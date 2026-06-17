في ليلة سقوط كرواتيا: لوكا مودريتش "ضحية" المباراة المونديالية الأجمل.. وإنجلترا حيرتنا بـ"قوتها وضعفها"

بين زئير "الأسود الثلاثة" وصمود "الناريين"؛ عاش عشاق الساحرة المستديرة 90 دقيقة من المتعة الكروية، والتقلبات الدراماتيكية.

نعم.. منتخب إنجلترا فاز (4-2) ضد كرواتيا، ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات "المجموعة الثانية عشر" ببطولة كأس العالم 2026؛ التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها، بالاشتراك مع المكسيك وكندا.

وجاءت رباعية إنجلترا في الشباك الكرواتية؛ بواسطة هاري كين "هدفين" وجود بيلينجهام وماركوس راشفورد، في الدقائق 12 و42 و47 و85.

بينما أحرز ثنائية الكروات ضد إنجلترا، في مباراة ليلة الأربعاء - بتوقيت مكة المكرمة -؛ كل من مارتين باتورينا وبيتار موسى، في الدقيقتين 36 و45+5.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز إنجلترا المهم على كرواتيا..