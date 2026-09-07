أعلن جناح برشلونة السابق، كريستيان تيو، اعتزاله كرة القدم الاحترافية رسميًا عن عمر يناهز 35 عامًا، وذلك بعد مسيرة حافلة امتدت لـ 512 مباراة في 6 دول مختلفة. أسدل خريج أكاديمية "لاماسيا"، الذي استمتع بفترات تألق بارزة مع ريال بيتيس وبورتو، الستار على مسيرته الكروية بعد تجربة قصيرة مع فريق بالم سيتي، المنافس في دوري الدرجة الثالثة الإماراتي.
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"كرة القدم منحتني كل شيء".. تيلو نجم برشلونة السابق يعلن اعتزاله
الجناح الإسباني يعلق حذاءه
أسدل خريج أكاديمية برشلونة الستار رسميًا على مسيرته الطويلة في 6 سبتمبر، بعد أن خاض 512 مباراة احترافية. وبعد أن بزغ نجمه في البداية بقميص النادي الكتالوني، قضى تيو ذروة أيام مسيرته يتنافس في أعلى المستويات مع أندية بورتو، وفيورنتينا، وريال بيتيس. وكان الظهور الأخير للجناح الإسباني في منطقة الشرق الأوسط، حيث دافع عن ألوان فريق بالم سيتي الإماراتي منذ أكتوبر 2025.
- Cordon Press/Miguelez Sports
رسالة وداع عاطفية
أصدر اللاعب الإسباني بيانًا مؤثرًا استعرض فيه محطات الصعود والهبوط في رحلته الكروية، معربًا عن امتنانه العميق لعائلته وزملائه والجماهير التي ساندته.
وكتب تيو عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام": "اليوم حان الوقت لتوديع جزء من حياتي. بعد كل هذه السنوات، وهذا الكم من المباريات، وغرف الملابس، والكثير من اللحظات السعيدة والصعبة أيضًا، حانت اللحظة لوضع حد لمسيرتي في كرة القدم الاحترافية".
وأضاف: "لقد منحتني كرة القدم كل شيء. سمحت لي بتحقيق أحلام بدت يوماً ما مستحيلة، ومقابلة أشخاص سأحملهم معي إلى الأبد، وعيش لحظات ستبقى محفورة في ذاكرتي مدى الحياة. كنت محظوظًا بما يكفي لارتداء قمصان تعني لي العالم بأسره، ولتشارك هذه الرحلة مع الزملاء، والمدربين، وموظفي الأندية، والأصدقاء، وقبل كل شيء، عائلتي".
مسيرة مرصعة بالألقاب
وخلال رحلاته المتعددة، جمع تيو حصيلة مميزة من الألقاب، شملت التتويج بلقب الدوري الإسباني مع برشلونة، وكأس ملك إسبانيا مع ريال بيتيس، بالإضافة إلى فوزه بكأس الدوري الأمريكي (MLS) مع نادي لوس أنجلوس.
ومواصلة لرسالة وداعه، أضاف تيو: "إلى كل من شجعني يوماً، أو دعمني، أو انتقدني، أو كان متواجداً ببساطة: شكرًا لكم، من أعماق قلبي. أرحل وأنا أشعر بسلام داخلي لأنني قدمت كل ما لدي من أجل هذه الرياضة، وبفخر هائل بالرحلة التي قطعتها".
وختم قائلاً: "اليوم تنتهي أيامي كلاعب كرة قدم محترف، لكن كل ما علمتني إياه هذه اللعبة سيبقى معي للأبد. شكرًا، كرة القدم".
- Pressinphoto
آفاق جديدة تنتظره
بإعلانه تعليق حذائه، يختتم تيو مسيرة كروية "رحالة" شهدت تنقل الجناح الإسباني بين ملاعب إسبانيا، والبرتغال، وإيطاليا، والولايات المتحدة، والسعودية، والإمارات. وسيعكف تيو الآن على دراسة خياراته بعيدًا عن المستطيل الأخضر بعد أكثر من عقد من الزمان على المستوى الاحترافي؛ حيث قد تمهد خبرته الواسعة -التي اكتسبها عبر عدة دوريات نخبوية أوروبية وعالمية- الطريق أمامه للانتقال بخطى ثابتة إلى عالم التدريب أو الإدارة الرياضية.
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