كأس العالم 2026، هل ستقاطع إيران البطولة في الولايات المتحدة؟ إنفانتينو: "الفيفا لا تستطيع حل النزاعات الجيوسياسية، وسنواصل العمل من أجل السلام"

لا يبدو رئيس الفيفا قلقاً بشكل خاص بشأن الصراع في الشرق الأوسط في ظل اقتراب موعد كأس العالم في الولايات المتحدة

لا يزال الصراع في الشرق الأوسط بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية محط اهتمام الجميع، وهو يؤثر بشكل مباشر على عالم كرة القدم أيضًا، حيث ستنطلق بطولة كأس العالم بعد بضعة أشهر، والتي ستُقام في أمريكا، وتشارك فيها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

قبل بضعة أيام فقط، أعلن وزير الرياضة الإيراني، أحمد دونجامالي، أن إيران لن تشارك في البطولة العالمية. وكان هذا هو بيانه، في إشارة إلى الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل وأدت إلى مقتل آية الله خامنئي: "بما أن هذه الحكومة الفاسدة اغتالت قائدنا، فإننا لا ننوي المشاركة في كأس العالم".

  • تغيير المسار

    لكن بعد تصريحات الوزير الإيراني، جاءت تراجع الاتحاد الإيراني لكرة القدم (FFIRI)، الذي تراجع عن موقفه وأكد رغبته في المشاركة في كأس العالم، لكنه طلب أن تُقام المباريات في المكسيك. وكان رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، مهدي تاج، حازماً بشأن هذه المسألة، حيث صرح قائلاً: "سوف نستعد لكأس العالم. سنقاطع الولايات المتحدة، لكننا لن نقاطع كأس العالم". وتجدر الإشارة إلى أنه في الوضع الحالي، من المفترض أن تخوض المنتخب الإيراني مباريات دور المجموعات في الولايات المتحدة.

  • كلمات إنفانتينو

    في ضوء هذه التطورات، لم يبد رئيس الفيفا، جياني إنفانتينو، قلقاً كبيراً بشأن كأس العالم. وكان هذا تعليقه خلال اجتماع مجلس الفيفا في زيورخ: "لا تستطيع الفيفا حل النزاعات الجيوسياسية، لكننا ملتزمون باستخدام قوة كرة القدم وكأس العالم لبناء الجسور وتعزيز السلام، حيث تتجه أفكارنا إلى أولئك الذين يعانون بسبب الحروب الدائرة. وتأمل الفيفا أن تتنافس جميع الفرق المشاركة في كأس العالم بروح من اللعب النظيف والاحترام المتبادل. لدينا جدول زمني. سنحصل قريبًا على تأكيد بشأن الفرق الـ48 المشاركة، ونريد أن تقام بطولة كأس العالم للفيفا كما هو مقرر".

