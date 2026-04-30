Goal.com
مباشر
Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport
Daniel Buse

"لا ندرك ما نشاهده" .. بطل كأس العالم يضع أوليسي في مقارنة مباشرة مع زين الدين زيدان!

ليلة ساحرة قضاها الفرنسي في حديقة الأمراء

يرى كريستوف دوجاري، أحد أعضاء المنتخب الفرنسي الفائز بكأس العالم عام 1998، أن أسلوب لعب جناح بايرن ميونخ مايكل أوليسي يذكره بزين الدين زيدان. 

بعد أن قدم أوليسي أداءً قوياً آخر في مباراة الذهاب الملحمية لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان (4-5)، حيث سجل هدف التعادل ليجعل النتيجة 2-2، أعرب دوجاري عن إعجابه الشديد باللاعب البالغ من العمر 24 عاماً على قناة RMC Sport قائلاً: "نحن لا ندرك ما نشاهده هنا: إنه لاعب استثنائي." 

"نحن نشهد ولادة نجم. لقد بدأ للتو في إظهار كامل إمكاناته؛ إنه يمتلك حقًا شيئًا مميزًا. يمكنه فعل كل شيء: تسجيل الأهداف، وتمرير الكرات، كما أنه سريع كالبرق. قد تكون هذه بداية لشيء عظيم"، ختم دوجاري. 

  • لمسة زيزو

    أجرى دوجاري، الذي فاز بكأس العالم عام 1998 على أرضه إلى جانب زيدان، مقارنة في النهاية بين الفائز بجائزة الكرة الذهبية ونجم بايرن ميونخ الحالي، حيث أوضح قائلاً: «ربما أكون أبالغ قليلاً، لكن هذا الشاب يتمتع بلمسة من «زيزو» — في الطريقة التي يتحكم بها بالكرة براحة، ويستخدم جسده، ويتحرك بين الخطوط، ويقرأ مجريات المباراة». 

  Michael Olise Bayern Munich 2025-26

    سينافس على الكرة الذهبية

    تعاقد نادي بايرن ميونخ مع أوليسي قادمًا من كريستال بالاس في صيف عام 2024 مقابل 53 مليون يورو؛ وتجاوزت قيمته السوقية الآن 100 مليون يورو. ولا يزال متعاقدًا مع النادي البافاري حتى عام 2029، دون أي بند لفسخ العقد.

     وقد سجل هذا الموسم 59 نقطة في 47 مباراة خاضها مع الفريق في جميع المسابقات. 

    إذا فاز بايرن بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، فمن المرجح أن ينضم أوليسي إلى زميله هاري كين في المنافسة على جائزة الكرة الذهبية. 

    خاض أوليسي أول مباراة دولية له مع المنتخب الأول في سبتمبر 2024، وشارك منذ ذلك الحين في 15 مباراة دولية وسجل أربعة أهداف، مما ضمن له فعلياً مكانه في تشكيلة ديدييه ديشان لخوض كأس العالم. 

  • إحصائيات مايكل أوليسي للموسم الجاري

    المباريات: 47
    دقائق اللعب3,671 دقيقة لعب، 47 مباراة.
    الأهداف20
    تمريرات حاسمة29
