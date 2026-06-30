كرة القدم لا تكافئ سوى من يحترمها: كومان بين الغرور والاستهتار.. أخفق في اختياراته فسقط أمام المغرب!

لم يكتف كومان بإبعاد النجوم المتألقين بل زاد الطين بلة من خلال الزج بلاعبين يعانون من تراجع حاد في مستوياتهم ويفتقدون لحساسية المشاركة الأساسية مع أنديتهم المحلية.

ظهر هذا الخلل جليًا في الاعتماد على المدافع الشاب جوريل هاتو الذي انتقل إلى نادي تشيلسي الإنجليزي مقابل مبلغ مالي ضخم في الصيف الماضي.

تم استقطاب هاتو ليلعب في مركز الظهير الأيسر أو قلب الدفاع لكنه لم يحصل على فرصة حقيقية للمشاركة في كلا المركزين بسبب التغييرات المستمرة للمدربين في النادي اللندني وتألق زميله مارك كوكوريلا مما جعله بعيدًا تمامًا عن أجواء المنافسة الحقيقية وفاقدًا للياقة المباريات.

لم يكن من المنطقي أبدًا أن تكون أول دقائق هاتو في كأس العالم أمام المغرب في دور إقصائي إلا إذا كان المدرب الهولندي يرى أسود أطلس رابع العالم في النسخة الماضية مجرد مباراة في طريق التتويج يحتاج فيها للتدوير.

امتد التخبط التكتيكي لاختيارات خط الوسط حيث أشرك المدرب تيون كوبماينرز الذي يعيش فترة مظلمة ومعاناة مستمرة مع نادي يوفنتوس الإيطالي منذ عامين.

رغم أن النادي دفع ستين مليون يورو للتعاقد معه قادمًا من أتالانتا بناء على سمعته كلاعب مميز إلا أنه فشل في إثبات ذاته تمامًا.

اختبره المدربون ومنهم سباليتي في مراكز متعددة سواء في قلب الدفاع ضمن خطة دفاعية تعتمد على ثلاثة لاعبين أو في مركز صانع الألعاب لكنه ظهر بمستوى هزيل أثار غضب الجماهير الإيطالية التي باتت تطالب ببيعه والتخلص منه سريعًا.



