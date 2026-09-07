أصدر اللاعب الإسباني بيانًا مؤثرًا استعرض فيه محطات الصعود والهبوط في رحلته الكروية، معربًا عن امتنانه العميق لعائلته وزملائه والجماهير التي ساندته.

وكتب تيو عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام": "اليوم حان الوقت لتوديع جزء من حياتي. بعد كل هذه السنوات، وهذا الكم من المباريات، وغرف الملابس، والكثير من اللحظات السعيدة والصعبة أيضًا، حانت اللحظة لوضع حد لمسيرتي في كرة القدم الاحترافية".

وأضاف: "لقد منحتني كرة القدم كل شيء. سمحت لي بتحقيق أحلام بدت يوماً ما مستحيلة، ومقابلة أشخاص سأحملهم معي إلى الأبد، وعيش لحظات ستبقى محفورة في ذاكرتي مدى الحياة. كنت محظوظًا بما يكفي لارتداء قمصان تعني لي العالم بأسره، ولتشارك هذه الرحلة مع الزملاء، والمدربين، وموظفي الأندية، والأصدقاء، وقبل كل شيء، عائلتي".