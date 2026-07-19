"كأن إنجلترا ودعت كأس العالم من المجموعات" .. توخيل يرد بقوة على منتقديه

دافع المدرب الألماني توماس توخيل بشدة عن فترة توليه منصبه عقب فوز إنجلترا بالميدالية البرونزية، مدعياً أن رد الفعل العنيف الذي أعقب هزيمتهم في نصف النهائي أعطى انطباعاً وكأن «الأسود الثلاثة» قد خرجوا من البطولة في الدور الأول.

وقال توخيل للصحفيين بعد الفوز المثير في ميامي: «بصراحة تامة، بدا المؤتمر الصحفي أمس وكأننا خرجنا من دور المجموعات دون تحقيق أي فوز. وبعد أربع وعشرين ساعة، حققنا أكبر نجاح لنا منذ 60 عامًا. أعتقد أن ردود الفعل السلبية والدراما التي أحاطت بما حدث ضد الأرجنتين كانت مبالغًا فيها، لكن هذا جزء من اللعبة".

وأكمل: "أفضل ما يمكنك فعله هو الرد على أرض الملعب وتحقيق الفوز التالي، أما كل ما عدا ذلك فهو مجرد كلام. الكلام لا يجلب لك النقاط. الكلام لا يجلب لك الانتصارات. لذا عليك أن تتحمل ذلك. عليك أن تصمد وتكون قوياً وتستمر في الإيمان. أنا سعيد لأننا أظهرنا هذا الرد. إنه أمر مثير للإعجاب للغاية".



