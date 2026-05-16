بين فوتبول وسوكر .. طلاب مدرسة أشعلوا الصراع التاريخي حول اسم كرة القدم ومزحة ترامب قد تنهي الجدل إلى الأبد!

حلقة جديدة من الصراع الأبدي بين الإنجليز والأمريكان

في كأس العالم 2026 ستكون هناك الكثير من الصراعات داخل وخارج الملعب، سواء من الناحية التنافسية بين الفرق أو الخصومة التاريخية وربما أزمات سياسية، ولعل من ضمنها الخلاف حول اسم كرة القدم من الأساس!

البطولة التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في شهر يونيو القادم، ستشهد الصدام الذي طال انتظاره على الأراضي التي تسير عكس الجميع في تسمية اللعبة.

كلنا نعرفها باسم "Football" ولكن في أمريكا يطلقون عليها لقب "Soccer"، وذلك للتمييز بينها وبين كرة القدم الأمريكية التي تنتشر بشكل واسع في البلاد ولديها شعبية جارفة لدى الناس هناك.

وقبل انطلاق المونديال ورؤية هذا الصراع على أرض الواقع، بين الإنجليز الذي أسسوا أصول اللعبة والأمريكان أصحاب الأرض، كان علينا إلقاء نظرة على خلفية التضارب في المفهومين، ولماذا يختلف استخدامه بطريقة لفتت أنظار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجعلته يتحدث عن الأمر في مناسبة سابقة.

    مفاجأة .. مصطلح Soccer أصوله بريطانية

    نعم .. الجمهور البريطاني وبالتحديد الإنجليزي الذي يدخل في نقاشات ساخنة مع نظيره الأمريكي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفي مختلف المناسبات، شهد ظهور الكلمة المثيرة للجدل على أراضيه من الأساس.

    الأمر يعود إلى وقت مبكر من ثمانينيات القرن التاسع عشر، ووفقًا للعديد من الروايات فإن كلمة "Soccer" مشتقة من "Association Football" وهو اللقب الأول لرابطة اللعبة الذي تم تعديله إلى "assoc" ثم "assoccer" وأخيرًا"soccer".

    الهيئة الخيرية للتراث الإنجليزي، تؤمن أن الكلمة استخدمت لأول مرة عن طريق تلاميذ مدرسة "هارو"، من أجل التمييز بينها ولعبتهم الأخرى المعروفة باسم "فوتر".

    أي أنهم قاموا باستخدام نفس الوزن، مع تغيير حرف الفاء ليتماشى مع اللعبة حديثة العهد وقتها، والتي أصبحت الآن الأكثر شعبية على مستوى العالم.

    والهدف الرئيسي من ذلك، كان التفرقة بين كرة القدم بباقي النسخ الأخرى، ومن ضمنها الراجبي، ولعبة أخرى كانت تلعب باليد أكثر من ركلها بالقدم، وظهر هذا المثال بوضوح في القرن السابع عشر.

    وهناك مباراة تلعب حتى الآن في إنجلترا تُعرف باسم "Royal Shrovetide" للحفاظ على وجود هذه اللعبة القديمة.


    الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تأسس في 1863، ووقتها وضع القواعد الرئيسية لكرة القدم، لتمييزها عن أي نسخة أخرى في بريطانيا، لمنع أي التباس أو ارتباك.

    الكلمة تم استخدامها في بريطانيا كثيرًا، وهذه الأمثلة الأبرز على ظهورها رغم الخلاف الجماهيري عليها :

    برنامج "Soccer AM" الذي تمت إذاعته من 1994 إلى 2023 عبر شبكة "سكاي سبورتس" الناقلة للدوري الإنجليزي.

    أسطورة الكرة الإنجليزية بوبي تشارلتون، أنشأ مدارس كروية لعقود من الزمن تحت اسم "Bobby Charlton's Soccer School".

    السير مات باسبي أسطورة مانشستر يونايتد، قام بتأليف سيرته الذاتية في 1974 بعنوان "Soccer at the Top, My Life in Football".

    لماذا يستخدمه الأمريكان؟

    هنا نفس الفكرة، الشعب الأمريكي لديه نسخة أخرى من كرة القدم، وهي اللعبة المعروفة باسم "NFL" والتي تختلف قواعدها كثيرًا عن الساحرة المستديرة، ويتم الاعتماد فيها على مسك الكرة باليد والتلاحم البدني أكثر من أي شيء آخر.

    وبسبب الشعبية الهائلة لكرة القدم الأمريكية، كان من الطبيعي الخروج بلقب آخر للعبتنا المعروفة من أجل تمييزها، تمامًا مثلما فعل الطلاب في مدرسة هارو، لذلك أصبحت كلمة "Soccer" أكثر انتشارًا هناك.

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تم سؤاله عن الأمر في نهائي كأس العالم للأندية في نيوجيرسي العام الماضي، وخرج بمزحة بأنه يمكنه إصدار أوامر رئاسية لجعل بلاده تستخدم "Football" مثل باقي شعوب العالم.

    وقال في تصريحات لشبكة "DAZN":"يمكنني فعل ذلك، يطلقون عليها فوتبول، ونحن نستخدم مصطلح Soccer"، ولكني لست متأكدًا من إجراء هذا التغيير بسهولة".

    هذا الخلاف تم استخدامه في أكثر من سياق سابق، كان أبرزه الإعلان الشهير لكأس العالم 2022، بمشاركة النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام وبيتون مانينج لاعب كرة القدم الأمريكية السابق.

    الجماهير الأمريكية قررت توجيه رسالة صريحة إلى العالم أيضًا في هذا المونديال، عندما أطلقت أغنية "إنها تسمى سوكر" في إحدى مباريات الفريق بالبطولة، وهو هتاف لن نتعجب من سماعه في المونديال القادم.

    كرة القدم الأمريكية تعاني سخرية مستمرة من الإنجليز وبعض دول العالم، وذلك لأنها ليست كرة قدم بالمعنى الحرفي، بسبب استخدام اليد بصورة كبيرة في اللعبة، وهو ما يثير غضب الأمريكان الذين يقولون في دفاعهم "كرتنا هي الحقيقية"!


    ليست أمريكا فقط!

    مصطلح كلمة "سوكر" صمد لجزء كبير من القرن العشرين، ولكنه تراجع تمامًا في ثمانينيات القرن الماضي، ولم يعد يستخدم بين الأشخاص وكذلك في الوسائل المرئية والمطبوعة بشكل كبير.

    ومع ذلك لم يتلاشى بشكل عام، ولا يعتبر الأمريكان فقط هم من يستخدمونه، اللفظ شائع بدرجة كبيرة في أستراليا، التي تمتلك كرة القدم الخاصة بها، حيث تختلف قوانينها عن الساحرة المستديرة تمامًا، بجانب لعبة الراجبي.

    وعلى الرغم من إطلاق لقب "Socceroos" على المنتخب الوطني الأسترالي، إلا أن الاتحاد المحلي هناك يُعرف باسم "فوتبول أستراليا".

    أيرلندا أيضًا، لديها نسختها الخاصة من كرة القدم بقوانين مختلفة وتُعرف بـ"Gaelic football"، لذلك يتم استخدام مصطلح سوكر لتمييز اللعبة التي نعرفها عنها.

    ويضاف إلى أستراليا وأيرلندا كل من نيوزلندا وكندا وجنوب إفريقيا، والعامل المشترك بينهم جميعًا، هو استخدام المصطلح البديل للتمييز بين الساحرة المستديرة والألعاب الوطنية التي تحظى بشعبية أكبر منها وتحمل اسم "فوتبول" أيضًا.



