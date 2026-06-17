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Harry Kane England GFXGetty/GOAL
زهيرة عادل

بدأ كأس العالم 2026 بـ"أسوأ ذكرى في مسيرته" ولكن .. هاري كين يكرر إنجاز بيكهام أمام كرواتيا ونيمار سيسعى للانتقام منه

فقرات ومقالات
هاري كين
إنجلترا
إنجلترا ضد كرواتيا
كرواتيا
كأس العالم
نيمار
ديفيد بيكهام
البرازيل

كيف كان الظهور الأول للأمير الإنجليزي في كأس العالم 2026؟

في واحدة من أمتع مباريات كأس العالم 2026، حقق المنتخب الإنجليزي فوزًا صعبًا أمام نظيره الكرواتي برباعية مقابل هدفين، ضمن الجولة الأولى من مرحلة المجموعات، على ملعب دالاس بالولايات المتحدة الأمريكية.

المبادرة دائمًا كانت لصالح رفاق النجم هاري كين، فيما كان رفاق لوكا مودريتش مجرد رد فعل في كل مرة، إذ تقدم الأول بالهدف الأول لصالح الإنجليز في الدقيقة 12 بفضل ضربة جزاء، فتعادل مارتن باتورينا للكروات في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول.

تمكن كين من التقدم مرة أخرى لإنجلترا بالهدف الثاني في الدقيقة 42، فتعادل بيتار موسا لكرواتيا في الدقيقة 5+45، وإلى هنا توقفت أهداف رفاق مودريتش، فيما أضاف جود بيلينجهام وماركوس راشفورد الهدفين الثالث والرابع للأسود الثلاثة في الدقيقتين 47 و85 من عمر المباراة.

ملامح تلك المجموعة (الـ12) لم تتضح بعد، في انتظار خوض منتخبي بنما وغانا مباراة الجولة الأولى، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بتوقيت مكة المكرمة.

وبعيدًا عن الأحداث الجماعية في مواجهة إنجلترا وكرواتيا، سنخصص الحديث في السطور التالية عن الأمير الإنجليزي هاري كين، لكن دعني أنوه لك في البداية أننا سنذكر أبرز اللحظات فقط، دون تكرار الحديث المعهود عن مدى تألق صاحب الـ32 عامًا من حيث صولاته وجولاته داخل المستطيل الأخضر ومشاركته في الهجوم والدفاع وما إلى ذلك، فهو صاحب المستوى الثابت في كل المباريات تقريبًا..


  • البداية مع الذكرى الأسوأ في مسيرته

    بدأ القائد الإنجليزي مشواره في كأس العالم 2026 بنفس اللقطة السيئة التي ودع على إثرها نسخة قطر 2022، حيث أهدر ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة من عمر مواجهة كرواتيا..

    في مونديال قطر 2022، تحديدًا في مواجهة فرنسا وإنجلترا بدور ربع النهائي، تحصل كين على ضربة جزاء في الدقيقة 84، بينما كانت النتيجة تشير لتقدم الديوك (2-1)، لكن لسوء حظ الأسود الثلاثة، أهدرها الأمير بالإطاحة بها فوق العارضة، ليقول عن تلك اللحظة أنها "الأسوأ في مسيرته الكروية".

    والليلة أمام كرواتيا في افتتاح مشواره بكأس العالم 2026، تكرر إهدار كين لجزائية في الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول، إذ تصدى له الحارس دومينيك ليفاكوفيتش، لكن لحسن حظ الأمير أعاد الحكم تنفيذ الضربة، لتقدم الكرواتي عن مرماه قبل التسديد، ونجحت المحاولة الثانية لهاري.




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  • خطأ آخر يُنسف أمام مجهوده الخارق

    بالحديث عن خطأ آخر لهاري كين في مواجهة كرواتيا، فقد كاد أن يتسبب في هدف للخصم في الدقيقة 28 من عمر الشوط الأول..

    كين تباطأ في تمرير الكرة في وسط ملعب منتخب بلاده، لتُقطع منه مع ضغط الكرواتيين، إذ كادت أن تسفر عن انفراد صريح بجوردان بيكفورد، لولا عودة الأول سريعًا إلى حدود منطقة الـ18 الإنجليزية، ونجاحه في استخلاص الكرة.

    لكن كما عوّض الجماهير في المحاولة الثانية من تسديد ضربة جزاء، عوضّ خطأه في وسط الملعب هذا، بإحراز الهدف الثاني له في المباراة بالدقيقة 42 من رأسية قوية بعد متابعة عرضية من ركلة ركنية.



    بهذه الثنائية، يواصل نجم بايرن ميونخ المساهمة في هدفين على الأقل في المباراة الافتتاحية في كافة نسخ المونديال التي شارك بها..

    سجل كين ثنائية في مواجهة تونس بافتتاح مونديال روسيا 2018، وصنع هدفين أمام إيران في افتتاح نسخة قطر 2022، والختام مع إحرازه هدفين في شباك كرواتيا في الظهور الأول بالحدث العالمي 2026.


  • Brazil v Panama - International FriendlyGetty Images Sport

    نيمار سيسعى للانتقام منه .. وكين يعادل أرقام بيكهام ولينكر

    بالانتقال للحديث عن الأرقام القياسية التي حققها هاري كين بعد ظهوره الأول في كأس العالم 2026، وثنائيته في شباك منتخب كرواتيا..

    تخطى الإنجليزي السجل التهديفي للنجم البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، إذ سجل الأخير 79 هدفًا دوليًا، مقابل 81 لهاري كين.

    لكن لا تزال الفرصة أمام نيمار للانتقام من كين، في ظل وجوده بقائمة السامبا المشاركة حاليًا في كأس العالم 2026، وإن كان يعاني من بعض المشاكل العضلية، التي تهدد مشاركاته، وغاب على إثرها عن المباراة الافتتاحية أمام المغرب.

    وبخلاف الصراع الشخصي مع نيمار، حقق صاحب الـ32 عامًا عدة أرقام قياسية أخرى، جاءت كالتالي:

    - أصبح هاري كين أكثر لاعب يسجل أهداف من ضربات جزائية (دون احتساب ركلات الترجيح) في تاريخ كأس العالم بواقع خمس جزائيات.

    - صار كين ثاني لاعب إنجليزي يسجل في ثلاث نسخ مختلفة من كأس العالم (2018، 2022، 2026)، ليحقق ما حققه النجم ديفيد بيكهام من قبل، حيث سجل في نسخ 1998، 2002 و2006.

    - سجل الأمير عشرة أهداف في تاريخ مشاركاته في كأس العالم، ليكون أكثر لاعب إنجليزي تهديفًا معادلًا رقم الأسطورة جاري لينكر.

    - منذ أن انضم كين لبايرن ميونخ في صيف 2023، ساهم في 201 هدف في 178 مباراة مع النادي والمنتخب الوطني، حيث سجل 169 وصنع 32.


  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    بالأرقام .. ماذا قدم هاري كين أمام كرواتيا؟

    أخيرًا لمحبي الأرقام، شارك كين في مواجهة كرواتيا كاملة حتى النهاية، وبخلاف تسجيله هدفين، فقد خلق فرصتين لزملائه، لم يترجموها إلى أهداف.

    سدد كين ست تسديدات على مرمى النارييين، منها ثلاث على المرمى، فيما تفوق بنسبة 40% فقط في المواجهات الثنائية الأرضية، وبنسبة 50% في الالتحامات الهوائية.

    من الناحية الدفاعية، فقد شتت الكرة من مناطق الخطورة مرة وحيدة، مع منع تسديدة واحدة، والقيام بعرقلة ناجحة.