"كاد يضيّعنا بسيناريو كأس الملك وعلى الأهلي نسيان ما حدث" .. انتقادات لنجم الراقي رغم العبور الآسيوي أمام الدحيل

الفوز أمام الفريق القطري لم يمنع المحلل الرياضي عبيدالله العيسى من توجيه الانتقادات لمستوى الراقي، وإن كان منح لاعبوه العذر على إثر إقامة البطولة بنظام التجمع في جدة من مباراة واحدة فقط، على إثر الحرب الإيرانية – الأمريكية التي اشتغلت مؤخرًا في الشرق الأوسط.

وكتب عبيدالله العيسى، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "ما توقعت مباراة الدحيل بتكون بهذي الصعوبة على الأهلي، ولكن في البطولات المجمعة وارد أنك تمر بمباراة مماثلة وتكمل المسيرة .. إيطاليا وأستراليا 2006، إسبانيا والباراجواي 2010، ألمانيا والجزائر 2014".

وأضاف: "المهم للأهلي هو نسيان ما حدث اليوم والعمل على التعافي بدنيًا وذهنيًا للمرحلة القادمة".



