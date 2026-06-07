كرواتيا | مباراة شطرنج السر وراء العلم الشهير .. رفاق مودريتش من أجل "معجزة" و"رقصة أخيرة"

أحد أحفاد يوغوسلافيا، انفصلت في 1991 وعادت دولة مستقلة بعد سنوات من عدم الاستقرار، ثم سنوات من الحرب مع الجارة صربيا حتى حلول السلام والاعتراف الرسمي.

ولكن دولة كرواتيا من أقدم الدول الأوروبية، إذ تعود أصولها للقرن السادس، ومعنى كلمة "كرواتيا" باللغة المحلية "هو الذي يحمي".

تعد من أكثر دول أوروبا استقرارًا سياسيًا، وتملك رغم تعدادها الصغير الذي لا يتعدى أربعة ملايين اقتصادًا قويًا يعتمد بشكل كبير على المجال السياحي النشط بسبب الشواطيء الخلابة للبلاد.







