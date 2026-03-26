كريستوفر نكونكو في سوق الانتقالات: كم يمكن أن يجني ميلان من صفقة بيعه، ومن يسعى لضمه

كريستوفر نكونكو يغادر ميلان، هذه المرة الأمر ممكن. اسم المهاجم الفرنسي، الذي كان في يناير محور العديد من الشائعات في سوق الانتقالات، سيعود في يونيو ليملأ صفحات المواقع الإلكترونية والصحف. فقد قرر النادي بالفعل الاستماع إلى العروض المقدمة لشراء عقده، بهدف تحقيق أرباح مالية من بيعه. كان ماسيميليانو أليجري واضحًا تمامًا خلال الأسابيع الماضية، فاللاعب السابق في باريس سان جيرمان ليس الخيار الأول، ويأتي خلف رافا ليو وكريستيان بوليسيتش في الترتيب الهرمي للفريق، والآن بعد عودة سانتياغو جيمينيز، من المحتمل أن يتقلص دوره أكثر. من الآن وحتى نهاية مايو، من المحتمل أن يشارك في المباريات بشكل محدود، وليس من قبيل الصدفة أن ديدييه ديشامب اختار عدم أخذه في الاعتبار في مباريات فرنسا هذه الأيام، وهي المباريات الودية ضد البرازيل وكولومبيا.



