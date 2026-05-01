"كريستيانو أحرجني في الساونا" .. أنتوني يكشف عن علاقته "غير الكروية" مع رونالدو
أنتوني يتحدث عن رحيله عن مانشستر يونايتد
تحدث الجناح البالغ من العمر 26 عامًا أخيرًا عن الفترة «المعقدة» التي مر بها في الدوري الإنجليزي الممتاز عقب انتقاله المثير للجدل من نادي أياكس مقابل 95 مليون يورو (82 مليون جنيه إسترليني/111 مليون دولار). اعترف أنتوني بأن مشاكل شخصية خارج كرة القدم لعبت دوراً رئيسياً في فشله في تبرير قيمته الباهظة قبل أن يغادر في النهاية إلى بيتيس. على الرغم من معاناته، لا يزال يشعر بالامتنان تجاه الشياطين الحمر، ويرى أن التجربة الصعبة كانت حافزاً أساسياً لنضجه المهني مؤخراً.
كشف النقاب عن الصراعات
في حوار صريح مع موقع «جلوبوسبورت»حول تراجع مستواه في الدوري الإنجليزي الممتاز، أوضح المهاجم كيف أثرت حالته النفسية وحياته الشخصية بشكل مباشر على أدائه المهني. واعترف قائلاً: «المشاكل خارج الملعب لها تأثير كبير. واجهت بعض المشاكل خارج الملعب أعاقتني. كانت فترة معقدة، لكنها شكلت تجربة تعليمية وساعدتني على النضوج. لا أندم على الانتقال إلى مانشستر يونايتد، وأنا ممتن للنادي. تعلمت الكثير هناك، وسعادتي اليوم في بيتيس ترجع إلى تلك اللحظات الصعبة التي مررت بها في إنجلترا".
التوجيه من أسطورة
لم يشارك أنتوني رونالدو في الملعب سوى سبع مرات خلال موسم 2022-2023، ومع ذلك، فقد اكتسب احترامًا عميقًا لأخلاقيات العمل التي يتحلى بها اللاعب المخضرم ولطبيعته المرحة خلف الكواليس. وفي معرض حديثه عن علاقتهما ولقاء معين في مرافق النادي، قال: "كريستيانو رونالدو شخص رائع، تتعلم منه الكثير. حتى أنه مازحني ذات مرة، قائلاً إن الناس يعتقدون أنه عنيد، لكنه في الحياة اليومية مرح للغاية".
وأكمل: "لقد تعلمت الكثير منه. كان يتحدث عن الحياة والكتب ومواضيع متنوعة خارج كرة القدم. كان ذلك جيداً لأنه ساعدني على الاسترخاء. كان يقول: 'اليوم لن نتحدث عن كرة القدم'. وهذا جعلنا نتعلم أشياء مهمة أخرى. ذات مرة في الساونا، مزح معي. أراني جسده وسألني إن كنت أبدو في الثالثة والعشرين من عمري. شعرت بالحرج حتى لأنك ترى مدى العناية التي يوليها لنفسه حتى وهو يقترب من الأربعين. إنه قدوة للجميع."
السعي نحو الساحة العالمية
يركز أنتوني حالياً على الحفاظ على مستواه المتألق في إسبانيا، بعد أن سجل 13 هدفاً وصنع 9 تمريرات حاسمة في 41 مباراة خاضها مع بيتيس هذا الموسم.
ويهدف هذا الأداء إلى ضمان مكانه في تشكيلة المنتخب البرازيلي لبطولة كأس العالم 2026، خاصة أنه لم يتم استدعاؤه للمنتخب منذ يونيو 2025 ولم يشارك في أي مباراة منذ الهزيمة الودية أمام المغرب في مارس 2023. وبعد أن كان جزءًا من تشكيلة كأس العالم 2022، يشعر الجناح بأنه مستعد بشكل أفضل بكثير للمشاركة في البطولة للمرة الثانية مقارنة بمشاركته الأولى في قطر.