك، ما ذكره القانوني أحمد الأمير، حينما أعاد نشر تغريدة في مطلع عام 2024، كشف خلالها عن اعتراف الفيفا، بالبطولة العربية للأندية، عندما اعتمد أهداف كريستيانو رونالدو في سجله الإحصائي، أي منذ ما يقارب سنتين ونصف.
هذا الاعتراف - حينها - ساهم في احتفال الحساب الرسمي بنادي النصر، باعتبار كريستيانو رونالدو أفضل هداف في العالم، خلال عام 2023، برصيد 54 هدفًا، متساوئيًا مع كيليان مبابي، ومتفوقًا على هاري كين وإرلينج هالاند.
رونالدو اعترف بحلم الألفية
وخلال تتويجه بجائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط، للعام الثاني على التوالي، ضمن حفل جوائز "جلوب سوكر 2025"، اعترف رونالدو بأن طموحه خلال عام 2026، هو الفوز بالمزيد من الألقاب، والوصول إلى 1000 هدف في مسيرته، ما لم يتعرض للإصابة.
وما يمكن قوله، إن الأنباء المتداولة، بشأن الاعتراف بالبطولة العربية، لا تسمن ولا تغني من جوع، إذا ما تم تناولها بزاوية إضافة رصيد كريستيانو رونالدو في البطولة، لرصيده التهديفي، لأنه موجود من الأساس.
الواقع يقول، رونالدو يحمل في جعبته حاليًا 967 هدف، بناءً على رصيده مع الفرق والمنتخب الأول، ما يعني أنه يتبقى لديه 33 هدفًا من أجل الوصول إلى حلم الألفية.
إنجازات تاريخية تنتظر كريستيانو رونالدو
وبعيدًا عن سجل الأهداف، فإن عام 2026، قد يحمل "السعادة المطلقة" لرونالدو، أو كابوسًا يحطم أحلامه المتبقية.
إذا ما نظرنا إلى نصف الكوب الممتلئ، فإن كريستيانو رونالدو يمتلك فرصة ذهبية لإنهاء موسم 2025-2026، بدخول التاريخ، خاصة إذا ما توج مع النصر بثنائية دوري روشن السعودي، ودوري أبطال آسيا 2.
أضف إلى ذلك، أن رونالدو يقود كتيبة "ذهبية" للمنتخب البرتغالي، ما يجعل البحارة مرشحًا قويًا للمنافسة على لقب كأس العالم 2026، للمرة الأولى في تاريخه، وهو اللقب الذي ينتظره الدون لإكمال دولاب إنجازاته.