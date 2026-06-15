"كرواتيا ليست ديكورًا في كأس العالم 2026" .. لوكا مودريتش يزيد الغموض بشأن موقفه من الاعتزال

مودريتش أضاف: "كانت القوة الأكبر لكرواتيا في النسخ الأخيرة من كأس العالم هي الوحدة دائمًا، ويجب أن يكون الأمر كذلك هذه المرة أيضًا. نحن لسنا هنا للمجرد المشاركة أو للظهور كديكور. عندما يكون الفريق متماسكًا، يمكننا منافسة أي فريق. نحن اللاعبون الأكثر خبرة يجب أن نمد يد العون للشباب، ونساعدهم على النمو وننقل إليهم خبرتنا ومهاراتنا وشخصيتنا. يجب أن يشعر الشباب بالحرية في إظهار مهاراتهم، وعلينا أن ندعمهم. هناك تغيير جيلي جاري، لكننا نريد أن نستمر في الفوز وتحقيق النتائج الجيدة كما حدث في النسختين الأخيرتين من كأس العالم".











