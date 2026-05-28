وأعرب وارتون عن مشاعره المختلطة بشأن المهام الإدارية التي تنتظره بعد المباراة، وتحدث عن المباراة وخططه المباشرة. حيث قال وارتون في تصريح له عقب صافرة النهاية: "لقد فاتتني احتفالات كأس الاتحاد الإنجليزي العام الماضي، لذا سأعوض ذلك بالتأكيد هذه المرة. لا أستطيع وصف هذا الشعور بالكلمات، لكن يمكنكم أن تروا ما يعنيه ذلك للجماهير. إنه أمر مذهل، لا يُصدق.

كنا نعلم أنه سيكون من الصعب التغلب عليهم، فهم فريق مدرب جيدًا. إنهم يعملون بجد ويتمتعون بقوة كبيرة، وهم أحد أكثر الفرق قوة في الدوري الإسباني. كانت المباراة حذرة في بدايتها، لكننا تطورنا مع تقدم الوقت ووجدنا بعض المساحات واستغليناها. كان يجب أن نسجل هدفاً آخر حقاً ونجعل الأمر أسهل قليلاً على أنفسنا وعلى جماهيرنا، لكننا أنجزنا المهمة، وكان أداءً رائعًا".

وعندما سُئل عن الطريقة التي ينوي بها فريق "الإيجلز" الاحتفال بنجاحه القاري التاريخي، أجاب لاعب الوسط: "سيكون احتفالاً كبيرًا، كما قلت، فاتني كأس الاتحاد الإنجليزي العام الماضي، لذا لدي احتفالان لأعوضهما. للأسف، لدي اختبار منشطات، مما يفسد حفلتي قليلاً، لكن آمل أن أنتهي من ذلك بسرعة وأتمكن من تناول البيرة والكحول."