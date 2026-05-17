Jawwy Elite League U21Social gfx/ Goal Arabia
أحمد فرهود

صورة | بشكل هندسي جذاب.. الكشف عن "كأس" دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا وسط جنون نصف النهائي!

من سيخطف الكأس في النهاية؟!..

عشاق الساحرة المستديرة في المملكة العربية السعودية، على موعد مع نوعٍ آخر من التشويق، في بطولة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ التي تُنقل مجانًا عبر منصة "stc tv"، من خلال الاشتراك بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

هذا التشويق يأتي مع اقتراب الشارع الرياضي السعودي، من التعرف على "هوية" بطل أول نسخة لدوري جوّي، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

  • الكشف عن "كأس" دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا

    وفي هذا السياق.. تم الكشف خلال الساعات القليلة الماضية، عن "كأس" دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ والذي سيتم تسليمه للبطل رسميًا.

    الكأس جاء على شكل عمود هندسي مبتكر باللون الذهبي؛ حيث يبدأ "ضيقًا" من الأسفل، و"يتسع" تدريجيًا حتى الأعلى.

    وينتهي الكأس من الأعلى بزاوية مائلة وحادة، محتوية على شعار دوري جوّي للنخبة؛ ما يمنحه طابعًا ديناميكيًا، يحاكي الحركة والسرعة.

    أما في الأسفل؛ يستقر الكأس على "قاعدة مربعة الشكل" باللون الفضي، بها اسم دوري جوّي للنخبة وموسم 2025-2026.

  • مباريات "إياب" نصف نهائي دوري جوّي للنخبة

    الكشف عن "كأس" دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ جاء قبل انطلاق منافسات "إياب" نصف النهائي، مساء اليوم الأحد.

    ويستضيف عملاق الرياض الهلال نظيره الحزم، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات "إياب" نصف نهائي دوري جوّي للنخبة.

    ومن ناحيته.. يلعب القادسية على أرضه ووسط جماهيره، مساء يوم الإثنين، ضد فريق الفتح تحت 21 عامًا.

    وسيلتقي المُتأهل من مباراة الهلال والحزم، مع الفائز من لقاء القادسية والفتح، في نهائي دوري جوّي للنخبة؛ المقرر يوم 23 مايو الجاري.

  • هكذا كان "ذهاب" نصف نهائي دوري جوّي للنخبة!

    بالعودة إلى مباريات "ذهاب" نصف نهائي دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ سنجد الآتي:

    - الهلال نجح في العودة بـ"تعادل قاتل" من أرض الحزم؛ وذلك بهدفين لمثلهما.

    - القادسية حقق انتصارًا "غاليًا" على أرضية ميدان الفتح؛ وذلك بهدف نظيف.

    وشهد "ذهاب" نصف نهائي دوري جوّي "جنونًا" في اللحظات الأخيرة؛ حيث سجل القادسية هدف الانتصار على الفتح، بواسطة إياد هوسا في الدقيقة 90+5.

    أما الهلال فتمكن من تسجيل هدف التعادل (2-2)، عن طريق لاعبه مصطفى حسانين في الدقيقة 90+9؛ بعدما تأخر (1-2) ضد الحزم، في الدقيقة 86.

    ولا تزال كل الحسابات مفتوحة في "الإياب"؛ على الرغم من أن الهلال والقادسية يبدوان الأقرب، بحكم أنهما سيلعبان على أرضيهما.

    ما هو دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؟

    أطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم "دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا" رسميًا، بداية من الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك ضمن خطة تطويرية مُتكاملة للاعبين للشباب.

    وتحظى بطولة دوري جوّي للنخبة برعاية من "stc"؛ ولمدة موسمين كاملين، هما 2025-2026 و2026-2027.

    وتُنقل مباريات البطولة عبر "stc tv" مجانًا؛ وذلك من خلال الاشتراك بعنوان البريد الإلكتروني أو رقم هاتف المحمول، وبدون أي مقابل مالي.

    واُعتمِد المشروع أساسًا في يناير 2025؛ ليتم إطلاق نسخته الأولى في 15 سبتمبر من نفس العام، بمشاركة 24 ناديًا سعوديًا.

    ونظام التأهُل يعتمد على أداء الأندية في دوري المناطق تحت 21 عامًا؛ حيث يصعد الأوائل الثلاثة من كل منطقة، بالإضافة إلى الفريق الأكثر تميّزًا في برنامج دعم الفئات السنية.

    وتُقام منافسات دوري جوّي للنخبة على مرحلتين؛ وذلك على النحو التالي:

    * مرحلة الدوري: يتواجد فيها 24 فريقًا للشباب (18 من دوري روشن و6 من دوري يلو)؛ حيث يخوض كل نادٍ 20 مباراة (10 على أرضه ومثلها خارج ميدانه)، بنظام النقاط.

    * مرحلة التصفيات: تتأهل الفرق الأربعة الأوائل مباشرة إلى ربع النهائي؛ بينما يتنافس أصحاب المراكز من "الخامس وحتى الثاني عشر"، في ملحق يؤهل 4 أندية أخرى إلى دور الـ8.

    وسوف تستمر المواجهات بنظام خروج المغلوب، من دور الـ8 وحتى الوصول إلى المباراة النهائية؛ التي ستحدد البطل بشكلٍ رسمي.

