Goal.com
مباشرالتذاكر

لا تفوت أي لحظة من كأس العالم

بطاقتك الشاملة للوصول إلى النتائج والتحديثات المباشرة والتحليلات
استكشف
England line up GFXGetty/GOAL
أحمد فرهود

في ليلة سقوط كرواتيا: لوكا مودريتش "ضحية" المباراة المونديالية الأجمل.. وإنجلترا حيرتنا بـ"قوتها وضعفها"

فقرات ومقالات
إنجلترا ضد كرواتيا
إنجلترا
كرواتيا
كأس العالم
لوكا مودريتش
انتوني جوردون
ماركوس راشفورد
برشلونة

إنجلترا حصدت 3 نقاط غالية ضد الكروات..

بين زئير "الأسود الثلاثة" وصمود "الناريين"؛ عاش عشاق الساحرة المستديرة 90 دقيقة من المتعة الكروية، والتقلبات الدراماتيكية.

نعم.. منتخب إنجلترا فاز (4-2) ضد كرواتيا، ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات "المجموعة الثانية عشر" ببطولة كأس العالم 2026؛ التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها، بالاشتراك مع المكسيك وكندا.

وجاءت رباعية إنجلترا في الشباك الكرواتية؛ بواسطة هاري كين "هدفين" وجود بيلينجهام وماركوس راشفورد، في الدقائق 12 و42 و47 و85.

بينما أحرز ثنائية الكروات ضد إنجلترا، في مباراة ليلة الأربعاء - بتوقيت مكة المكرمة -؛ كل من مارتين باتورينا وبيتار موسى، في الدقيقتين 36 و45+5.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز إنجلترا المهم على كرواتيا..

  • Luka Modric World Cup GFXGOAL

    لوكا مودريتش يدفع ثمن "المباراة المونديالية الأجمل"

    في قمة إنجلترا وكرواتيا.. شاهدنا "المباراة الأجمل" تقريبًا حتى الآن، في بطولة كأس العالم 2026؛ التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها، بالاشتراك مع المكسيك وكندا.

    "جمالية" قمة إنجلترا وكرواتيا، تمثّلت في مجموعة من النقاط المهمة؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: الندية الكبيرة بين المنتخبين؛ خاصة في الشوط الأول.

    * ثانيًا: رتم اللعب السريع؛ مع الكثير من التحولات الهجومية.

    *ثالثًا: الغزارة التهديفية أيضًا؛ حيث شهدت المباراة 6 أهداف.

    لكن.. من دفع ثمن هذا الرتم السريع أكثر من غيره؛ لم يكن إلا متوسط الميدان المخضرم لوكا مودريتش، قائد منتخب كرواتيا الأول لكرة القدم.

    مودريتش بحكم تقدمه في العمر "40 سنة"، لم يستطع مجاراة الرتم السريع؛ حيث فشل في إيقاف التحولات الإنجليزية السريعة في كثير من اللقطات، وارتكب بعض الأخطاء الفادحة.

    من تلك الأخطاء، اللعبة التي تسبب فيها بـ"ركلة جزاء" ضد كرواتيا؛ حيث سجل منها المهاجم الإنجليزي المتألق هاري كين، هدف التقدم (1-0) وقتها.

    واضطر زلاتكو داليتش، المدير الفني لمنتخب كرواتيا، لسحب مودريتش من أرضية الملعب في الدقيقة 58؛ وذلك بعد فشله الكبير في مجاراة رتم المباراة السريع، كما ذكرنا.

    • إعلان
  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    منتخب إنجلترا.. وجهان في معركة التتويج باللقب العالمي

    بعيدًا عن لوكا مودريتش.. أظهر لنا منتخب إنجلترا "وجهين" ضد نظيره الكرواتي؛ وذلك على النحو التالي:

    * الوجه الأول: منتخب قادر على المنافسة؛ من خلال قوة وسطه وهجومه.

    * الوجه الثاني: منتخب لن يصمد كثيرًا؛ بضعف دفاعه وأظهرته.

    وقدّم المنتخب الإنجليزي واحدة من أفضل مبارياته، على مستوى التنوع الهجومي؛ سواء في العمق أو الأطراف، رغم ضعف بعض العناصر التي بدأت أساسيًا.

    بمعنى.. نحن لم نشاهد أداءً كبيرًا من الجناح الأيسر أنتوني جوردون، المُنتقل إلى العملاق الكتالوني برشلونة صيف العام الحالي؛ لكن كان هُناك منظومة تكتيكية، عوضت ذلك.

    وعندما قام الألماني توماس توخيل، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، ببعض التبديلات الهجومية في الشوط الثاني؛ تحولنا من المنظومة التكتيكية إلى اللمسات الجمالية، بواسطة ماركوس راشفورد وبوكايو ساكا.

    لكن على الجانب الآخر؛ شاهدنا فراغات كثيرة في عمق الدفاع الإنجليزي والظهيرين، مع بعض الأخطاء الفردية الواضحة في التمركز.

    وتحسن الأمر في الشوط الثاني، بنسبة كبيرة للغاية؛ إلا أن عدم الصلابة الدفاعية، قد تضيّع حلم منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم، في التتويج باللقب العالمي.

  • Gordon Rashford England GFXGetty/GOAL

    حيرة البرشلونيين.. بين أنتوني جوردون وماركوس راشفورد

    وبحديثنا عن الهجوم الإنجليزي دائمًا، خلال مواجهة منتخب كرواتيا الأول لكرة القدم؛ يجب التركيز مع اسمين محددين تتطرقنا إليهما سريعًا في السطور الماضية، وهما:

    * الاسم الأول: أنتوني جوردون.

    * الاسم الثاني: ماركوس راشفورد.

    وكما ذكرنا.. لكل لاعب من هذا الثنائي أسلوبه؛ فالأول تكتيكي يقوم بعمليات الضغط على الخصم وخلق المساحات لزملائه، بينما الثنائي أفضل مهاريًا مع الكرة.

    وأساسًا.. راشفورد عاد إلى الحياة مع العملاق الكتالوني برشلونة، في الموسم الرياضي الماضي 2025-2026؛ وذلك بعد فترة تراجع كبير هددت مسيرته، في الأعوام القليلة الماضية.

    ورغم ذلك، فضل برشلونة المراهنة على جوردون، بالتعاقد معه من نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، خلال صيف العام الحالي، مقابل 80 مليون يورو تقريبًا؛ بدلًا من تفعيل بند شراء راشفورد نهائيًا من مانشستر يونايتد، بـ30 مليونًا.

    وقد تزيد مباراة كرواتيا من مخاوف الجمهور البرشلوني؛ بعد المستوى "غير الجيد" من جوردون، والذي قابله تألُق راشفورد عقب دخوله بديلًا.

    إلا أنه مثلما ذكرنا؛ كل لاعب له أسلوبه المختلف عن الآخر، وقد نجد وجهًا مغايّرًا لجوردون مع المدير الفني الألماني هانزي فليك في برشلونة.

  • FBL-WC-2026-MATCH22-ENG-CROAFP

    كلمة أخيرة.. مميّزات إنجلترا العديدة أسقطت الروح الكرواتية

    الخلاصة من كل ما ذكرناه في السطور الماضية؛ هو أننا شاهدنا مباراة مونديالية بين منتخبي إنجلترا وكرواتيا، تجمع بين الفنيات وبعض اللمحات التكتيكية.

    حتى منتخب كرواتيا الذي تعرض للخسارة برباعية، وجدناه يجاري منتخب إنجلترا في الشوط الأول؛ قبل أن يتراجع في الـ45 دقيقة الثانية، للأسباب التالية:

    * أولًا: الانهيار البدني لمعظم اللاعبين.

    * ثانيًا: جودة خط وسط منتخب إنجلترا في التحكم بالكرة.

    * ثالثًا: الفوارق الفنية لبعض اللاعبين التي صنعت الفارق.

    إلا أن الشيء الذي لا يمكن المساومة عليه، بخصوص منتخب كرواتيا؛ أنه دائمًا ما يلعب بروحٍ عالية، ويسبب المشاكل للمنتخبات الكبيرة.

    وليس أمامنا الآن سوى الانتظار؛ لرؤية ماذا يُمكن أن يقدّم لنا منتخب كرواتيا في المباريات القادمة، ببطولة كأس العالم 2026.